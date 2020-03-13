Cao huyết áp không nên ăn gì để tránh nguy cơ bị tai biến?

Cao huyết áp là căn bệnh khá phổ biến ở nước ta. Bệnh có thể gây ra những tổn thương cho tim như suy tim, nhồi máu cơ tim.. và gây ra tai biến mạch máu não. Do đó người bệnh cần có phương pháp điều trị và chế độ ăn phù hợp. Vậy cao huyết áp không nên ăn gì , chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Đối tượng có nguy cơ bị huyết áp cao là: người lớn tuổi, người bị béo phì thừa cân, người bị bệnh thận, người thường xuyên sử dụng các chất kích thích, người lười vận động… Ngoài ra, đây là căn bệnh có yếu tố di truyền nên nếu gia đình có người thân bị cao huyết áp thì bạn cũng có thể có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh này.

Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp xảy ra khi lượng máu cao gây áp lực tới thành động mạch. Cao huyết áp có thể gây ra nhiều bệnh lý ở tim và thận, đặc biệt là tai biến mạch máu não ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Phần lớn những ca tai biến mạch máu não có nguyên nhân từ cao huyết áp. Bệnh có thể để lại những di chứng nặng nề như: liệt nửa người, cấm khẩu, không hiểu được lời nói… trường hợp nặng có thể tàn phế suốt đời.

Cao huyết áp có thể dẫn đến tai biến mạch máu não - Ảnh minh họa: Internet

Cao huyết áp không nên ăn gì?

Để trả lời thắc mắc người bị cao huyết áp không nên ăn gì thì bạn hãy tham khảo danh sách các thực phẩm cần tránh dưới đây:

Muối: Có tác động rất xấu đến bệnh cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Việc ăn nhiều muối làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, khiến cơ thể phải cần thêm nước để duy trì ổn định nồng độ dịch thể. Lúc này bạn sẽ cảm thấy khát nước và phải uống nhiều nước, dẫn tới làm tăng dung lượng máu và tăng áp lực lên thành mạch. Hiện tượng này kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ bị tăng huyết áp. Vì vậy bạn chỉ nên sử dụng một lượng muối vừa phải mỗi ngày (tối đa 1500 mg)

Bên cạnh đó, người bệnh cao huyết áp nên tránh những thực phẩm chứa nhiều muối như dưa muối, cà muối bởi chúng chứa hàm lượng muối rất cao, ảnh hưởng lớn đến chỉ số huyết áp của người bệnh.

Người bị cao huyết áp nên hạn chế sử dụng muối - Ảnh minh họa: Internet

Da gà: Người bị tăng huyết áp không nên ăn da gà bởi nó có thể làm tăng cholesterol trong máu dẫn đến cao huyết áp.

Thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa: Người bị cao huyết áp nên hạn chế sử dụng các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa như: sữa, thịt đỏ, bơ… bởi các chất béo bão hòa làm tăng lipoprotein khiến tình trạng tăng huyết áp trở nên khó kiểm soát, gây ra các bệnh lý ở tim mạch.

Tôm và hải sản: Nhiều người thắc mắc huyết áp cao có ăn được tôm không, câu trả lời là bạn không nên hoặc hạn chế sử dụng tôm như tôm đồng, tôm biển và một số thủy hải sản khác như cua biển, mực… bởi nó có thể làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp của người bệnh.

Người cao huyết áp không nên ăn tôm và một số loại hải sản – Ảnh minh họa: Internet

Nội tạng động vật: Loại thực phẩm này có thể dẫn đến tình trạng máu bị nhiễm mỡ, tăng cholesterol không tốt cho sức khỏe.

Đồ ăn cay nóng: Các món ăn cay ảnh hưởng rất nhiều đến các cơ quan trong cơ thể, có thể gây nên tình trạng tăng huyết áp.

Trà, cà phê: Cả 2 loại đồ uống đều gây mất ngủ dẫn đến tình trạng huyết áp tăng cao.

Bia, rượu: Các đồ uống chứa chất kích thích làm tim đập nhanh và mạch máu co lại dẫn đến tăng chỉ số huyết áp.

Bia, rượu, thuốc lá đều dẫn đến tăng chỉ số huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã biết câu trả lời cho thắc mắc huyết áp cao nên kiêng những thức ăn gì. Vậy người bị cao huyết áp nên sử dụng những thực phẩm nào?

Thực phẩm nên sử dụng với người cao huyết áp

Rau xanh: Người bị cao huyết áp nên sử dụng các loại rau có màu xanh đậm như: rau cải, rau xà lách, rau chân vịt… bởi chúng chứa nhiều kali giúp trung hòa lượng natri trong cơ thể, làm hạ huyết áp.

Khoai tây: Trong thành phần của khoai tây chứa nhiều kali và magie giúp hạ huyết áp rất tốt.

Sữa không đường: Các loại sữa không đường rất ít chất béo không làm tăng chỉ số huyết áp. Ngoài ra chúng còn chứa hàm lượng canxi lớn giúp hệ cơ xương khớp luôn được khỏe mạnh.

Chuối: Trong thành phần của chuối cũng chứa hàm lượng kali lớn, có khả năng hạ huyết áp rất tốt. Vì vậy bạn hãy thường xuyên sử dụng loại quả này trong khẩu phần ăn mỗi ngày.

Thực phẩm tốt cho người bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn bạn đã biết cao huyết áp không nên ăn gì và nên sử dụng các loại thực phẩm nào. Hy vọng những thông tin này có thể giúp ích cho người bị cao huyết áp.