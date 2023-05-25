UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường các biện pháp ngăn chặn ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Zing News, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường các biện pháp ngăn chặn ngộ độc thực phẩm sau khi một bệnh nhân tại TP Thủ Đức tử vong do nghi nhiễm botulinum. UBND TP.HCM giao Sở Y tế phối hợp Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm botulinum. Đồng thời, tập trung các biện pháp ngăn chặn, tránh để xảy ra việc ngộ độc tương tự trên địa bàn, kịp thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bệnh nhân ngộ độc Botulinum tại TP.HCM phải điều trị thở máy - Ảnh: Zing News Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm botulinum theo dõi sát tình trạng người bệnh, tích cực điều trị, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tăng cường xây dựng các bài viết phân tích cụ thể, dễ hiểu về phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Những việc này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm; không sử dụng các loại thực phẩm không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện được giao phối hợp với các đơn vị có liên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 25/5, người đàn ông 45 tuổi (ngụ TP. Thủ Đức), một trong 6 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại TP.HCM đã tử vong vào tối 24/5. Trước đó khi đang điều trị tại khoa Nội thần kinh trong tình trạng liệt cơ, phải thở máy, điều trị kháng sinh, bệnh nhân này biến chứng nặng, phải chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Dù các bác sĩ cố hết sức điều trị, bệnh nhân lâm dần vào suy đa cơ quan, ngưng tim và không qua khỏi. Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: Báo Dân trí Đáng chú ý, thời điểm bệnh nhân tử vong, thuốc giải BAT (8.000 USD/lọ) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp cho bệnh nhân đã về đến TP.HCM. Tuy nhiên theo các bác sĩ, trước đó, bệnh nhân đã quá thời gian chỉ định dùng thuốc giải.

Lý giải nguyên nhân 2 ca nhiễm botulinum ở Chợ Rẫy không thể dùng thuốc giải độc, 1 người tử vong trước đó Trong đêm, thuốc giải được chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam, người đàn ông 45 tuổi đã tử vong. Hai trường hợp đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không kịp sử dụng vì quá thời gian.

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