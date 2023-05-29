Theo lời kể của gia đình, nữ sinh đột ngột giảm cân vì lí do liên quan đến tình yêu đôi lứa, chỉ vì người cô yêu đã thương thầm một bạn nữ gầy hơn. Gia đình phát hiện Tiểu Mỹ (đã thay đổi tên) khi đó nặng 47 kg, bắt đầu sụt cân từ tháng 8/2021. Thời gian đó, cô bé vẫn có thân hình cân đối.

Theo đó, thiếu nữ 15 tuổi (TQ) đã qua đời do nhịn ăn liên tục để giảm cân . Thông tin về vụ việc gây chú ý thông qua một bộ phim tài liệu.

Đến khi cơ thể cô trở nên quá gầy gò, ốm yếu, chỉ còn da bọc xương, cha mẹ cô đưa vào bệnh viện mới biết rằng, cô đã mắc 14 bệnh khác nhau do biếng ăn. Dù được chăm sóc đặc biệt, Tiểu Mỹ qua đời sau 20 ngày điều trị.

Tiểu Mỹ giảm cân bằng nhiều cách, như không ăn dầu trong mỗi bữa ăn, chỉ uống nước lọc. Đỉnh điểm, suốt 50 ngày kể từ mùng 3 Tết năm nay, cô đã không ăn mà chỉ uống. Sau khi âm thầm kiêng, giảm thức ăn hàng ngày, cân nặng của cô giảm xuống đột ngột chỉ còn 25kg. Tiểu Mỹ nói với mẹ rằng cô bé khao khát được khỏe mạnh nhưng giờ đây cô không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Trong một năm rưỡi, cô thường xuyên tuyệt thực, cuối cùng chỉ uống nước mà không thể ăn.

Sau khi tham khảo ý kiến của Khoa Huyết học và Ung thư của Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến, nhóm điều trị kết luận Tiểu Mỹ mắc chứng rối loạn chuyển hóa toàn diện do suy dinh dưỡng nặng và não bị tổn thương nghiêm trọng.

Do não bị suy dinh dưỡng lâu ngày, thiếu máu cục bộ, máu cung cấp không đủ nên sẽ mất đi chức năng. Dù có cố gắng giữ mạng sống thì bệnh nhân cũng chỉ có thể nằm một chỗ và phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ y tế, tỷ lệ tỉnh lại có thể nói là bằng không.

Nhắc đến chuyện giảm cân nghiêm trọng, hẳn chúng ta cũng không quên câu chuyện của 2 chị em nữ người mẫu sinh đôi xinh đẹp chỉ còn da bọc xương, nằm chờ chết. Chỉ vì tin lời của một công ty đào tạo người mẫu, hai bé gái mới 14 tuổi đã phải đối mặt với tử thần, bác sĩ cũng không còn cách nào khác để cứu chữa.

Cả 2 cô bé đều nặng 48kg và chiều cao vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Ảnh: Internet

Vốn là 2 bé gái vô cùng xinh xắn với khuôn mặt đáng yêu như búp bê và thân hình khá cân đối. Tuy nhiên, công ty này lại khuyên 2 cô bé rằng phải giảm cân hơn nữa để "xương gò má lộ ra mới đẹp". Họ sẵn sàng nhịn ăn và ép cân thật nhanh, rồi dần dần mắc chứng biếng ăn từ lúc nào không hay, cơ thể xanh xao, gầy gò, yếu ớt.

Hai chị em sinh đôi giảm cân để thực hiện ước mơ người mẫu. Ảnh: Internet

Chỉ đến khi đột nhiên ngất lịm đi trên sàn diễn, hai chị em mới vào bệnh viện kiểm tra và phát hiện bệnh. Tại bệnh viện, cặp chị em được chẩn đoán mắc chứng chán ăn nghiêm trọng và tình trạng rất nguy kịch. Bác sĩ tiêm thuốc an thần nhưng cô bé Daria vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. 3 ngày sau đó, cô bé tỉnh lại và cả 2 chị em được xuất viện về nhà.

Mẹ của hai cô bé nói trong nước mắt, ban đầu hai em từ chối không ăn thức ăn rồi dần dần chỉ ăn salad, kiên quyết không ăn đồ ngọt.

Theo bác sĩ, hiện nay, nhiều bạn trẻ muốn giảm cân nhưng lười vận động, tập thể dục nên nhịn ăn lâu ngày. Thậm chí có bạn ăn vào rồi móc họng để thức ăn nôn ra. Đây là cách giảm cân rất nguy hiểm.

Bệnh xảy ra chủ yếu ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Thường khởi phát ở giai đoạn thanh thiếu niên, hiếm khi sau tuổi 40. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên đặc biệt chú ý. Khi con trẻ biếng ăn kéo dài, hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ dinh dưỡng và tâm lý càng sớm càng tốt.

Giống như trường hợp của nữ sinh 15 tuổi, chán ăn tâm thần đúng như nghĩa đen từ tên gọi của nó, tức là chán ăn về mặt tinh thần.

Cần quan tâm đến việc giảm cân của con. Ảnh: Internet

Từ việc tâm thần của người bệnh rối loạn, ám ảnh bởi tiêu chuẩn cái đẹp là phải thật gầy. Điều này dẫn tới hạn chế quá mức thức ăn và nỗi sợ hãi mãnh liệt vô lý về việc tăng cân hay cuồng ăn đi kèm với việc cố gắng đào thải thức ăn. Từ đó gây ra nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chán ăn tâm thần có các triệu chứng như trọng lượng cơ thể thấp và sự bất thường trong cảm nhận về ngoại hình của bản thân, bị ám ảnh sợ hãi tăng cân.

Theo các thống kê, có 5% - 15% bệnh nhân chán ăn chết vì biến chứng thể chất hoặc tự tử. Biến chứng thể chất như nôn mửa, rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng, suy kiệt, vô kinh… và hàng loạt bệnh lý ở mọi bộ phận khác trong khắp cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo một chế độ giảm cân lành mạnh cần phối hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp với việc luyện tập thể thao. Tránh tình trạng suy dinh dưỡng sinh ra nhiều bệnh lý nhiễm trùng khác ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lâu dài, thậm chí tính mạng.