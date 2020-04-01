Cách chữa ho khan lâu ngày không khỏi đơn giản và hiệu quả

Thường xuyên ho rát, ho khan dai dẳng kéo dài là tình trạng rất thường gặp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Có rất nhiều người lo lắng ho khan lâu ngày không khỏi là bệnh gì? hay cách chữa ho khan lâu ngày không khỏi như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp các thắc mắc này.

Thông thường, khi còn nhỏ các trẻ sẽ được tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh ho gà. Tuy nhiên, bệnh có thể quay lại do nhiều người chủ quan và không tiếp tục tiêm phòng.

Ho kéo dài thường có thể là do nhiều nguyên nhân lành tính và dễ dàng điều trị như do viêm phế quản, dị ứng hoặc trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, nếu tình trạng ho khan kéo dài hơn hai tuần thì có thể là dấu hiệu của những nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Triệu chứng lúc đầu của ho gà tương tự như cảm lạnh, sốt, ho nhẹ và chảy nước mũi. Nhưng sau khoảng từ 2-3 tuần thì người bệnh sẽ ho khan nặng và nhiều hơn. Bên cạnh đó, còn có những trường hợp ho liên tục khiến người bệnh đau quặn thắt ruột không thể làm việc được.

Triệu chứng lúc đầu của ho gà tương tự như cảm lạnh, sốt và ho nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ung thư phổi

Số người bị ung thư phổi xuất hiện các triệu chứng ho khan nhiều ngày không khỏi và ho mãn tính chiếm đến 65%. Những người hút thuốc lá thường xuyên được cho là đối tượng có nguy cơ cao bị ung thư phổi. Tuy nhiên, có đến 28% bệnh nhân mắc ung thư phổi chưa từng chạm tay hoặc hút thuốc lá. Vì vậy, nếu cơn ho của bạn kéo dài hơn hai tuần và đi kèm với chất nhầy máu, khàn tiếng, nuốt đau hoặc đau ngực, thì bạn nên đến bệnh viện kiểm tra xét nghiệm cận lâm sàng để có thể phát hiện các khối u và điều trị kịp thời.

Viêm phổi

Người bị viêm phổi sẽ xuất hiện các triệu chứng như ho khan dai dẳng lâu ngày, ho về đêm hoặc ho vào rạng sáng thường xuyên. Vì vậy, theo lời khuyên của các bác sĩ, nếu tình trạng ho kéo dài không thuyên giảm trên 10 ngày thì bạn cần đến bệnh viện để kiểm tra. Khi đó, bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra phổi nếu có dấu hiệu đáng ngờ thì sẽ làm thêm xét nghiệm máu và chụp Xquang. Khi đã chẩn đoán chính xác rằng nguyên nhân là do bạn đã mắc bệnh viêm phổi, thì bạn sẽ được điều trị bằng kháng sinh và sẽ cải thiện tình trạng bệnh trong vài ngày dùng thuốc.

Người bị viêm phổi sẽ xuất hiện các triệu chứng như ho khan dai dẳng lâu ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay còn được gọi là COPD, nguyên nhân gây nên bệnh được cho là do hút thuốc lá. Nếu bạn là một người đã và đang hút thuốc lá mà thường xuyên bị ho kèm theo nhiều chất nhầy, thở khè và tức ngực thì bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa phổi để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ho khan lâu ngày có thể là triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị ho khan lâu ngày không khỏi

Dưới đây là cách trị ho khan đơn giản và hiệu quả tại nhà, bạn có thể tham khảo:

Cách trị ho khan kéo dài bằng mật ong

Mật ong là một trong những thực phẩm có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu và vitamin cần thiết cho da và có tác dụng kháng viêm rất hiệu quả. Trong đó, công dụng được nhiều người biết đến là điều trị ho khan kéo dài rất tốt.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

1 ít nước nóng.

Mật ong có công dụng điều trị ho khan kéo dài rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cho 1 thìa cà phê mật ong đã chuẩn bị vào cốc nước nóng.

Khuấy đều cho mật ong cho tan đều vào nước, đến khi nào cốc nước nguội là có thể dùng được.

Thực hiện cách này pha uống khoảng 3 lần/ngày sẽ thấy tình trạng ho được cải thiện đáng kể.

Cách trị ho khan bằng phương pháp xông hơi tinh dầu

Khi áp dụng phương pháp xông hơi tinh dầu để trị ho, thì hơi nước cùng với tinh dầu sẽ giúp giảm các triệu chứng ngứa họng và ho khan.

Nguyên liệu chuẩn bị:

3 giọt tinh dầu tràm

2 giọt dầu bạch đàn

1 bát nước nóng và giấy bìa cứng.

Hơi nước cùng với tinh dầu có tác dụng giúp giảm các triệu chứng ngứa họng và ho khan hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Đổ một ít nước nóng vào bát rồi nhỏ một ít tinh dầu vào khuấy cho tan.

Cuốn giấy bìa cứng thành phẫu rồi dùng miệng để hít hơi nước nóng.

Sau đó lấy 1 chiếc khăn sạch, úp lên trên đầu và há miệng để hơi nước nóng tiếp xúc đều với mặt và cổ.

Thực hiện mẹo trị ho khan này khoảng 2-3 lần/ngày sẽ giúp giảm ho nhanh chóng.

Như vậy, tình trạng ho có thể chỉ là một biểu hiện sinh lý bình thường của cơ thể và không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe nếu điều trị đúng cách. Tuy nhiên, nếu tình trạng ho kéo dài hoặc ho khan lâu ngày không khỏi thì có thể là triệu chứng nhiều bệnh nguy hiểm. Vì vậy, nếu tình trạng ho kéo dài không khỏi bạn cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ để khám và có phương pháp điều trị kịp thời.