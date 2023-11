Rung tâm nhĩ là chứng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất, trong đó tim đập quá chậm, quá nhanh hoặc không đều. Cũng có thể đi kèm với các triệu chứng tức ngực hoặc chóng mặt .Do tâm nhĩ không thể co bóp và thư giãn bình thường nên lưu lượng máu trở nên không đều, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã chia các bệnh nhân tiểu đường đã trải qua kiểm tra sức khỏe quốc gia từ năm 2009 đến năm 2012 tùy theo việc có hay không có rung tâm nhĩ và theo dõi họ trong 7 năm 7 tháng để xác định nguy cơ biến chứng tiểu đường như bệnh tim mạch, bệnh thận, tiểu đường, bệnh võng mạc và bệnh bàn chân đái tháo đường.

Kết quả là, bệnh nhân tiểu đường bị rung nhĩ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh thận do tiểu đường và bàn chân do tiểu đường tăng lần lượt là 12%, 23% và 13% so với bệnh nhân không bị rung nhĩ. Không có sự khác biệt về bệnh võng mạc tiểu đường tùy thuộc vào việc có hay không có rung nhĩ.