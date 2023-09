Tại Hội nghị, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Quốc Thái, Hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết: “Theo số liệu thống kê năm 2016 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới ghi nhận 56,9 triệu ca tử vong do các bệnh lý mãn tính không lây, chiếm tới 71% số ca tử vong trên toàn cầu. Trong đó, bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây chết người hàng đầu, với 17,9 triệu ca, chiếm 44% số ca tử vong thuộc nhóm bệnh lý không lây nhiễm. Tới năm 2020, tỷ lệ tử vong do bệnh lý không lây nhiễm sẽ lên tới 73%, bên cạnh các gánh nặng bệnh tật chiếm tới 60%. Thông qua việc hợp tác với Pfizer Upjohn, chúng tôi hướng tới mục tiêu giảm bớt số ca bệnh không được chẩn đoán, điều trị và không thể kiểm soát trong cộng đồng, cũng như chuẩn hóa công tác chăm sóc y tế cho nhóm bệnh này”.