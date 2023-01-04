Điều nguy hiểm của căn bệnh thầm lặng này là nó có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao hơn, cùng với các biến chứng sức khỏe khác. Điều đó nói rằng, đây là 5 bệnh cần chú ý nếu bạn có lượng cholesterol cao.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), cholesterol cao xảy ra khi một người phát triển quá nhiều chất béo, còn gọi là cholesterol LDL trong máu của họ. Điều này lần lượt gây khó khăn cho đủ máu chảy qua các động mạch. Một số nguyên nhân phổ biến nhất gây ra cholesterol cao bao gồm lối sống kém, chế độ ăn uống không lành mạnh, hạn chế vận động, hút thuốc và uống rượu.

Bệnh tim mạch vành là một trong những bệnh phổ biến nhất xảy ra do sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch cung cấp máu cho tim. Khi chất béo tích tụ phát triển, nó sẽ thu hẹp các động mạch, một quá trình gọi là xơ vữa động mạch, hạn chế dòng máu giàu oxy đến tim.

Có 3 loại bệnh mạch vành bao gồm: bệnh mạch vành tắc nghẽn, bệnh mạch vành không tắc nghẽn và bóc tách động mạch vành tự phát.

Đau tim

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Có cholesterol cao cũng có thể khiến bạn có nguy cơ bị đau tim. Như đã thảo luận, với lượng cholesterol cao, có thể phát triển các chất béo lắng đọng trong mạch máu. Những chất lắng đọng này gây khó khăn cho đủ máu chảy qua các động mạch hoặc bị phá vỡ, tạo thành cục máu đông và dẫn đến cơn đau tim.

Bệnh động mạch ngoại vi (PAD)

PAD hoặc bệnh động mạch ngoại vi là khi các động mạch bị thu hẹp do tắc nghẽn do chất béo tích tụ trong động mạch. Nó thường ảnh hưởng đến phần dưới cơ thể, làm giảm hoặc chặn lưu lượng máu ở các chi của một người, đặc biệt là chân, bàn chân và bắp chân.

Các triệu chứng của PAD bao gồm tê hoặc yếu chân, mạch không có hoặc rất yếu ở chân hoặc bàn chân, da sáng bóng ở chân, thay đổi màu da ở chân, móng chân mọc chậm hơn, lở loét ở ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân, vết thương không lành và đau khi sử dụng cánh tay, chẳng hạn như đau và chuột rút khi đan, viết hoặc làm các công việc thủ công khác.

Đột quỵ

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Bên cạnh việc cản trở và ngăn chặn các mạch máu trong và xung quanh tim, chất béo tích tụ từ cholesterol hoặc mảng bám tích tụ cũng có thể làm hẹp một số động mạch dẫn đến não của bạn. Trong trường hợp không được điều trị, mạch máu đưa máu lên não có thể bị tắc hoàn toàn, gây ra đột quỵ.

Rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương được gây ra bởi một số yếu tố bao gồm xơ vữa động mạch, đó là sự thu hẹp của các mạch máu. Xơ vữa động mạch do nhiều yếu tố gây ra, trong đó có cholesterol cao.

Điều đó nói rằng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ có thể có giữa ED và cholesterol cao, còn được gọi là tăng cholesterol máu, một chứng rối loạn lipid trong đó lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) hoặc cholesterol xấu của bạn quá cao.

Làm thế nào để giảm rủi ro của bạn

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Theo tờ Mayo Clinic, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh ít natri, nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh là cực kỳ quan trọng trong việc giảm nguy cơ cholesterol cao.

Các chuyên gia đề nghị hạn chế lượng protein và chất béo động vật và bao gồm nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn uống của một người.

Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng là chìa khóa.

Hơn nữa, tốt nhất là tránh hút thuốc và uống rượu vì đây là hai trong số những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra cholesterol cao.

Theo Times of India