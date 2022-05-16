Bạn có biết loại trái cây nào được mệnh danh là' thần dược' cho não bộ? Cùng chuyên gia tìm hiểu công dụng tuyện vời của nó ra sao nhé!

Có rất nhiều lựa chọn thực phẩm tốt não bộ của bạn như: rau bina, cải xoăn, hạnh nhân, quả óc chó,... Nhưng theo một nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả việt quất là thực phẩm tốt nhất giúp não bạn luôn khỏe mạnh.

Tại sao bạn nên ăn quả việt quất?

1. Việt quất chứa một lượng lớn flavonoid

Quả việt quất chứa nhiều flavonoid - hợp chất vô cùng có lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng flavonoid có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ.

Nghiên cứu trên 49.493 phụ nữ với độ tuổi trung bình 48 và 27.842 nam giới với độ tuổi trung bình là 51 cho thấy những người tiêu thụ loại thực phẩm giàu flavonoid có thể giảm 20% nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Quả việt quất rất giàu anthocyanins, và đó cũng thành phần tạo cho quả việt quất có màu sắc đặc trưng. Anthocyanins có lợi cho sức khỏe tinh thần và có đặc tính chống viêm, đặc biệt là rất tốt cho não.

Các chất dinh dưỡng thực vật chống oxy hóa được tìm thấy trong quả việt quất ức chế tình trạng viêm trong cơ thể và bảo vệ các tế bào não không bị tổn thương.

3. Việt quất rất giàu chất xơ

Sức khỏe đường ruột liên quan trực tiếp đến sức khỏe não bộ. Vì vậy, cần duy trì một đường ruột khỏe mạnh. Giống như chất chống oxy hóa, chất xơ có tác dụng giảm viêm và cung cấp thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Quả việt quất lại rất giàu chất xơ, giúp cải thiện hệ thống đường ruột và hỗ trợ não hoạt động bình thường.

4. Chứa axit folic

Axit folic là một loại vitamin quan trọng giúp dẫn truyền thần kinh trong não kiểm soát tâm trạng và nhận thức hoạt động. Việc cải thiện nồng độ axit folic có tác dụng hiệu quả đối với sức khỏe tinh thần, sức khỏe não bộ và trí nhớ của bạn.

Theo Kormedi.com

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