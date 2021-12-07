Các chuyên gia chỉ ra những dấu hiệu cho thấy bạn đang đánh răng sai cách

Sức khỏe 07/12/2021 15:22

Các chuyên gia của Bright Side muốn cảnh báo chúng ta về 4 dấu hiệu phổ biến nhất của việc chải răng quá kỹ.

Một số người cho rằng cách đánh răng mạnh mới loại bỏ được hết mảng bám. Tuy nhiên, suy nghĩ này là sai lầm bởi các mảng bám thực chất rất mềm, có thể loại bỏ chỉ với một cái khăn. Lý do chúng ta cần bàn chải đánh răng là vì khăn vải không thể chạm được tới mọi kẽ hở trong miệng. Vì vậy, bạn không cần dùng quá nhiều lực mà cần phương pháp đánh răng đúng cách.

Nướu đang bị tụt lại

Mỗi chiếc răng của chúng ta đều được bảo vệ bởi lớp men răng. Tuy nhiên, lớp men này có thể bị tổn thương nghiêm trọng nếu chúng ta chải răng quá kỹ. Việc này còn có thể khiến nướu bị tụt lại, làm lộ ra chân răng rất nguy hiểm.

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Nếu như răng bị tổn hại đến ngưỡng ấy, bạn có thể sẽ phải trám răng, lấy tủy răng, thậm chí là nhổ đi những chiếc răng không còn khỏe mạnh. Theo các nha sĩ, khoảng 10-20% dân số thế giới bị tổn thương phần nướu răng do chải răng quá mạnh.

Răng của bạn trở nên nhạy cảm

Tương tự như tình trạng tụt nướu, khi lớp men bảo vệ chân răng bị bào mòn, răng của chúng ta cũng sẽ trở nên nhạy cảm. Nếu bạn cảm thấy khó uống đồ uống quá nóng hoặc quá lạnh và cắn thức ăn cứng, thì bạn cần đến gặp bác sĩ. Đồng thời, bạn cũng cần bắt đầu đánh răng một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng.

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Lông bàn chải đánh răng bị mòn

Đánh răng sai cách dẫn đến việc lông bàn chải của bạn bị mòn. Chuyện này xảy ra khi bạn dùng quá nhiều lực khi chải răng, hoặc dùng bàn chải đánh răng có lông cứng gây hại cho răng. Nếu như bàn chải của bạn trông như chúng cần được thay thế mỗi tuần, tức là bạn đang đánh răng quá mạnh. Bạn cần thay bàn chải 3-4 tháng/lần.

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Răng gần nướu không sáng hoặc bóng

Men răng bảo vệ khiến răng ở dưới nướu trông sẫm màu hơn. Đó là lý do tại sao khi nướu của bạn bắt đầu tụt dần, phần răng ở dưới lại vàng sậm màu hơn so với phần răng bên trên. Khi không được bảo vệ bởi lớp men răng, chúng sẽ tiếp xúc với đủ loại vi trùng vi khuẩn. Từ đó tình hình sẽ càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng tới sức khoẻ răng lợi của bạn.

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Trước những dấu hiện "hại răng" trên, những cách khắc phục sau đây mà bạn nên áp dụng ngay:

Sử dụng bàn chải lông mềm

Không chỉ tốc độ đánh răng, chất lượng bàn chải cũng có thể gây hại tới hàm răng của bạn. Đầu tiên là lựa chọn bàn chải lông mềm, sau đó bạn cần xem lại phương pháp đánh răng của bản thân. Bạn nên để bàn chải nghiêng một góc 45 độ so với chân răng và chải nhẹ nhàng. Bạn có thể sử dụng tay không thuận để giảm bớt lực tác động lên răng. 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bàn chải điện để vệ sinh răng miệng rất tiện lợi và an toàn.

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Giữ bàn chải đánh răng của bạn bằng 3 ngón tay

Bạn giữ bàn chải đánh răng giống như cầm một cây bút sẽ giúp bạn dễ kiểm soát lực tay từ đó điều chỉnh áp lực phù hợp lên răng. Ngược lại, khi cầm bàn chải đánh răng bằng cả bàn tay, bạn có thể sẽ vỗ tình dùng quá nhiều lực. Sự áp lực sẽ không làm sạch răng của bạn, điều quan trọng là bạn phải khéo léo giúp lông bàn chải phải có thể len ​​vào giữa tất cả các kẽ răng để loại bỏ mảng bám và vi khuẩn. 

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Sử dụng kem đánh răng ít mài mòn

Kem đánh răng thông thường sẽ luôn chứa thành phần chất tẩy rửa nhất định giúp chúng ta đánh bay các mảng bám và vi khuẩn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu hàm lượng chất tẩy rửa quá cao, chúng có thể sẽ làm mài mòn men răng của bạn. 

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Để kiểm tra mức độ mài mòn trong thành phần kem đánh răng, bạn có thể lấy một miếng giấy bạc và thoa một ít kem đánh răng lên. Sau đó rửa sạch giấy bạc và kiểm tra xem có vết xước nào trên giấy hay không. Số lượng vết xước sẽ cho biết mức độ mài mòn của kem đánh răng.

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