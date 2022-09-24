Bé trai 5 tuổi ở Lâm Đồng tử vong vì Covid-19

Sức khỏe 24/09/2022 14:00

Bé trai D.D.L.L (5 tuổi, ngụ thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) tử vong tại Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng với chẩn đoán do suy hô hấp, viêm phổi nặng, bại não vì mắc COVID-19.

Trao đổi với Người Lao Động, ngày 24-9, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cho biết bé trai D.D.L.L (5 tuổi, ngụ thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) nhập viện điều trị nhiều ngày nhưng không qua khỏi do nhiễm SARS-CoV-2.

Theo kết quả chẩn đoán từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cháu L. tử vong do suy hô hấp, viêm phổi nặng, bại não vì mắc COVID-19.

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Nhiều trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng do mắc COVID-19 gia tăng - Ảnh: Người Lao Động

Hiện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng khẩn trương xác minh về việc tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đối với trường hợp tử vong này trước đây. Đồng thời, tổng hợp báo cáo danh sách cụ thể việc tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng nhằm khẩn trương triển khai phủ kín vắc-xin COVID-19 trên toàn tỉnh.

Trước đó, ngày 19/9, Báo VnExpress dẫn nhận định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, cho biết dịch bệnh đang được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn năm nguy cơ. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo) chỉ ra nguy cơ thứ nhất là virus biến đổi, xuất hiện biến thể mới. Thứ hai là hiệu lực bảo vệ của vaccine suy giảm theo thời gian.

Thứ ba là các dịch bệnh thông thường, theo mùa có xu hướng gia tăng dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch. Bốn là một số người dân và chính quyền địa phương xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan. Và cuối cùng là tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan có tác động tiêu cực đến tình hình dịch bệnh.

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Từ khóa:   bé trai tử vong do covid-19 Covid-19 Lâm Đồng

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