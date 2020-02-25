Lá hẹ hấp đường phèn trị ho dai dẳng cho trẻ

Trong dân gian, hẹ không chỉ được xem là một thực phẩm chế biến thành các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng hàng ngày; mà còn được sử dụng như vị thuốc phòng và chữa được rất nhiều căn bệnh như dị mộng tinh, tiểu tiện nhiều, đái són,...; nhất là trị ho vô cùng hiệu quả.

Thời tiết thay đổi, cộng với việc sức đề kháng của trẻ còn non yếu nên bé rất dễ bị ho. Mỗi khi như vậy, điều đầu tiên mà các mẹ nghĩ đến chính là dùng thuốc kháng sinh cho trẻ. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng thuốc sẽ gây phản tác dụng. Bài thuốc dân gian trị ho lá hẹ hấp đường phèn dưới đây vừa an toàn, tiết kiệm mà lại hiệu quả.

Theo nghiên cứu khoa học, trong hẹ có chứa các hoạt chất kháng sinh mạnh như odorin, allcin, sulfit giúp chống nhiễm trùng, kháng viêm, trị ho, chống được tụ cầu cùng nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella tryphi, Sreptococcus hemolyticus, Shigenlla shiga, Shigenlla flexneri, Bacillus subtilis, Coli bathesda,...

Ngoài lá hẹ, các bộ phận khác như hạt, rễ đều được nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng chữa bệnh rất tốt như khắc phục những vấn đề sinh lý nam giới, chữa đái dầm, trị giun kim, táo bón,...

Cũng như các loại đường mía, đường cát...; đường phèn được dùng để làm gia vị trong những món ăn hàng ngày những có vị thơm, ngọt dịu và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe hơn. Ngoài ra, đường phèn còn được biết đến là thực phẩm có tính bình, hòa vị, chỉ khái, nhuận phế, trừ đàm, bổ trung ích khí nên được dùng trong các trường hợp chóng mặt, đau đầu, đau họng, ho khan ít đờm và giúp thanh nhiệt cho cơ thể.

Nước lá hẹ hấp đường phèn nên uống lúc còn ấm - Ảnh minh họa: Internet

Theo y học phương Đông, đường phèn còn có tác dụng bổ dưỡng hơn đường trắng nên dùng để bào chế các dạng cao bổ dưỡng như long nhãn, ngân nhĩ và hạn chế tác dụng lưu thấp sinh đàm hóa nhiệt. Đặc biệt, khi kết hợp đường phèn và lá hẹ sẽ giúp trị ho nhanh chóng, dứt điểm cũng như giảm thiểu được các triệu chứng khác của viêm họng.

Vì vậy, dùng lá hẹ chữa ho là có cơ sở và chỉ cần kiên trì áp dụng trong vài ngày thì các triệu chứng ho sẽ biến mất nhanh chóng.

Cách hấp lá hẹ với đường phèn

Cách thực hiện

Lấy một nắm lá hẹ tươi vừa đủ, rửa sạch toàn bộ, để cho ráo nước và tiến hành cắt nhỏ lá hẹ rồi cho vào chén.

Sau đó, cho thêm một lượng đường phèn vừa đủ, rồi đem hấp cách thủy cho tới khi lá hẹ trong chén mềm ra và đường phèn đã tan hoàn toàn.

Cho lá hẹ và đường phèn vào nồi hấp - Ảnh minh họa: Internet

Liều dùng

Đối với trẻ sơ sinh hoặc nhỏ: chắt lấy hỗn hợp nước tạo ra do lá hẹ và đường phèn, bỏ đi phần bã để trẻ uống dễ hơn. Cho uống 2 - 3 lần mỗi ngày và mỗi lần uống khoảng 2 - 3 thìa cà phê. Nếu uống liên tục trong vài ngày sẽ giúp trẻ giảm ho hiệu quả.

- Đối với người lớn: ăn luôn cả bã lá hẹ và uống nước 2 lần mỗi ngày sẽ mang đến hiệu quả trị ho cao hơn, giúp chấm dứt tình trạng bệnh nhanh chóng.

Với cách lá hẹ hấp đường phèn dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cao trên, hy vọng sẽ là phương pháp giúp các mẹ trị ho cho trẻ nhanh nhất khi thời tiết thay đổi. Bên cạnh đó, lá hẹ còn giúp bổ sung những dưỡng chất tốt nhất cho cơ thể nên mẹ hãy thường xuyên nấu cho bé các món ăn thơm ngon với lá hẹ hàng ngày.

Cho bé uống lá hẹ hấp đường phèn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng lá hẹ chữa ho

Bạn cần chú ý những thông tin sau đây khi áp dụng các bài thuốc chữa ho từ lá hẹ:

Người bị dị ứng với các thành phần chứa trong lá hẹ hoặc người có thể âm suy hoặc thường xuyên bị bốc hỏa không nên sử dụng

Tác dụng chữa ho từ lá hẹ thường khá chậm. Do đó, bạn cần sử dụng kiên trì trong khoảng thời gian nhất định

Không chỉ riêng hẹ, các bài thuốc dân gian thường chỉ có tác dụng hỗ trợ cải thiện bệnh trong trường hợp nhẹ hoặc bệnh mới hình thành. Vì vậy, đối với những ai mắc bệnh nặng, ho dai dẳng kéo dài, bài thuốc thường không mang lại tác dụng chữa trị. Tốt nhất, bạn nên đến bệnh viện để được bác sĩ tư vấn cách chữa trị hiệu quả

Nên giữ vệ sinh răng miệng và vòm họng sạch sẽ bằng cách thường xuyên đánh răng và súc miệng bằng nước muối

Uống lá hẹ hấp đường phèn giúp trẻ giảm ho - Ảnh minh họa: Internet

Nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực và tay chân mỗi khi trời chuyển lạnh

Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để giảm thiểu bụi hoặc tác nhân gây bệnh xâm nhập khiến ho thêm trầm trọng

Lưu ý khi trẻ sơ sinh bị ho

Thường xuyên vệ sinh mũi, họng cho trẻ

Bên cạnh việc áp dụng bài thuốc lá hẹ hấp đường phèn trị ho cho trẻ sơ sinh thì bố mẹ cũng cần có cách chăm sóc trẻ bị bệnh ho đúng cách. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị ho phần lớn là do hệ tiêu hóa của trẻ có vấn đề, thế nên tốt nhất bố mẹ cần dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng đơn giản giúp tống khứ đờm nhớt và vi khuẩn sẽ giúp trẻ nhanh khỏi bệnh.

Khi nào cần đưa trẻ đến bệnh viện?

Ho có thể là triệu chứng sinh lý bình thường trẻ gặp phải khi thời tiết thay đổi. Tuy nhiên khi trẻ bị ho và xuất hiện kèm các triệu chứng như trẻ bị sốt, trẻ bỏ bú, biếng ăn và hay quấy khóc nhiều ngày liền thì bố mẹ cần đưa bé đến bác sĩ để kiểm tra.

Trường hợp bố mẹ lơ là chủ quan sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm khiến trẻ bị viêm phổi hoặc viêm phế quản, lúc này việc chữa trị sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.