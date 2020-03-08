Huyết áp cao là một căn bệnh nguy hiểm nếu không được kịp thời giảm huyết áp, thậm chí bệnh nhân huyết áp cao sẽ bị tai biến. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về cách làm giảm huyết áp tại nhà để có thể tự xử lý với huyết áp của mình.

Đây còn được gọi là tư thế xác chết, một tư thế yoga có tác dụng làm giảm nhịp tim và giảm huyết áp đáng kể. Cách thực hiện động tác này như sau:

Trong quá trình này máu từ não sẽ đi chuyển về phía bàn chân làm cho huyết áp của bạn dần trở lại bình thường

Sau đó bạn ngâm chân trong thời gian 15 phút

Bạn đổ nước nóng vừa với nhiệt độ chân vào một cái chậu hoặc một cái xô

Ngâm chân trong nước nóng là cách để giữ cho đầu và cổ mát mẻ hơn so với chân đồng thời cũng là cách giúp ngăn máu lên não. Cách làm rất đơn giản như sau:

Bạn nằm ngửa, nhắm mắt lại và để cho cơ thể thật thư giãn

Giữ tư thế này trong thời gian từ 10 đến 15 phút

Tư thế savasana không những cân bằng lại hệ thần kinh mà còn làm cho huyết áp của bạn trở lại bình thường.

Uống một ly nước

Uống 1 ly nước khi huyết áp tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể bị mất nước cũng có thể là nguyên nhân khiến huyết áp tăng cao vì khi bạn mất nước, thể tích máu trong cơ thể sẽ giảm nhưng với trường hợp ngược lại, sức cản ngoại biên sẽ tăng lên.

Để tránh tình trạng này, khi bạn cảm thấy huyết áp có dấu hiệu tăng cao hãy cố gắng uống từ 1 đến 2 ly nước. Việc này giúp cơ thể bạn khôi phục lượng máu trong cơ thể và giảm huyết áp.

Nghe nhạc cổ điển

Nghe nhạc cổ điển - Ảnh minh họa: Internet

Nhạc cổ điển hay nhạc thính phòng có thể giúp giảm huyết áp. Nếu bạn có thể kết hợp giữa việc nghe nhạc, luyện tập các bài thở hay các bài thiền để tăng tác dụng giảm huyết áp.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học những loại nhạc này làm dịu cơ thể và giảm hormone cortisol gây căng thẳng.

Thở kiểu ong

Khi thở kiểu này bạn sẽ thư giãn và thoát khỏi những cơn đau đầu liên quan đến việc tăng huyết áp. Cách thực hiện thở kiểu ong như sau:

Đầu tiên bạn ngồi xuống sàn nhà với tư thế thoải mái và giữ cho lưng bạn được thẳng

Bước tiếp theo bạn chạm ngón tay trỏ của bạn lên lỗ của cả 2 tai

Bắt đầu hít một hơi thật sâu

Sau đó bạn cố gắng ấn mạnh tay và tai và thở thật mạnh để có thể nghe được tiếng ong kêu

Bạn lặp lại cách này từ 7 đến 10 lần

Cách hạ huyết áp cấp tốc

Tập thở mũi trái

Tập thở bằng mũi trái - Ảnh minh họa: Internet

Thở sâu bằng mũi trái là phương pháp giúp bạn thư giãn các mạch máu đồng thời làm giảm các hormone từ đó giúp bạn kiểm soát được huyết áp của mình. Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn ngồi trên sàn hoặc trên ghế với tư thế thoải mái, giữ lưng thẳng

Sau đó bạn đặt bàn tay trái lên bụng của mình sau đó dùng ngón tay cái của tay phải để bịt lỗ mũi bên phải lại

Tiếp theo bạn hít một hơi thật sâu bằng mũi trái, giữ trong vòng vài giây rồi mới thở ra.

Bạn hít thở thật chậm và thở sâu bằng mũi trái trong thời gian từ 3 đến 5 phút

Bấm huyệt phong trì là một trong những cách làm giảm huyết áp tốt

Huyệt phong trì - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những huyệt đạo hiệu quả để điều trị huyết áp cao. Vị trí của huyệt đạo này là ở đằng sau tai, ngay chỗ lõm giữa cô và đáy sọ.

Khi xác định được vị trí của huyệt đạo bạn xoa nhẹ rồi từ từ nhấn cả hai huyệt này bằng ngón tay cái trong thời gian từ 1 đến 2 phút.

Cách xử lý khi tăng huyết áp đột ngột

Khi huyết áp tăng đột ngột bạn nên tiến hành massage tai và cổ theo các bước sau:

Đầu tiên ở vị trí dưới dái tai bạn vẽ một đường thẳng kéo dài từ điểm này đến giữa cổ để xác định vị trí thứ hai. Bạn dùng các ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cổ dọc theo đường thẳng vừa tạo, lặp lại động tác này 10 lần.

Vị trí massage thứ ba nằm trên mặt của bạn. Từ dái tai bạn kéo ngón tay của bạn ra phía trước 0.5cm để xác định vị trí này. Bạn xoa bóp nhẹ nhàng theo vòng tròn ở cả hai bên mặt trong thời gian 1 phút

Khi thực hiện theo cách này sẽ làm giảm căng các cơ ở cổ và điều hòa lượng máu lên não.

Ăn gì để hạ huyết áp

Thực phẩm cho người cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người bị cao huyết áp như sau:

Giảm các loại thực phẩm chứa chất béo, natri và hạn chế các đồ uống có cồn như rượu hay bia

Bổ sung những thực phẩm giàu magie, kali, canxi, protein như ngũ cốc, trái cây, rau xanh...

Cách làm giảm huyết áp tại nhà rất đơn giản, dễ thực hiện, bạn nên kiên trì thực hiện theo những phương pháp trên cũng như cân đối chế độ dinh dưỡng để tránh trường hợp huyết áp lên quá cao gây tai biến.