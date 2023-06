Sau khi dùng bữa tiệc cưới, 48 người đã bị ngộ độc thức ăn. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều độc tố trong thực phẩm, vị trí chế biến món ăn nằm cạnh chuồng gia súc, gia cầm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 1/6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh này vừa có kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.

Theo đó, lúc 11h ngày 15/5, hơn 500 người đã dùng bữa tại tiệc cưới của gia đình bà N.T.K.P. (thôn Thượng Phú Phương, xã Triệu Sơn) do cơ sở nấu ăn lưu động của bà Trần Thị C. (thôn Phương An, xã Triệu Sơn) chế biến. Sau đó, có 48 người bị ngộ độc thực phẩm.

Dẫn tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Chi cục An toàn thực phẩm đã điều động cán bộ và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và cơ quan liên quan điều tra.

Kết quả cho thấy hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Một số người còn bị đau đầu, sốt nhẹ. Kiểm nghiệm mẫu vụ ngộ độc, cơ quan chức năng phát hiện trong các mẫu bê thui, bò nấu, cua để làm tiết canh cua, rau sống, đá viên chứa nhiều loài vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn.



Nhiều người phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngộ độc thức ăn - Ảnh VietNamNet

Trong đó, phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong mẫu bê thui, bò nấu, rau sống và nội độc tố Staphylococcal enterotoxin trong mẫu cua để làm tiết canh cua, mẫu rau sống.

Cơ quan chuyên môn xác định cơ sở nấu ăn lưu động của bà C. không có các giấy tờ cần thiết như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe đối với người trực tiếp chế biến, hợp đồng mua bán thực phẩm…

Vị trí chế biến thực phẩm tại nhà bà C. có ruồi và chỉ cách chuồng nuôi gà, gia súc khoảng 1m.

Trên cơ sở triệu chứng lâm sàng của các ca bệnh, kết quả điều tra, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm có liên quan, Chi cục an toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ do nhiễm nhiều loài vi khuẩn có trong thức ăn ở bữa tiệc cưới.

