Khi đến BVĐK Tâm Trí Sài Gòn, bà N.T.B đã được các bác sĩ tiếp nhận nhanh chóng thực hiện quy trình cấp cứu 60 phút. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán: sốc nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ, nhiễm trùng tiểu, tăng huyết áp, suy thận cấp, đái tháo đường type 2. Do tình trạng tim mạch của bệnh nhân không cho phép phẫu thuật, nên bệnh viện đã tiến hành phương pháp hút sỏi ngược dòng qua nội soi dạ dày (ERCP). Ekip thực hiện đã lấy ra được hơn 10 viên sỏi từ đường mật của bệnh nhân, xử lý bơm rửa đường mật, làm sạch mủ đặc tại cơ quan.

Theo Báo giadinh.suckhoedoisong, cụ thể bệnh nhân nữ 72 tuổi, được chuyển viện đến BVĐK Tâm Trí Sài Gòn từ miền tây trong tình trạng đau bụng thượng vị và hạ sườn phải, sốt cao 39o C, vàng da, có ghi nhận tiền căn đái tháo đường, bệnh lý tim mạch; hội chứng Cushing. Với chẩn đoán sốc nhiễm trùng đường mật và chỉ định chuyển viện để xử lí cấp cứu.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bà B đã hồi phục vài ngày sau đó và xuất viện về nhà.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, sỏi túi mật được hình thành do sự lắng đọng, kết tụ của các thành phần trong dịch mật, với kích thước dao động từ vài mm đến vài cm.

Sỏi túi mật là bệnh thường gặp ở nước ta, chiếm khoảng 8 - 10% dân số. Ban đầu, những triệu chứng của sỏi có thể rất mơ hồ và thường chỉ phát hiện tình cờ qua thăm khám sức khỏe định kỳ, hoặc khi sỏi đã gây ra biến chứng.

Sỏi túi mật là bệnh diễn tiến âm thầm với những dấu hiệu không điển hình nên người bệnh ít quan tâm và chỉ phát hiện qua siêu âm. Do đó, việc phòng ngừa là vô cùng quan trọng và để phòng ngừa sỏi túi mật chúng ta cần phải thay đổi lối sống nhằm giảm nguy cơ hình thành sỏi mật cũng như làm chậm quá trình phát triển và ngăn ngừa nguy cơ tái phát sỏi như sau:

Phòng sỏi túi mật. Ảnh: Internet

- Ăn đủ bữa: do thói quen bỏ qua bữa sáng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh sỏi túi mật. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng ăn đầy đủ và đúng bữa, nhất là bữa sáng đừng để cơ thể bị bỏ đói.

- Dinh dưỡng hợp lý: nên có chế độ ăn hợp lý, cân đối dinh dưỡng và hạn chế thực phẩm giàu cholesterol.

- Không nên nôn nóng trong việc giảm cân phải thực hiện giảm từ từ vì sụt cân nhanh có thể làm tăng nguy cơ sỏi túi mật. Tốt nhất là nên giảm khoảng 0,5 - 1kg mỗi tuần.

- Thường xuyên vận động thể lực, hạn chế ngồi nhiều với những bài tập đơn giản nhẹ nhàng trong khoảng 30 - 45 phút mỗi ngày.