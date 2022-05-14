Những lý do giải thích tại sao tập thể dục vào buổi sáng tốt hơn

Chúng ta đang thấy sự thay đổi trong bản chất con người, khi họ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn vào buổi tối và buổi chiều. Bản chất vui tươi không có nghĩa là bạn có hứng thú với công việc hay việc nhà. Chúng tôi đang nói điều đó trong ngữ cảnh khi tập các bài tập thể chất. Đó chủ yếu là do các vấn đề ưu tiên cần chú ý vào buổi sáng và bạn có thể có nhiều thời gian hơn sau những giờ làm việc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những lợi ích chính mà bạn sẽ nhận được khi lên lịch cho các buổi tập đổ mồ hôi vào buổi sáng.

Nếu bạn hỏi chúng tôi thời gian tốt nhất để luyện tập tốt, chúng tôi sẽ trả lời là buổi sáng. Tuy nhiên, có một điều mà bạn nên biết: Buổi sáng có thể là thời điểm tốt hơn để tập thể dục vì nó có một số đặc quyền, thời điểm thích hợp cho bạn sẽ dựa trên lối sống và lịch trình của bạn. Nếu bạn là một trong những người cảm thấy khó tìm được thời gian để có được một buổi tập, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển nó sang đầu ngày.

So với những thời điểm muộn hơn trong ngày, buổi sáng sẽ mang lại vẻ tươi sáng tự nhiên cho làn da của bạn. Nhiều nghiên cứu khẳng định những người tập thể dục vào buổi sáng sẽ có làn da rạng rỡ và nở nang hơn. Nếu bạn đang tập trung vào việc giảm cân, chúng tôi khuyên bạn nên lên lịch cho buổi tập đổ mồ hôi trước khi ăn sáng.

Ngủ ngon

Khi bạn tập thể dục vào buổi sáng, nó sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi vào cuối ngày. Nó sẽ giúp bạn có giấc ngủ tốt hơn nhiều so với thiết lập trước đó mà không có hoạt động thể chất như vậy. Tập thể dục khiến cơ thể bạn căng thẳng, và như một hiện tượng tự nhiên, nó sẽ phản ứng lại bằng cách tăng adrenaline và giải phóng nhiều loại hormone khác.

Đốt cháy nhiều chất béo hơn

Đúng vậy, các bài tập là để đốt cháy chất béo, nhưng bạn có thể biết rằng một buổi tập vào buổi sáng sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo và calo hơn bạn có thể nghĩ. Một buổi ăn sáng trước sẽ bắt đầu quá trình oxy hóa chất béo một cách tự nhiên. Nó sẽ làm giảm đáng kể khả năng bạn mắc bệnh tiểu đường.

Giảm căng thẳng và trầm cảm

Nó đã được chứng minh bởi một số nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực này. Hầu hết họ kết luận rằng có một thói quen hoạt động thể chất tuyệt vời sẽ làm giảm mức độ trầm cảm và căng thẳng xuống đáng kể. Thức dậy sớm và tập trung vào sức khỏe của bạn sẽ giải phóng endorphin, tức là hormone hạnh phúc. Khi những hormone này nạp đầy vào cơ thể ngay từ đầu vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và thư thái cả ngày.

Tăng cơ bắp tốt hơn

Hormone chính chịu trách nhiệm xây dựng cơ bắp là testosterone. Đó là thời điểm buổi sáng khi các hormone này ở mức cao nhất và bạn có thể tận dụng chúng để phát huy tác dụng của chúng trong quá trình xây dựng cơ bắp. Nó sẽ giúp bạn xây dựng cơ bắp hiệu quả hơn bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Tăng cơ bắp tốt hơn

Sự trao đổi chất cao

Lợi ích rõ ràng nhất của việc tập thể dục vào buổi sáng là mức độ trao đổi chất sẽ cao hơn nhiều. Bạn có thể đã nghe nói về EPOC, nơi cơ thể sẽ tiếp tục đốt cháy calo ngay cả sau buổi tập. Bây giờ, khi bạn ăn sáng, cơ thể sẽ coi nó như một nguồn năng lượng trực tiếp và cung cấp dinh dưỡng cho nhiệm vụ bổ sung ngay lập tức cho cơ thể của bạn. Nó sẽ làm cho quá trình trao đổi chất tổng thể hoạt động nhanh hơn nhiều.