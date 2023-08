Lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến vô số tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như suy nhược, lú lẫn, mệt mỏi, đau bụng và mờ mắt. Theo thời gian, lượng đường trong máu cao liên tục thậm chí có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, đây là bệnh mà ước tính có khoảng 34,2 triệu người ở Hoa Kỳ mắc phải. Nói một cách đơn giản, lượng đường trong máu cao - còn được gọi là đường huyết cao - có nghĩa là có quá nhiều đường trong máu của bạn. Điều này có thể là do cơ thể bạn có quá ít insulin hoặc cơ thể bạn không hoạt động bình thường với insulin. Mặc dù đôi khi điều này có thể không kiểm soát được, nhưng có nhiều cách để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn. Trên thực tế, tránh một số loại thực phẩm gây tồi tệ hơn đối với lượng đường trong máu của bạn chính là một khởi đầu tuyệt vời.

Một số người bị lượng đường trong máu cao có thể cố gắng tránh đường trắng hoặc đường nâu bằng cách tìm đến thứ gì đó tự nhiên hơn như mật ong hoặc xi-rô cây thùa để thay thế. Thật không may, mặc dù những nguồn đường này tự nhiên hơn đường trắng tinh luyện, nhưng chúng vẫn có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu của bạn.

Ví dụ: Trong thang điểm các thực phẩm gây tăng lượng đường trong máu nhanh, với 100 là nhanh nhất và 1 là chậm nhất, thì đường ăn được xếp ở mức 65 và mật ong nằm ngay bên dưới, với chỉ số là 61, không có quá nhiều cách biệt. Cụ thể hơn, trong một nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Dinh dưỡng, những người bị tiểu đường tham gia nghiên cứu đã tiêu thụ mật ong hoặc đường trắng và thấy lượng đường trong máu và các dấu hiệu viêm nhiễm của họ tăng lên rất giống nhau.

Điều này có nghĩa là chất làm ngọt tự nhiên vẫn có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhiều như đường trắng. Vì vậy, thay vì tìm đến mật ong hoặc cây thùa, hãy thử bổ sung vị ngọt từ trái cây nhé!

2. Thực phẩm chiên rán

Chất béo chuyển hóa trong thực phẩm chiên ngập dầu chó thể gây ra tình trạng kháng insulin!

Ăn thực phẩm chiên ngập dầu có thể tàn phá mức đường huyết của bạn. Loại thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa do sử dụng dầu để chiên. Trong đó, chất béo chuyển hóa có thể góp phần gây ra tình trạng kháng insulin, một thứ có thể dẫn đến dư thừa lượng đường trong máu.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thực phẩm chiên dầu có thể làm tăng nguy cơ cholesterol cao, tăng cân và phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

3. Khoai tây trắng

Tùy vào cách chế biến mà khoai tây trắng có thể ít gây ra tác động đến đường huyết của bạn hơn!

Khoai tây trắng có thể không phải là thực phẩm tốt nhất cho lượng đường trong máu của bạn. Bạn không cần phải tránh hoàn toàn loại tinh bột này, nhưng kết hợp nó với một số chất xơ hoặc protein có thể giúp hạn chế ảnh hưởng của nó đối với lượng đường trong máu của bạn.

Mặc dù thực phẩm này được coi là có chỉ số đường huyết cao và do đó có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhanh hơn so với thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp hơn, các nhà nghiên cứu cho biết điều đó cũng phụ thuộc vào cách chúng được chế biến. Theo Nutrients, khoai tây được chế biến nghiền hoặc chiên sẽ có tác động lớn hơn đến lượng đường trong máu của bạn so với khoai tây nướng hoặc luộc.

4. Thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa àm tăng khả năng kháng insulin, gây ảnh hưởng đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu!

Chất béo chuyển hóa có thể làm làm tăng khả năng kháng insulin của một người nếu họ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu của bạn vì insulin là một trong những hormone quan trọng nhất trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu.

Thật không may, việc hạn chế chất béo chuyển hóa của bạn có thể khó khăn do có rất nhiều loại thực phẩm ngon có chứa nó, chẳng hạn như nhiều loại bánh nướng đã qua chế biến, bữa tối đông lạnh, bỏng ngô dùng trong lò vi sóng, thịt mỡ, đồ chiên và một số loại kem cà phê không chứa sữa.

5. Yaourt vị trái cây

Các sữa chua có hương vị trái cây có lượng đường nhiều hơn một số món tráng miệng!

Nhiều loại sữa chua có hương vị trái cây được đóng gói với nhiều đường hơn một số món tráng miệng. Thay vào đó, hãy thử sữa chua Hy Lạp hoặc Iceland nguyên chất và thêm một chút mật ong để tự làm ngọt.

Cả sữa chua Hy Lạp và sữa chua Iceland đều có nhiều protein hơn sữa chua thông thường, có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu của bạn. Để thêm phần hấp dẫn và dinh dưỡng hơn cho món sữa chua của bạn, hãy cho thêm trái cây tươi hoặc hạt lên trên để bổ sung chất xơ nhé.

6. Các loại ngũ cốc có đường

Các loại ngũ cốc có đường thì thường thiếu cả chất xơ và protein!

Một số loại ngũ cốc có thể có tổng lượng carbohydrate rất cao nhưng lại thiếu cả chất xơ và protein, hai chất dinh dưỡng sẽ giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định và trong tầm kiểm soát.

Nếu bạn không chắc nên chọn loại ngũ cốc nào, cách tốt nhất là nên chọn loại ngũ cốc có ít nhất ba gam chất xơ và protein cho mỗi khẩu phần, và kết hợp cùng với các thực phẩm dinh dưỡng khác như sữa chua Hy lạp hoặc trái cây nhé!

7. Bánh kẹo

Bất kỳ loại kẹo nào cũng gây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn!

Thật không may, bánh kẹo - món ăn vặt yêu thích ở mọi lứa tuổi - lại là thực phẩm mà bạn cần tránh nhất. Cho dù bạn đang chọn loại kẹo nào, nó có thể sẽ không giúp ích gì cho lượng đường trong máu của bạn. Tốt nhất là nên tránh cho đến khi lượng đường trong máu của bạn ở mức an toàn hơn.

Trên đây là top 7 những loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với quý độc giả của Phụ nữ và Gia đình nhé!