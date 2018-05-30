Trong tình huống này, bạn có thể tham khảo một số cách chữa bệnh trĩ giai đoạn đầu dứt điểm tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên dưới đây nhé.

Bệnh trĩ là căn bệnh khá nhiều người mắc, đặc biệt là với những người ngồi nhiều, ít vận động, lười tập thể dục và ăn uống mất cân đối. Hiện nay có vài phương pháp giúp điều trị bệnh trĩ tại nhà, nhưng mỗi cách chữa bệnh trĩ lại đi kèm với một số vấn đề nhất định, chưa kể khả năng chữa dứt điểm không cao và thậm chí còn gây tốn kém.

Dùng nước đá cũng sẽ giúp các cơn đau, sưng do trĩ gây ra rất tốt. Hơi lạnh từ nước đã làm co thắt các mạch máu và giảm viêm.

Khi nói đến điều trị và làm giảm sự khó chịu của bệnh trĩ, giấm táo là một trong những biện pháp tốt nhất. Các đặc tính làm se của nó sẽ giúp thu nhỏ các mạch máu bị sưng và giảm kích ứng. Giấm táo có thể được sử dụng để điều trị cả trĩ nội và ngoại. Nên sử dụng giấm táo nguyên chất, chưa tinh chế để có kết quả tốt nhất.

Để chữa bệnh trĩ tại nhà bằng nước đá, bạn có thể cho vài viên đá lạnh vào chiếc khăn mỏng rồi đặt lên vùng bị trĩ trong 5 đến 10 phút. Thực hiện vài lần trong ngày. Chú ý không để đá lạnh tiếp xúc trực tiếp với da.

3. Thực phẩm giàu chất xơ giúp ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh trĩ

Thực phẩm giàu chất xơ giúp ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh trĩ. Ảnh minh họa: Internet.

Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào bữa ăn hàng ngày là cách hiệu quả để làm giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ. Chất xơ sẽ giúp cho việc đại tiện của bạn dễ dàng hơn và phòng tránh nhiều bệnh về tiêu hóa như táo bón.

Chất xơ có nhiều trong rau củ quả và ngũ cốc. Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng chất xơ mà chỉ nên bổ sung lượng vừa đủ mỗi ngày nhé.

4. Dùng cây phỉ chữa bệnh trĩ tại nhà

Dùng cây phỉ chữa bệnh trĩ tại nhà. Ảnh minh họa: Internet.

Cây phỉ có các đặc tính làm se và chữa bệnh nhẹ giúp giảm bớt sự khó chịu của bệnh trĩ, chẳng hạn như đau, ngứa và sưng.

Một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Dược và Dược phẩm kết luận rằng các flavonoid và tannin trong cây phỉ có thể giúp thu nhỏ các mạch máu và làm săn chắc da.

Cho 1 thìa cafe cây phỉ vào 1 cốc nước, đun sôi trong 15 phút. Sau đó, nhúng bông gòn vào dung dịch và thoa lên vùng bị trĩ trong vài phút. Thực hiện vài lần mỗi ngày trong vài ngày. Ngoài ra, bạn có thể mua các miếng vải làm từ cây phí và sử dụng chúng thay vì giấy vệ sinh sau khi đi tiêu.

Chữa dứt điểm bệnh trĩ giai đoạn đầu tại nhà, bất kể trĩ nội hay trĩ ngoại là điều hoàn toàn có thể nếu bạn biết cách. Thử ngay những bí quyết tự nhiên ở trên để giúp cơ thể thoát khỏi những cơn đau do bệnh trĩ gây ra nhé.