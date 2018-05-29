Hiểu đúng về Zona thần kinh - một căn bệnh lây nhiễm không kém gì thủy đậu

Sức khỏe 29/05/2018 10:25

Bệnh zona thần kinh xuất hiện do một loại virus có tên là varicella-zoster gây nên. Đây cũng là loại virus gây ra bệnh thủy đậu.

Zona thần kinh hiện nay là một trong những căn bệnh thường gặp, phổ biến không kém gì thủy đậu và bệnh sởi. Vậy zona thần kinh này là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Zona thần kinh là gì?

Zona thần kinh
Zona thần kinh. Ảnh minh họa: Internet.

Về cơ bản, zona cũng là loại bệnh do virus gây nên. Loại virus này có tên là varicella-zoster tấn công trực tiếp lên da và thần kinh ở vùng da đó, gây ra các triệu chứng phát ban đỏ, ngứa và rát cho người bệnh. Căn bệnh này có xu hướng xuất hiện đột ngột khiến người bệnh khó phát hiện, diễn biến cấp tính nhưng không thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng nếu được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu lơ là và xem thường bệnh thì nhiều biến chứng có thể xảy ra. Thậm chí, nếu bệnh quá nặng sẽ khiến cho các tế bào thần kinh tủy sống bị hủy hoại và rối loạn chức năng dẫn truyền tín hiệu.

Zona thần kinh có lây không?

Theo các bác sĩ, bệnh zona có thể lây từ người này sang người khác và qua nhiều con đường. Thứ nhất, bệnh có thể lây từ người đang bị bệnh sang người bình thường thông qua các tiếp xúc như ăn uống, dùng chung đồ dùng cá nhân. Thứ hai, bệnh cũng có thể phát triển thành các đợt dịch vào mùa hè, mùa mưa khiến khả năng lây nhiễm bệnh càng lớn.

Zona thần kinh lây nhiễm
Zona thần kinh lây nhiễm. Ảnh minh họa: Internet.

Một con đường lây truyền bệnh zona thần kinh nữa đó là nếu trước đây bạn chưa mắc bệnh thủy đậu thì khả năng bạn có thể bị lây zona từ người mắc bệnh nếu tiếp xúc với họ. Tuy nhiên, thay vì bị zona thì bạn sẽ bị mắc bệnh thủy đậu. Khi đã bị mắc bệnh này và được chữa khỏi thì bạn sẽ không còn bị nhiễm zona từ người khác nữa.

Bệnh zona thần kinh kiêng ăn những gì?

Kiêng thực phẩm khi bị zona thần kinh
Kiêng thực phẩm khi bị zona thần kinh. Ảnh minh họa: Internet.

Giống như nhiều căn bệnh khác, nếu bị mắc zona thần kinh thì có một số loại thực phẩm bạn tuyệt đối nên tránh. Làm vậy thì khả năng phục hồi từ bệnh sẽ nhanh hơn và tốt hơn cho quá trình điều trị.

  • Thực phẩm giàu arginine: Chẳng hạn như chocolate, lúa mì, yến mạch, bánh mì trắng. Arginine trong những loại thực phẩm này có thể thúc đẩy sự phát triển của virus gây bệnh.
  • Thực phẩm chế biến: Chẳng hạn như đồ ngọt, đồ uống giàu carbohydrate, đồ chiên rán sẵn, đồ ăn nhanh. Các chất béo này có thể kết hợp với virus gây bệnh zona khiến bệnh diễn biến phức tạp.
  • Ngũ cốc tinh chế: Ngũ cốc tinh chế thường chứa nhiều đường hơn so với ngữ cốc nguyên chất. Khi tiêu thụ loại thực phẩm này, lượng đường trong máu có thể tăng cao có thể gây ra rối loạn điện giải và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Điều này khiến cho các vết thương do virus gây ra lâu lành hơn.
  • Rượu bia: Uống nhiều rượu bia sẽ làm giảm hệ miễn dịch khiến bệnh zona thần kinh kéo dài, lâu khỏi.

Bị zona thần kinh nên bôi thuốc gì?

Khi bị zona thần kinh, bạn có thể bôi kem chống ngứa, thuốc corticoid dạng bôi hay lotion calamin. Tuy nhiên, tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi quyết định dùng thuốc.

Trên đây là những thông tin cơ bản về bệnh zona thần kinh. Hy vọng là bạn đã có những hiểu biết đúng đắn về căn bệnh này để chủ động phòng tránh cho cả gia đình.

Ngỡ ngàng với những công dụng chữa bệnh thần kỳ của cây rau sam mà bấy nay, nhiều người vẫn cho là cỏ dại

Ngỡ ngàng với những công dụng chữa bệnh thần kỳ của cây rau sam mà bấy nay, nhiều người vẫn cho là cỏ dại

Các công dụng chữa bệnh của cây rau sam đến nay đã được nhiều nghiên cứu khẳng định, đồng thời loài cây này còn cực kỳ phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh zona thần kinh bệnh truyền nhiễm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm