Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, hội nghị bàn về vấn đề bệnh lý không lây nhiễm và các hướng tiếp cận giải pháp toàn diện, giúp nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y bác sỹ và cải thiện sức khỏe cho người bệnh tại Việt Nam.

Hội Tim mạch học Việt Nam và Pfizer Upjohn vừa tổ chức “Hội nghị Khoa học Bệnh không lây nhiễm” (NCDs Summit), đồng thời cũng là chương trình đào tạo y khoa liên tục. Hội nghị được triển khai trên quy mô rộng khắp cả nước, với 2 địa điểm chính là Hà Nội và TP.HCM. Kết nối trực tuyến với 3 hội thảo vệ tinh tại Hải Phòng, Huế và Cần Thơ.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Quốc Thái, Hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết: “Theo số liệu thống kê năm 2016 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới ghi nhận 56,9 triệu ca tử vong do các bệnh lý mãn tính không lây, chiếm tới 71% số ca tử vong trên toàn cầu. Trong đó, bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây chết người hàng đầu, với 17,9 triệu ca, chiếm 44% số ca tử vong thuộc nhóm bệnh lý không lây nhiễm. Tới năm 2020, tỷ lệ tử vong do bệnh lý không lây nhiễm sẽ lên tới 73%, bên cạnh các gánh nặng bệnh tật chiếm tới 60%. Thông qua việc hợp tác với Pfizer Upjohn, chúng tôi hướng tới mục tiêu giảm bớt số ca bệnh không được chẩn đoán, điều trị và không thể kiểm soát trong cộng đồng, cũng như chuẩn hóa công tác chăm sóc y tế cho nhóm bệnh này”.

“Như TS.Quốc Thái đã nhắc đến, số ca bệnh tim mạch chưa được chẩn đoán, chưa được điều trị và chưa được kiểm soát còn rất cao trong cộng đồng. Với chương trình đào tạo này chúng tôi mong mỏi có thể giúp các bác sĩ tối ưu hóa điều trị bao gồm sử dụng statin cường độ mạnh đúng phương pháp để làm giảm thiểu được các biến cố tim mạch”, Ths.Bs Văn Đức Hạnh, Viện Tim Mạch Việt Nam chia sẻ thêm.

Bệnh lý tâm thần cũng là một thách thức sức khỏe đáng chú ý. Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần quốc gia Việt Nam, cho rằng: “Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người bệnh và người thân của họ chính là nguyên nhân cản trợ họ tiếp cận các hình thức chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong bối cảnh bệnh lý không lây nhiễm đem lại gánh nặng bệnh tật nghiêm trọng, bệnh lý trầm cảm được thừa nhận sẽ trở thành một vấn đề sức khỏe quan trọng cần đối phó. Thông qua chương trình đào tạo, chúng tôi hy vọng mang đến giá trị và tăng cường hỗ trợ, giáo dục dành cho bệnh nhân nhằm cải thiện việc quản trị bệnh lý không lây nhiễm”.

Bà Cho Yun-Ju, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Pfizer, phát biểu: “Nhóm bệnh lý mãn tính không lây được nhìn nhận là sẽ đem đến gánh nặng bệnh tật chiếm tỷ trọng lên tới 3/4 tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình cho tới năm 2030. Tầm nhìn của Upjohn là triển khai một hướng tiếp cận tích hợp nhằm phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo được công nhận, các hệ thống hỗ trợ và mạng lưới chuyên môn cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Với thế mạnh danh mục, kinh nghiệm quốc tế và chuyên môn của mình, chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tin cậy hàng đầu được các bên liên quan lựa chọn, cùng nhau hợp tác chặt chẽ nhằm cải thiện sức khỏe cho người bệnh tại Việt Nam”.

Hội nghị có sự tham dự của 5 chủ tọa và điều phối viên, 8 báo cáo viên, cùng với khách mời là hơn 600 bác sĩ, dược sĩ trên cả nước. Đặc biệt, ứng dụng AtendeeHub trên điện thoại được xây dựng riêng cho Hội nghị sẽ giúp kết nối trực tuyến các bác sĩ ở những địa bàn khác nhau trên toàn quốc thông qua thiết bị cá nhân và giúp các cử tọa thuận tiện trong việc theo dõi thông tin trước hội nghị. Ứng dụng còn giúp người tham dự tăng khả năng tương tác với các báo cáo viên trong suốt quá trình hội nghị diễn ra.