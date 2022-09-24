Mới 19 tuổi, cô gái Quảng Bình bất ngờ bị đột quỵ não

Sức khỏe 24/09/2022 10:57

Ngày 23/9, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) được biết, các y bác sĩ tại bệnh viện vừa tiếp nhận và nỗ lực cứu sống nữ bệnh nhân 19 tuổi bị đột quỵ.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, chị Đ.T.L (19 tuổi) trú tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), được đưa tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới sau khi có các triệu chứng đột ngột đau đầu, nôn mửa sau đó hôn mê.

Bệnh nhân nhanh chóng được chụp CT sọ não và được phát phát hiện tình trạng tắc động mạch thân nền. Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định chuyển bệnh nhân tới phòng can thiệp mạch DSA, sử dụng dụng cụ lấy huyết khối Solitaire để kéo huyết khối.

Mới 19 tuổi, cô gái Quảng Bình bất ngờ bị đột quỵ não - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau 1 giờ 30 phút kéo huyết khối, tình trạng tri giác bệnh nhân được cải thiện hơn, không yếu liệt. Sau đó nữ bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi và điều trị. Hai ngày sau, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, tự sinh hoạt đi lại bình thường, sức khỏe dần ổn định.

Chia sẻ trên Zing, Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân đột quỵ não đến sớm trong thời gian vàng (dưới 6 giờ), do tắc động mạch lớn như động mạch thân nền sử dụng phương pháp lấy huyết khối cơ học nhằm tái thông mạch não. Nếu bệnh nhân Đ.T.L. không được tái thông kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Điều trị thành công bệnh nhân là kết quả của sự phối hợp kịp thời, khẩn trương của đội Đột quỵ (khoa Cấp cứu - khoa Chẩn đoán hình ảnh - khoa Hồi sức tích cực). Đặc biệt, ê-kíp can thiệp kéo huyết khối đã thực hiện thành công giúp tái lập tuần hoàn não cho bệnh nhân.

Bác sĩ Đức cho hay đây là ca bệnh trẻ tuổi nhất bị đột quỵ não đã tiếp nhận trong thời gian gần đây tại cơ sở y tế này.

"Đột quỵ não ngày càng trẻ hóa. Tỷ lệ người trẻ bị tai biến chiếm 25-30% trong tổng số những ca bệnh tai biến mạch máu não. Đây con số đáng báo động trong cuộc sống hiện đại ngày nay", bác sĩ Đức nói.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện có người xuất hiện triệu chứng như méo miệng, nói khó, liệt nửa người, thay đổi ý thức đột ngột, người xung quanh cần nhanh chóng đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế phù hợp để can thiệp sớm trong thời gian vàng.

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