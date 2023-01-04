Để cơ quan có kích thước bằng nắm tay của chúng ta hoạt động trong suốt cuộc đời, chúng ta phải tuân theo một số cách để giữ cho chúng khỏe mạnh và cân đối. Dưới đây là một số lời khuyên mà bạn có thể làm theo.

Việc sử dụng lâu dài thuốc giảm đau không kê đơn, aspirin, ibuprofen, naproxen natri và những loại khác có thể gây hại trực tiếp cho thận của bạn và dẫn đến suy thận không hồi phục. Chỉ dùng những loại thuốc này nếu cần thiết và chủ yếu là thử các biện pháp tự nhiên tại nhà để giảm đau.

Tập thể dục thường xuyên là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe của thận. Bằng cách đó, bạn có thể giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bệnh thận mãn tính. Bằng cách tập thể dục, bạn có thể duy trì sự trao đổi chất của cơ thể, huyết áp và sức khỏe tim mạch ở mức tối ưu.

Kiểm soát bệnh tiểu đường và huyết áp cao

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường và huyết áp cao là nguyên nhân chính gây tổn thương thận. Khi nồng độ glucose trong máu tăng lên hoặc khi có vấn đề về huyết áp cao, thận phải làm việc nhiều hơn. Khi sự cố gắng này tiếp tục diễn ra trong nhiều năm, nó sẽ dẫn đến những tổn thương đe dọa đến tính mạng.

Do đó, hãy hạn chế tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn và có đường có thể làm tăng lượng đường và natri của bạn, đồng thời tham gia các hoạt động giảm căng thẳng để kiểm soát căng thẳng.

Uống nhiều nước

Nếu bạn đang đặt mục tiêu uống nhiều nước và giữ cho cơ thể đủ nước, thì đó có thể là một điều tốt vì nó giúp loại bỏ natri và chất độc ra khỏi thận, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề về sỏi thận. Nước giúp các mạch máu mở ra và cho phép máu lưu thông hiệu quả đến thận để cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng tuân theo một lối sống lành mạnh, vì điều cần thiết là giữ cho cơ thể bạn cân đối và không có bệnh tật. Những cách lành mạnh này sẽ giúp bạn ngăn ngừa bệnh tim, tổn thương thận, huyết áp cao, tiểu đường và béo phì. Giữ một suy nghĩ tích cực đối với cuộc sống, suy nghĩ lành mạnh và khỏe mạnh.

Tạo thói quen lành mạnh và lựa chọn thực phẩm an toàn

Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên số một của bạn là tuân theo chế độ ăn kiêng có rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít chất béo, ít natri và ít cholesterol. Với một chế độ ăn uống lành mạnh, người ta có thể tránh xa các vấn đề về bệnh tim, huyết áp cao, béo phì và tiểu đường, làm như vậy, thận của bạn sẽ vẫn khỏe mạnh. Không hút thuốc hoặc uống rượu vì nó có thể làm tăng huyết áp, nguy cơ đau tim và ảnh hưởng đến quá trình lọc của thận.

Theo Times of India