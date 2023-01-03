Ăn nhiều dầu mỡ vào dịp lễ, cơ hội cho cholesterol tăng cao: Dấu hiệu ở chân tuyệt đối đừng xem nhẹ

Sức khỏe 03/01/2023 20:19

Trong những năm qua, cholesterol đã tự mang tiếng xấu. Mối liên hệ của nó với các bệnh về tim, đặc biệt là đau tim và đột quỵ, khiến nó trở nên vô cùng đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản thân cholesterol không xấu. Ngược lại, chất sáp này giúp xây dựng các tế bào khỏe mạnh.

Trong số hai loại cholesterol - lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) - LDL là cholesterol 'xấu', nếu dư thừa có thể làm hẹp thành động mạch, không cho phép máu đi qua và chảy qua chúng.

Tại sao cholesterol cao được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng'

Ăn nhiều dầu mỡ vào dịp lễ, cơ hội cho cholesterol tăng cao: Dấu hiệu ở chân tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết thời gian, cholesterol cao có thể không biểu hiện qua các triệu chứng. Tuy nhiên, một mảng bám tích tụ trong mạch máu có thể làm phát sinh nhiều bệnh khác có thể dẫn đến các triệu chứng đáng lo ngại.

Như đã thảo luận, chất béo lắng đọng trong mạch máu có thể gây khó khăn cho việc đủ máu đi qua và chảy qua các động mạch. Điều này còn được gọi là xơ vữa động mạch. Hơn nữa, đôi khi, những chất lắng đọng này có thể bị vỡ ra và tạo thành cục máu đông, sau đó có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ.

Cảm giác ở bàn chân cho thấy cholesterol cao

Ăn nhiều dầu mỡ vào dịp lễ, cơ hội cho cholesterol tăng cao: Dấu hiệu ở chân tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc các động mạch bị thu hẹp và tắc nghẽn có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu đến phần dưới cơ thể, đặc biệt là chân, gây ra tình trạng gọi là bệnh động mạch ngoại vi, hay PAD, có thể rất 'đau đớn'.

Nói chuyện với tờ Express.co.uk, Bác sĩ Joseph Ambani, từ GlowBar nói rằng bàn chân “lạnh” hoặc “chuột rút” có thể cho thấy lượng cholesterol cao.

Ông giải thích: Cholesterol cao có thể biểu hiện ở bàn chân.

"Ví dụ, một cá nhân có thể cảm thấy chuột rút khi di chuyển, nhưng sẽ giảm bớt khi nghỉ ngơi."

"Họ cũng có thể cảm thấy lạnh chân bất kể mùa nào."

"Không nhất thiết phải đứng trên cả hai chân. Nếu bạn nhận thấy như vậy, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ và giải thích rõ của chuyên gia ngay lập tức", anh ấy nói thêm.

PAD là gì?

Ăn nhiều dầu mỡ vào dịp lễ, cơ hội cho cholesterol tăng cao: Dấu hiệu ở chân tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tờ Mayo Clinic, bệnh động mạch ngoại biên (PAD) xảy ra khi các động mạch bị thu hẹp do tắc nghẽn do chất béo tích tụ, dẫn đến giảm lưu lượng máu đến cánh tay hoặc chân.

Theo cơ quan y tế, trong trường hợp PAD, chân hoặc tay (thường là chân) không nhận đủ lưu lượng máu để theo kịp nhu cầu. Điều này có thể gây đau chân khi đi bộ, đau cách hồi và các triệu chứng khác.

Các dấu hiệu khác cần chú ý

Ăn nhiều dầu mỡ vào dịp lễ, cơ hội cho cholesterol tăng cao: Dấu hiệu ở chân tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng khác của PAD bao gồm tê hoặc yếu chân, mạch không có hoặc rất yếu ở chân hoặc bàn chân, da chân sáng bóng, da chân thay đổi màu sắc, móng chân mọc chậm hơn, vết loét ở ngón chân, bàn chân hoặc chân bị sưng tấy, không lành và đau khi sử dụng cánh tay, chẳng hạn như đau và chuột rút khi đan, viết hoặc làm các công việc thủ công khác.

Làm thế nào để giảm rủi ro của bạn?

Ăn nhiều dầu mỡ vào dịp lễ, cơ hội cho cholesterol tăng cao: Dấu hiệu ở chân tuyệt đối đừng xem nhẹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Nhiều yếu tố có thể dẫn đến cholesterol cao như lối sống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân hàng đầu.
  • Phải nói rằng, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh hơn và tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm đáng kể nguy cơ cholesterol cao.
  • Thay vì có quá nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, hãy chuyển sang ăn rau xanh, trái cây tốt cho sức khỏe và cung cấp đủ nước, ngũ cốc giàu chất xơ, v.v.
  • Hoạt động thể chất, ngay cả khi nó bao gồm hoàn thành 5 đến 10 nghìn bước thường xuyên.
  • Bỏ hút thuốc và giảm tiêu thụ rượu của bạn.
  • Ngoài ra, hãy đi khám sức khỏe định kỳ để biết nguy cơ mắc bệnh của mình và có cần lưu ý, thận trọng hơn hay không.

Theo Times of India

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