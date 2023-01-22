Bí quyết detox giải độc cơ thể sau mùa tiệc tùng, ăn uống thả ga dịp Tết đến này

Sức khỏe 22/01/2023 10:22

Tất cả chúng ta đều mong chờ lễ đón giao thừa. Đó là ngày mà chúng ta tạm biệt một năm đã qua và chào đón một năm mới. Nhiều người thực hành triết lý "tất tay" và tiệc tùng hết mình. Nhưng ngay cả như vậy, luôn có giới hạn và điều quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là "cai nghiện" đã trở thành một từ khóa rất phổ biến trong ngành y tế ngày nay và kết quả là có rất nhiều khuyến nghị đáng ngờ và các sản phẩm cai nghiện giả mạo trên thị trường hiện nay.

Bí quyết detox giải độc cơ thể sau mùa tiệc tùng, ăn uống thả ga dịp Tết đến này - Ảnh 1
 

Mọi người được khuyên nên tiêu thụ hầu hết mọi thứ, kể cả sinh tố xanh thô, vốn rất nguy hiểm vì chúng chứa nhiều chất kháng dinh dưỡng thực vật. Nhiều loại thực phẩm thực vật nói chung là tốt cho sức khỏe, nhưng chúng có thể chống lại bạn khi nói đến quá trình cai nghiện vì chúng cản trở các lộ trình cai nghiện.

Điều cần thiết là nuôi dưỡng cơ thể của bạn với những thói quen thích hợp và chăm sóc nó thật tốt. Dưới đây là 8 chiến lược để giải độc cơ thể của bạn sau kỳ nghỉ lễ. 

Hạn chế tiêu thụ rượu quá mức

Bí quyết detox giải độc cơ thể sau mùa tiệc tùng, ăn uống thả ga dịp Tết đến này - Ảnh 2
 

Sử dụng rượu chắc chắn là hoạt động tiệc tùng có hại nhất cho sức khỏe. Theo định nghĩa, rượu là một chất độc và cơ thể rất khó chuyển hóa và loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Tốt nhất, bạn nên kiêng hoàn toàn rượu bia.

Nhưng nếu bạn chọn uống, hãy cố gắng uống càng ít càng tốt. Tác dụng của rượu trở nên tồi tệ hơn đáng kể khi kết hợp với dầu hạt tinh chế và đường, đây là điều thường xảy ra trong các bữa tiệc. 

Bổ sung chất dinh dưỡng

Vì rượu khiến cơ thể mất chất dinh dưỡng, điều quan trọng là phải phục hồi chúng để chữa bệnh, đặc biệt là phức hợp B.

Làm sạch cơ thể của bạn

Uống nhiều nước để giúp loại bỏ độc tố. Nước chanh, bồ công anh và rau diếp xoăn là một số phương pháp dễ tiếp cận hơn giúp loại bỏ độc tố. 

Giải độc làn da của bạn

Bí quyết detox giải độc cơ thể sau mùa tiệc tùng, ăn uống thả ga dịp Tết đến này - Ảnh 3
 

Một con đường giải độc quan trọng khác là da. Các lựa chọn dễ dàng bao gồm phòng đổ mồ hôi và xông hơi. Xông hơi, đặc biệt là xông hơi hồng ngoại, thậm chí còn có lợi hơn. 

Sử dụng chất kết dính

Chất kết dính giúp thu hút và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Vỏ mã đề và than hoạt tính là những lựa chọn thay thế tuyệt vời có thể mua được dễ dàng tại quầy. 

Uống nước dừa và chất điện giải

Bí quyết detox giải độc cơ thể sau mùa tiệc tùng, ăn uống thả ga dịp Tết đến này - Ảnh 4
 

Bạn cần bổ sung lượng magie, natri và kali mà cơ thể đã mất do rượu làm bạn mất nước và thải các chất điện giải ra khỏi cơ thể. Nước dừa và muối hồng là hai lựa chọn tuyệt vời, sẵn có. 

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng hơn là nhịn ăn

Bí quyết detox giải độc cơ thể sau mùa tiệc tùng, ăn uống thả ga dịp Tết đến này - Ảnh 5
 

Nhịn ăn hoàn toàn sau bữa tiệc có thể khiến bạn căng thẳng, mặc dù thực tế nó có thể là một phương pháp cai nghiện hiệu quả. Thay vào đó, hãy ăn những bữa ăn nhẹ, lành mạnh, nấu tại nhà và tránh xa thực phẩm chế biến sẵn. 

Nghỉ ngơi tốt

Đây là những công cụ phục hồi chức năng quan trọng nhất. Đặt mục tiêu ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm và cố gắng không để bản thân quá căng thẳng với các hoạt động của mình.

Theo Times of India

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