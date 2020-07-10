Bị ho có nên ăn thịt gà? Một số thực phẩm nên tránh khi bị ho

Thực chất ho là phản ứng khi cơ thể tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài như: chất kích thích, khói bụi, hóa chất, dị ứng,... Những con ho nếu kéo dài quá lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đặc biệt, những cơn ho vào ban đêm sẽ khiến người bệnh và những người xung quanh mất ngủ. Chế độ ăn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị ho. Vậy bị ho có nên ăn thịt gà ? Bị ho nên kiêng loại thực phẩm nào? Hãy cùng Phunugiadinh tìm hiểu trong bài viết!

Súp gà là một món ăn trị cảm, giúp giảm ho được người Phương Tây sử dụng khá phổ biến. Hàm lượng dinh dưỡng trong món ăn cùng vị cay nóng còn giúp hạ sốt, giảm triệu chứng cảm cúm hay khó chịu trong đường hô hấp.

Khi trả lời cho câu hỏi bị ho có nên ăn thịt gà hay không, các bác sĩ cho rằng thịt gà là một món ăn giàu dinh dưỡng , chứa nhiều vitamin giúp tăng cường sản sinh ra các kháng thể giúp cơ thể chống lại hiện tượng nhiễm trùng, tăng cường sức đề kháng giúp điều trị các tổn thương gây ra do bệnh.

Súp gà là một món ăn trị cảm, giảm ho được người Phương Tây sử dụng phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến thịt gà cũng góp phần quyết định đến việc có nên ăn món đó khi bị ho hay không. Thông thường, người bị ho chỉ nên ăn thịt gà luộc, tránh xa các món gà sả ớt, gà chiên,... bởi chúng sẽ khiến niêm mạc họng bị kích thích nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trên thực tế lại có nhiều người cho rằng việc ăn thịt gà sẽ thúc đẩy quá trình hình thành đởm, khiến các triệu chứng ho thêm trầm trọng. Do đó, một số trường hợp bệnh nhân không được khuyến khích ăn thịt gà khi bị ho. Một số trường hợp bệnh nhân thường bị ngứa khi ăn gà thì cũng tuyệt đối không nên ăn thịt gà nếu bị ho bởi nó có thể khiến triệu chứng bệnh gia tăng.

Một số trường hợp dễ bị ngứa cổ khi ăn thịt gà thì không nên dùng khi ho - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều bác sĩ chuyên khoa, việc ăn thịt gà có tốt cho người bị ho hay không còn tùy thuộc tình trạng bệnh và cơ địa của từng người. Thông thường, bệnh nhân ho có đờm, cụ thể là ho kèm theo chất nhầy ở cổ họng thì được khuyến cáo là không nên ăn thịt gà. Bên cạnh đó, các trường hợp đang điều trị ho bằng thuốc Đông y cũng được yêu cầu là cần kiêng thịt gà.

Tóm lại, người bị ho có nên ăn thịt gà hay không còn tùy thuộc vào cơ địa từng người, tình trạng bệnh lý và cách chế biến món ăn từ gà. Muốn biết chắc chắn trường hợp của mình có được ăn thịt gà hay không thì bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước.

Bị ho ăn được thịt gà không còn tùy theo cơ địa mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Bị ho ăn thịt gà có sao không?

Ông bà ta vẫn cho rằng bị ho thì nên tránh các loại thực phẩm tanh, đặc biệt là thịt gà. Tuy nhiên, đây lại là quan điểm hoàn toàn sai lầm và không có căn cứ khoa học. Đến nay, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng thịt gà có thể khiến bệnh ho trở nên trầm trọng hơn.

Thành phần thịt gà chứa nhiều protein giúp bổ sung nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động cơ bắp. Bên cạnh đó, thịt gà hoàn toàn không chứa chất gây ho hay kích thích vùng họng. Thịt gà chứa nhiều kẽm, một loại khoáng chất vô cùng quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Việc ăn thịt gà không những không khiến ho nặng hơn mà còn giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh.

Thịt gà không hề chứa chất gây ho hay kích thích vùng họng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, bị ho ăn thịt gà không những không sao mà còn tốt cho sức khỏe, bạn nên bổ sung thịt gà vào các bữa ăn hàng ngày.

Một vài thực phẩm mà người bệnh nên hạn chế dùng khi bị ho

Người bị bệnh ho cũng nên biết được một vài loại thực phẩm cần tránh để giúp bệnh nhanh chóng phục hồi hơn, tránh ho nặng hơn. Cụ thể là:

Sữa: Mặc dù sữa rất giàu dinh dưỡng nhưng nó lại không hề có lợi đối với bệnh nhân bị ho. Lý do là bởi sữa có thể khiến lượng chất nhầy ở họng gia tăng, khiến triệu chứng ho thêm nặng.

Thực phẩm lạnh/ Thức ăn cay nóng: tác động xấu đến niêm mạc họng, kích thích triệu chứng ho.

Thức ăn nhiều dầu mỡ, chiên xào: tác động không tốt đến lớp niêm mạc, khiến triệu chứng ho thêm trầm trọng. Bên cạnh đó, thức ăn nhiều dầu mỡ khi đi vào cơ thể rất khó để tiêu hóa, tích tụ lại và gây ra tình trạng trào ngược dạ dày. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ho.

Người bị ho nên hạn chế ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, chiên xào - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều cafein như: cà phê, soda, nước tăng lực,… có thể khiến cổ họng ngứa hơn, gia tăng triệu chứng ho.

Trên đây là những chia sẻ giúp bạn biết được bị ho có nên ăn thịt gà hay không. Tóm lại, thịt gà tốt cho sức khỏe và người bệnh, trong đó có cả bệnh ho. Tuy nhiên, một số trường hợp dị ứng với thịt gà hoặc tùy theo từng tình trạng bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định có được ăn thịt gà hay không.