Cách dùng lá sen chữa gan nhiễm mỡ đơn giản mà hiệu quả

Trong đời sống hiện đại ngày nay, gan nhiễm mỡ không còn là một căn bệnh xa lạ. Nguyên nhân chủ yếu là do thói quen ăn uống không hợp lý. Bệnh thường gặp ở những người hay uống bia rượu. Nhiều người nghĩ rằng bệnh gan nhiễm mỡ là vô hại, nhưng theo nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh này rất khó điều trị và gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe . Nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến các biến chứng như xơ gan, suy gan, nặng hơn nữa là ung thư gan.

Gan nhiễm mỡ là khi mỡ tích tụ trong gan lớn hơn với trọng lượng gan. Điều này sẽ gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Đây là một căn bệnh khá phổ biến trong cuộc sống ngày nay vì thói quen ăn uống không điều độ, bệnh này dễ gặp đối với những người lớn tuổi. Có nhiều cách trị gan nhiễm mỡ không cần dùng đến thuốc, trong đó dùng lá sen để chữa bệnh là phương pháp được nhiều người ưa chuộng vì nó mang lại hiệu quả cao. Vậy cách dùng lá sen chữa gan nhiễm mỡ như thế nào mới đúng? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Bệnh này xảy ra khi các chất béo tích tụ lại trong các mô gan. Thông thường, những bệnh này dễ xuất hiện ở những người thừa cân, uống rượu bia nhiều, người mắc bệnh tiểu đường và những người có nồng độ cholesterol trong máu cao.

Đa số những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ thường cảm thấy mệt mỏi, bị đau và khó chịu ở vùng bụng.

Lá sen có tác dụng gì?

Có rất nhiều cách trị gan nhiễm mỡ nhưng trị bằng phương pháp dùng lá sen là phổ biến nhất. Vậy lá sen có tác dụng gì và lá sen chữa bệnh gan nhiễm mỡ có thật không?

Sen là một loại cây được trồng nhiều ở Việt Nam. Hầu hết các bộ phận của cây đều có thể làm thuốc như tâm sen, lá sen, hạt sen,... Trong y học cổ truyền, lá sen còn có tên gọi là hà diệp và được thu hái quanh năm. Với lá sen, bạn có thể dùng lá sen tươi hoặc khô, sấy khô. Trong sen có chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng an thần, trị mất ngủ, chống co thắt cơ trơn, ức chế loạn nhịp tim, chữa băng huyết, cao huyết áp, chảy máu cam.

Lá sen chữa gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người thắc mắc rằng là sen có chữa được bệnh gan nhiễm mỡ không? Thực tế đã có nhiều người sử dụng lá sen trị gan nhiễm mỡ và hết bệnh. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và công nhận nguyên liệu này có khả năng chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Lý do là vì trong lá sen chứa các thành phần như vitamin C, alcaloid, acid citric,... có khả năng giúp cơ thể làm giảm lượng mỡ trong gan và tăng cường chức năng cho gan. Sen là nguyên liệu dễ tìm và tiết kiệm được nhiều chi phí cho bệnh nhân.

Những cách trị gan nhiễm mỡ tại nhà

Chữa gan nhiễm mỡ tại nhà bằng lá sen - Ảnh minh họa: Internet

Lá sen có công dụng rất tốt trong việc trị gan nhiễm mỡ vì thế bạn có thể sử dụng lá sen làm trà để uống mỗi ngày. Cách làm như sau: Lấy 10g lá sen khô nấu cùng 500ml nước, uống mỗi ngày để có hiệu quả tốt.

Kết hợp lá chè xanh và lá sen

Lá chè xanh là một nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể kết hợp với lá sen để tăng công dụng chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Bạn lấy hai nguyên liệu này kết hợp chúng với nhau để thanh lọc cho cơ thể, đồng thời cũng để điều trị triệu chứng gan nhiễm mỡ.

Bạn lấy khoảng 60g lá sen đã khô nấu cùng với 60g lá chè xanh trong 1 lít nước. Nhớ uống trong ngày, tránh uống vào buổi tối vì vị chè xanh có thể khiến bạn rất khó ngủ.

Kết hợp táo mèo với lá sen

Lá mèo và lá sen chữa gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một phương pháp chữa gan nhiễm mỡ hiệu quả vì trong táo mèo cũng có chứa nhiều chất có công dụng chữa gan nhiễm mỡ. Táo mèo có thể làm giảm các cholesterol ở trong máu và tăng cường khả năng tuần hoàn máu của cơ thể, đào thải lượng mỡ dư thừa.

Cách làm như sau: Bạn chuẩn bị khoảng 20g lá sen cùng với 30g táo mèo khô. Cho lá sen và táo mèo khô nấu với 400ml nước cho tinh chất tan ra rồi uống mỗi ngày.

Những bài thuốc nam chữa bệnh gan nhiễm mỡ

Ngoài lá sen, bạn cũng có thể sử dụng một số loại thảo dược khác để điều trị gan nhiễm mỡ, vừa đơn giản mà lại dễ tìm.

Nhân trần: Đây là một vị thuốc quen thuộc trong việc chữa trị bệnh gan nhiễm mỡ. Không chỉ vậy, nó còn có tác dụng mát gan, giải độc và tăng khả năng tiết mật. Bạn thái nhỏ nhân trần, hãm với nước sôi sau 15 phút, pha thêm một chút đường phèn cho dễ uống. Có thể uống nhân trần mỗi ngày để khỏe hơn.

Nhân trần chữa gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Diệp hạ châu: Cây diệp hạ châu cũng là một liều thuốc chữa gan nhiễm mỡ hiệu quả và được ưu tiên sử dụng nhiều nhất trong các vị thuốc. Cây diệp hạ có vị đắng, tính mát giúp làm mát gan và giải độc. Bạn chuẩn bị khoảng 20g cây diệp hạ và đường ăn rồi sắc 3 lần nước. Cuối cùng thêm đường vào đun sôi khi đến tan và uống.

Qua bài viết trên, chắc bạn cũng đã nắm rõ được cách dùng lá sen chữa gan nhiễm mỡ rồi phải không. Thay vì dùng thuốc Tây vừa tốn chi phí vừa có thể chịu tác dụng phụ thì việc sử dụng lá sen làm thuốc lại hiệu quả mà lại rất an toàn cho cơ thể. Bạn cũng nên lưu ý rằng phải kiên trì uống lá sen hàng ngày thì mới đạt công dụng như mong muốn.