Cách làm gỏi cá diêu hồng tươi ngon, lạ miệng, ăn là mê tại nhà!

Cá diêu hồng hay còn gọi là cá rô phi đỏ là một loài cá nước ngọt thuộc họ Cá rô phi (Cichlidae) và có nguồn gốc hình thành từ lai tạo. Hiện nay, chúng được nuôi ở hơn 135 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cá diêu hồng là một trong những loại cá nước ngọt được ưa chuộng nhất trong nền ẩm thực Việt. Nhờ vào hương vị ngọt thơm, ít xương, cá diêu hồng được các đầu bếp tại gia ưu ái chế biến thành những món ăn đa dạng, đặc sắc như: cá diêu hồng chiên xù , cá diêu hồng om dưa ,... Tuy nhiên, bạn đã từng nghe về món gỏi cá diêu hồng chưa? Món gỏi tươi ngon, hấp dẫn, chẳng kém gì các loại cá biển làm sashimi đâu nhé, đã vậy còn mang một hương vị rất riêng biệt nữa. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món gỏi cá diêu hồng tươi ngon, độc lạ này nhé!

Theo Đông y, cá diêu hồng có vị ngọt, tính bình, không độc và có tác dụng bổ khí huyết, ích tỳ vị, lợi ngũ tạng…Thích hợp dành cho những người bị suy nhược, người già cần bồi bổ cùng trẻ em còi cọc, suy dinh dưỡng và kén ăn,...

Bên cạnh là một loại cá thành công về mặt thương mại, bản thân cá diêu hồng có chứa rất nhiều hàm lượng dinh dưỡng cùng các công dụng bổ ích mà ít người ngờ tới.

Còn theo y học phương Tây, cá diêu hồng chứa một nguồn protein khá ấn tượng. Cụ thể, trong 100g cá diêu hồng chứa 26g protein và chỉ 128 calo. Đây là loại cá giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là giàu niacin, vitamin B12, phốt pho, selen và kali.

Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu của chuyên gia, cá diêu hồng duy trì mức độ thấp về chất béo và calo nhưng vẫn đảm bảo lượng protein cần thiết để nuôi dưỡng tế bào và mô cơ thể phát triển khỏe mạnh. Chính vì vậy nên các món ăn từ cá diêu hồng có tác dụng giúp giảm lượng cholesterol và củng cố sức khỏe xương khớp.

Quả là một loài cá vừa ngon thịt lại còn bổ dưỡng phải không nào?!! Thật chẳng lạ gì khi cá diêu hồng lại được nhiều bà nội trợ lựa chọn đến vậy. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gỏi cá diêu hồng tươi ngon, lạ miệng, ăn là ghiền này nhé!

Cách làm gỏi cá diêu hồng tươi ngon, hấp dẫn, chuẩn bắt vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món gỏi cá diêu hồng tươi ngon, lạ miệng!

Cá diêu hồng 1 con

Gạo 320 gr

Gừng 1 củ

Nghệ 1/2 củ

Sả 4 tép

Ớt 8 quả

Rau ăn kèm (lá mơ/ lá cóc/ lá ổi/ lá xoài) 1 ít

Men chua 30 gr

Bột thính 140 gr

Nước 140 ml

Dầu ăn 2 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm gỏi cá diêu hồng chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế cá diêu hồng

Công đoạn làm sạch và ủ phần thịt cá diêu hồng!

- Đầu tiên, với cá diêu hồng mua về, bạn tiến hành mổ bụng, bỏ phần ruột bên trong, đánh sạch vảy, sau đó đem rửa với nước rồi dùng giấy thấm thấm khô cá.

- Tiếp đó, bạn dùng dao lóc lấy hai phần thịt lưng của cá, rồi lóc bỏ phần da cá đi.

- Sau đó, bạn chuẩn bị một chiếc đĩa, rồi cho 140gr gạo vào và để phần thịt cá vừa lóc lên, sau đó đổ thêm 280gr gạo nữa vào, sao cho gạo phủ kín phần thịt cá và để sang một bên.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần băm nhuyễn phần đầu và phần da cá, rồi cho vào dĩa riêng là đã hoàn tất khâu chuẩn bị cá diêu hồng rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu gia vị làm nước sốt và ướp cá!

- Trước tiên, với củ gừng, bạn đem rửa sạch bụi bẩn rồi cạo bỏ lớp vỏ, sau đó thái thành những lát mỏng và giã nhuyễn.

- Với nửa củ nghệ thì bạn đem rửa sạch và đập dập ra là được.

- Kế đến là 4 tép sả, bạn tiến hành bỏ gốc, lột bỏ 2 - 3 lớp vỏ già phía ngoài, rồi đem rửa sạch, để ráo, sau đó đem đi băm nhuyễn cùng 2 tép sả, nửa củ nghệ và 1/4 củ gừng đã giã.

- Ớt thì bạn đem rửa sạch, để ráo, bỏ cuống và thái nhỏ ra.

- Cuối cùng là lá mơ, lá cóc, lá ổi và lá xoài, bạn chỉ cần rửa sạch và để cho ráo nước là đã hoàn tất phần chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 3: Làm nước sốt

Chế biến nước sốt thơm ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa lớn, khi thấy dầu nóng lên thì cho tất cả phần gừng, sả, nghệ vào phi thơm vàng.

- Kế đó, bạn chỉnh lửa xuống mức vừa, sau đó cho phần đầu và da cá đã băm nhuyễn vào đảo đều, rồi tiến hành nêm nếm cùng 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê đường, 4 quả ớt cắt nhỏ, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm và 30gr men chua vào, xào đều tay.

- Đến đây, khi thấy men có mùi thơm tỏa ra thì bạn tiếp tục cho thêm 140ml nước lọc vào, sau đó khuấy đều và nấu thêm tầm 5 - 10 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 4: Ướp cá

Tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 10 phút cho thịt cá thấm đều gia vị!

- Đến bước chế biến cuối cùng này, bạn lấy 2 lát thịt cá ủ trong gạo ra, rồi gạt bỏ hết phần gạo dính trên cá và tiến hành thái thành nhiều lát mỏng vừa ăn như hình.

- Tiếp đến, bạn tiến hành vắt bỏ nước của phần củ gừng đã giã nhuyễn còn lại vào phần thịt cá, sau đó đem ướp cùng 2 tép sả băm và 4 quả ớt cắt nhỏ, rồi dùng đũa đảo đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm thêm vào 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê muối, sau đó trộn đều và để yên trong khoảng 10 phút cho cá thấm đều gia vị là được.

Bước 5: Hoàn thành

Trộn bột thính và thưởng thức ngay thôi nào!

- Đến đây, sau khi hết 10 phút ướp cá, bạn chỉ việc phủ đều 150gr bột thính lên thịt cá như hình, rồi bày ra dĩa thưởng thức nhé.

- Khi ăn, bạn cuốn cá với các loại rau ăn kèm, chấm thêm nước sốt nữa là chuẩn ngon miễn bàn!

Thành phẩm

Gỏi cá diêu hồng tươi ngon, siêu lạ miệng và hấp dẫn!

Gỏi cá diêu hồng tươi ngon hấp dẫn, với phần thịt cá săn chắc, thơm mùi thính, xen lẫn chút vị cay cay và không bị tanh, kết hợp với hương thơm của gừng và sả cực kỳ kích thích vị giác, đảm bảo nếm thử là mê ngay nhé!

Mẹo chọn cá diêu hồng tươi ngon

- Để chọn được cá diêu hồng còn tươi, bạn nên chọn những con cá có phần mắt cá còn trong, khi cầm vào có cảm giác nhớt bóng, mang cá có màu hồng, vẩy chắc, thả xuống nước không nổi nhé.

- Bên cạnh đó, nếu như lớp dịch nhờn ngoài cá chuyển sang dạng dính, mắt cá lõm và trắng đục, vẩy dễ rời, mang cá có màu trắng hoặc thâm, thịt mềm và không đàn hồi, nổi trên mặt nước thì không nên mua. Đó là đặc điểm của cá ươn.

Trên đây là công thức làm món gỏi cá diêu hồng tươi ngon, lạ miệng tại nhà. Nếu bạn đã quá chán với những cách chế biến cá thông thường, và đang tìm kiếm một món ngon thú vị với hương vị hấp dẫn từ cá diêu hồng, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt hảo nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công.