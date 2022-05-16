5 tư thế yoga tốt cho hệ tiêu hóa của bạn

Yoga là một trong những bài tập thiền không chỉ tác động đến cơ thể mà còn cả tâm hồn và tâm lý của một cá nhân. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người có xu hướng bị đau bụng vì lý do này hay lý do khác sau khi ăn, nhưng các bài tập yoga cũng có thể giúp bạn. Để hỗ trợ tiêu hóa, một số tư thế yoga sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về một số vị trí tập luyện hiệu quả nhất sẽ giúp ích cho hệ tiêu hóa của bạn. Dưới đây là năm tư thế bạn có thể thực hành…

Tư thế yoga Malasana còn được gọi là tư thế Garland và có rất nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Tư thế này được phân loại là tư thế mở hông, cũng đề cập đến khả năng ngồi xổm hiệu quả của cơ thể. Nó bắt nguồn từ Ấn Độ cổ đại như một tư thế liên quan đến việc loại bỏ chất thải của cơ thể, một vị trí tốt để thúc đẩy nhu động ruột. Tư thế này có tác dụng cải thiện vùng hông và bẹn của bạn, đồng thời giúp cơ thể đặt ruột ở trạng thái tốt để hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Tư thế yoga này còn được gọi là “Tư thế mèo-Bò” và được thực hành để tăng cường kích thích vùng bụng của hệ tiêu hóa. Vị trí này sẽ có bạn chống tay và đầu gối, hông và vai ở vị trí ổn định. Marjariasana cho phép bạn có khả năng hít vào và thở ra hiệu quả trong khi định vị cơ thể để hỗ trợ tiêu hóa thức ăn bạn vừa nạp vào cơ thể. Cơ dạ dày của bạn sẽ thư giãn và co lại theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của bạn, và điều này sẽ cho phép cơ thể bạn điều chỉnh trong việc phân hủy thức ăn một cách hiệu quả.

Tư thế Marjariasana

Tư thế Adho Mukha Svanasana

Tư thế yoga Adho Mukha Svanasana còn được gọi là 'Chó úp mặt' và hoạt động thông qua việc định vị cơ thể ở dạng plank với vai và tay ở khoảng cách xa nhau. Thực hiện tư thế này sẽ giúp cơ thể được nạp nhiều năng lượng cũng như kéo giãn các cơ trên cơ thể hoạt động hiệu quả. "Chó úp mặt" cũng hoạt động trên hệ thống thần kinh, do đó, gửi các tín hiệu liên quan đến khắp cơ thể, bao gồm cả hệ tiêu hóa. Khi điều này được thực hiện, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ biết cách phân hủy từng loại thức ăn và gửi chúng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể để hoạt động. Nó sẽ giúp cơ thể bạn bớt căng thẳng và lo lắng, giảm nguy cơ đầy hơi, chướng bụng.

Tư thế Adho Mukha Svanasana

Tư thế tam giác mở rộng

Tên ban đầu của tư thế này được gọi là Trikonasana và là một tư thế yoga tuyệt vời cho sức khỏe tiêu hóa. Nó rất tốt cho việc săn chắc cơ bắp và cải thiện tính linh hoạt đồng thời giảm sự tích tụ axit trong dạ dày sau khi ăn. Tư thế này có khả năng giảm viêm dạ dày, khó tiêu và đầy hơi. Tư thế Tam giác mở rộng giúp giảm táo bón và gây áp lực lên đường ruột và kích thích quá trình tiêu hóa.



Tư thế tam giác mở rộng

Tư thế Uttana Shishosana

Tư thế yoga này được gọi là 'Chó duỗi mình' và rất tốt cho hệ tiêu hóa vì nó thúc đẩy sự kéo căng của cơ dạ dày sau khi ăn để giảm chuột rút và khó chịu. Nếu bạn có một bữa ăn lớn, tư thế này sẽ giúp đường tiêu hóa thư giãn và giảm mức độ táo bón, khó chịu và chướng bụng.