Các hình thức tập luyện tại nhà mà không cần bất kỳ thiết bị nào

Bạn cũng sẽ bỏ qua buổi tập nếu không mang theo quả tạ hoặc dây đeo yêu thích. Trong bài viết này, tôi sẽ thông báo cho bạn về một số bài tập thể dục mà bạn có thể thực hiện mà không cần bất kỳ thiết bị nào. Khi bạn không có các công cụ cần thiết, bạn có thể sử dụng trọng lực làm dải kháng cự và ngay lập tức, bạn sẽ tập luyện mà không bỏ qua một ngày nào. Nghe có vẻ sáo rỗng với bạn nhưng tất cả những gì bạn cần về thiết bị để tập luyện là ý chí và cơ thể của bạn. Hãy xem tại sao lại như vậy.

Đối với những người đam mê thể dục, không có gì đáng thất vọng hơn là đến phòng tập thể dục và phát hiện ra, nó đã đóng cửa. Chà, có rất nhiều người đang phải đối mặt với nó hàng ngày và bạn, bạn của tôi không đơn độc. Có vô số lần chúng ta đã trở về nhà trong u uất. Vâng, bây giờ bạn đang ở đây và bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ buổi tập luyện của mình, giống như một lần nữa. Không chỉ do phòng tập của bạn đóng cửa mà còn có vô số lý do có thể khiến bạn bỏ buổi tập. Phổ biến nhất là bạn đang thiếu thời gian và không thể hoàn thành.

Tất cả mọi người đều đã nghe nói về nó và có lý do tại sao nó được hầu hết mọi người yêu thích. Trong số một loạt các bài tập thể dục trọng lượng cơ thể khác, chống đẩy là hiệu quả nhất. Bạn có thể thực hiện 3 đến 5 hiệp tùy theo khả năng của mình bằng cách duy trì phong độ tốt. Giữa mỗi hiệp, nghỉ một phút là đủ. Đảm bảo khoảng cách giữa hai tay xấp xỉ chiều rộng của vai bạn.

Bơi trên cạn

Nếu bạn muốn tập trung vào tư thế kháng trọng lực, bơi trên không là bài tập tốt nhất để tập tại nhà mà không cần thiết bị. Như tên cho thấy, bạn sẽ cần nằm sấp, tay và chân duỗi thẳng hoàn toàn. Hai tay nên duỗi qua đầu. Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là siết chặt cơ mông. Ngoài ra, giữa các lần hít vào và thở ra liên tục, giữ mỗi lần trong 4 giây.

Squats

Squat là một trong những phần quan trọng nhất trong bài tập hàng ngày của bạn. Bạn cũng có thể gọi nó là một bài tập đa tác vụ, nơi nó mang lại cho bạn khả năng cải thiện khả năng giữ thăng bằng, đốt cháy chất béo, lưu thông tốt hơn, củng cố phần lõi và lưng cùng với việc tăng cơ tổng thể. Nếu bạn đang cố gắng tìm một lịch trình tập luyện mà không có bất kỳ thiết bị nào, thì squats là điều bắt buộc.

Squats

Lunges

Đây cũng là một hoạt động khá chuyên sâu. Tại đây, bạn sẽ dồn trọng lượng của mình về phía trước hoặc phía sau một bước. Tuy nhiên, có một số người tin rằng lunges chỉ dành cho chân. Nó không đúng. Về cơ bản, nó còn nhiều hơn thế nữa, bạn sẽ làm việc với cơ mông, gân kheo và bắp chân. Cùng với đó, bạn cũng sẽ sử dụng cơ lõi và cơ lưng để giữ thăng bằng cho cơ thể.

Planks

Đây là bài tập thể dục không cần thiết bị yêu thích của rất nhiều người, nơi bạn có thể thực hiện theo bất kỳ cách lựa chọn nào. Nó cũng sẽ bao gồm toàn bộ cơ thể và nó chủ yếu tập trung vào việc củng cố phần cốt lõi. Mặc dù nó có vẻ hơi phức tạp nhưng một khi bạn đã vào vị trí, sẽ không có khó khăn gì. Cố gắng giữ càng lâu càng tốt để duy trì phong độ và thực hiện 3-4 hiệp với thời gian nghỉ 1 phút giữa mỗi hiệp.

Ngoài những bài tập này, bạn cũng có thể chọn bất kỳ và tất cả các tư thế giữ thăng bằng. Nó sẽ khiến toàn bộ cơ thể của bạn hoạt động cùng với một số trò chơi trí óc để giữ cho bản thân được cân bằng.