Bệnh tim luôn được xem như căn bệnh khó nhằn để điều trị và việc điều trị cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc chẩn đoán nhanh hay chậm. Để giải quyết nỗi lo này, các nhà khoa học đã sáng chế ra công cụ AI mới, giúp phát hiện ra bệnh tim trong thời gian nhanh chóng, từ đó đưa ra phác đồ điều trị thích hợp hơn

Công cụ này sử dụng trí thông minh nhân tạo để đọc các bản quét MRI phức tạp trong thời gian kỷ lục và thực hiện việc này chính xác hơn con người

Các bác sĩ được cảnh báo đến các vấn đề về tim tiềm ẩn trước khi bệnh nhân thậm chí còn chưa ra khỏi máy quét. Cho đến nay, các bác sĩ chuyên khoa sẽ dành trung bình 13 phút để kiểm tra các hình ảnh MRI cuối cùng. Với 120.000 lần quét tim được thực hiện mỗi năm, Tổ chức Tim mạch Anh tuyên bố công cụ này mang tính cách mạng, sẽ giải phóng các bác sĩ để giúp giải quyết các công việc tồn đọng. Nó được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học College London và Trung tâm Tim mạch Barts.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trưởng nhóm của họ, bác sĩ tư vấn tim mạch, Tiến sĩ Rhodri Davies, cho biết: “AI mới của chúng tôi đọc các bản quét tim phức tạp với tốc độ kỷ lục, phân tích cấu trúc và chức năng của tim bệnh nhân với độ chính xác cao hơn bao giờ hết "Lợi ích của công nghệ này là nó thay thế việc bác sĩ phải dành vô số giờ để phân tích các bản quét bằng tay". Công cụ này đang được triển khai ở London, với kế hoạch mở rộng việc sử dụng nó lên 40 địa điểm khác. BHF đã tài trợ cho nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Cộng hưởng từ tim mạch.

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch Bạn không thể phủ nhận rằng bệnh tim là một kẻ thù đáng gờm đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khoảng 659.000 người mắc bệnh mỗi năm khiến cứ bốn trường hợp thì có một người tử vong và cứ 36 giây lại có một người chết.

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