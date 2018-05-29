Bệnh zona thần kinh xuất hiện do một loại virus có tên là varicella-zoster gây nên. Đây cũng là loại virus gây ra bệnh thủy đậu.

Zona thần kinh hiện nay là một trong những căn bệnh thường gặp, phổ biến không kém gì thủy đậu và bệnh sởi. Vậy zona thần kinh này là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Zona thần kinh là gì? Zona thần kinh. Ảnh minh họa: Internet. Về cơ bản, zona cũng là loại bệnh do virus gây nên. Loại virus này có tên là varicella-zoster tấn công trực tiếp lên da và thần kinh ở vùng da đó, gây ra các triệu chứng phát ban đỏ, ngứa và rát cho người bệnh. Căn bệnh này có xu hướng xuất hiện đột ngột khiến người bệnh khó phát hiện, diễn biến cấp tính nhưng không thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng nếu được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu lơ là và xem thường bệnh thì nhiều biến chứng có thể xảy ra. Thậm chí, nếu bệnh quá nặng sẽ khiến cho các tế bào thần kinh tủy sống bị hủy hoại và rối loạn chức năng dẫn truyền tín hiệu.

Zona thần kinh có lây không? Theo các bác sĩ, bệnh zona có thể lây từ người này sang người khác và qua nhiều con đường. Thứ nhất, bệnh có thể lây từ người đang bị bệnh sang người bình thường thông qua các tiếp xúc như ăn uống, dùng chung đồ dùng cá nhân. Thứ hai, bệnh cũng có thể phát triển thành các đợt dịch vào mùa hè, mùa mưa khiến khả năng lây nhiễm bệnh càng lớn. Zona thần kinh lây nhiễm. Ảnh minh họa: Internet. Một con đường lây truyền bệnh zona thần kinh nữa đó là nếu trước đây bạn chưa mắc bệnh thủy đậu thì khả năng bạn có thể bị lây zona từ người mắc bệnh nếu tiếp xúc với họ. Tuy nhiên, thay vì bị zona thì bạn sẽ bị mắc bệnh thủy đậu. Khi đã bị mắc bệnh này và được chữa khỏi thì bạn sẽ không còn bị nhiễm zona từ người khác nữa.

Bệnh zona thần kinh kiêng ăn những gì? Kiêng thực phẩm khi bị zona thần kinh. Ảnh minh họa: Internet. Giống như nhiều căn bệnh khác, nếu bị mắc zona thần kinh thì có một số loại thực phẩm bạn tuyệt đối nên tránh. Làm vậy thì khả năng phục hồi từ bệnh sẽ nhanh hơn và tốt hơn cho quá trình điều trị. Thực phẩm giàu arginine: Chẳng hạn như chocolate, lúa mì, yến mạch, bánh mì trắng. Arginine trong những loại thực phẩm này có thể thúc đẩy sự phát triển của virus gây bệnh.

Thực phẩm chế biến: Chẳng hạn như đồ ngọt, đồ uống giàu carbohydrate, đồ chiên rán sẵn, đồ ăn nhanh. Các chất béo này có thể kết hợp với virus gây bệnh zona khiến bệnh diễn biến phức tạp.

Ngũ cốc tinh chế: Ngũ cốc tinh chế thường chứa nhiều đường hơn so với ngữ cốc nguyên chất. Khi tiêu thụ loại thực phẩm này, lượng đường trong máu có thể tăng cao có thể gây ra rối loạn điện giải và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Điều này khiến cho các vết thương do virus gây ra lâu lành hơn.

Rượu bia: Uống nhiều rượu bia sẽ làm giảm hệ miễn dịch khiến bệnh zona thần kinh kéo dài, lâu khỏi. Bị zona thần kinh nên bôi thuốc gì? Khi bị zona thần kinh, bạn có thể bôi kem chống ngứa, thuốc corticoid dạng bôi hay lotion calamin. Tuy nhiên, tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi quyết định dùng thuốc. Trên đây là những thông tin cơ bản về bệnh zona thần kinh. Hy vọng là bạn đã có những hiểu biết đúng đắn về căn bệnh này để chủ động phòng tránh cho cả gia đình.

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