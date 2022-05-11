Tại sao bạn nên tập Cardio? Lợi ích của bộ môn này sẽ khiến bạn phải bất ngờ

Bài tập tim mạch là hoạt động làm tăng nhịp tim của bạn. Cardio hoặc tập thể dục mạnh mẽ kết hợp nhiều loại bài tập. Có thể thực hiện một số bài tập, chẳng hạn như đi bộ với nhịp độ vừa phải. Các bài tập khác nhau, bao gồm chạy, đi bộ đường dài lên dốc, tập với dây và bơi vòng, sẽ nhanh hơn. Cardio có những lợi ích bổ sung bên cạnh việc giảm cân, và trong khi một số người thực hiện nó chỉ vì lý do đó, có một số lý do khác để tập cardio, được mô tả dưới đây.

Bất kỳ hành động nhịp nhàng nào giúp cho nhịp tim đi vào vùng nhịp tim mục tiêu của bạn được gọi là bài tập tim mạch hoặc bài tập thể dục nhịp điệu. Đây là vùng cơ thể đốt cháy nhiều chất béo và calo nhất.

Khi bạn tập thể dục, phổi và tim của bạn làm việc nhiều hơn để cung cấp lượng oxy bổ sung mà cơ của bạn yêu cầu. Tương tự như việc tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường cơ bắp của bạn, nó cũng tăng cường sức mạnh cho phổi và tim của bạn. Khi thể chất của bạn được cải thiện, cơ thể của bạn sẽ nhận được oxy hiệu quả hơn và phân phối nó đến các cơ đang hoạt động. Đây là một trong những lý do khiến bạn ít bị hụt hơi trong các hoạt động theo thời gian.

Tăng cường cơ bắp của bạn

Những người đàn ông trẻ tuổi và lớn tuổi hoàn thành 45 phút tập tim mạch bốn lần một tuần với nhịp tim tối đa 80% đã tăng kích thước cơ bắp chân lên 5% và 6%, tương ứng sau bốn tuần. Nếu thực hiện đúng cách, bài tập aerobic có thể đạt được nhiều cơ bắp như bài tập sức mạnh. Bạn bổ sung thêm các bài tập luyện sức đề kháng vào tuần này qua tuần khác. Cardio cũng có thể hữu ích. Điều này có nghĩa là lượng calo tiêu thụ nhiều hơn và hãy nhớ tập thể dục.

Cải thiện lưu lượng máu của bạn

Hoạt động tích cực dựa trên tim mạch thông thường giúp tim có khả năng hoàn thành dòng máu phát triển hơn nữa trong các mạch nhỏ xung quanh nó, nơi tắc nghẽn các kho dự trữ chất nhờn có thể hoạt động trong một thời gian dài. Các khóa học tốt hơn xung quanh đó có thể ngăn chặn suy hô hấp. Nó làm giảm áp lực ở một mức độ hạn chế bằng cách làm việc dựa trên khả năng của bạn để thích ứng với các vấn đề một cách dứt khoát. Bằng chứng thậm chí còn cho thấy rằng hoạt động có thể khiến cơ thể tạo ra nhiều liên kết thực tế hơn giữa các tĩnh mạch nhỏ này, có nghĩa là máu có nhiều cách hơn để thực hiện chuyến đi đến nơi nó cần đến.

Cải thiện giấc ngủ của bạn

Nó cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Đặc biệt, tập thể dục vừa phải với cường độ mạnh có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của người trưởng thành bằng cách rút giảm thời gian họ nằm trên giường vào buổi tối. Hơn nữa, làm công việc thực tế có thể giúp giảm bớt sự mệt mỏi vào ban ngày và trong một số trường hợp, giảm nhu cầu sử dụng thuốc ngủ.

Cải thiện giấc ngủ của bạn

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tăng huyết áp và tiểu đường

Cardio giúp giảm trọng lượng và có thể hỗ trợ nhịp đập giảm dần. Tập thể dục có thể làm giảm mức cholesterol LDL khủng khiếp trong máu và tăng mức cholesterol HDL. Ở bệnh nhân tiểu đường, hành động theo thói quen ảnh hưởng đến khả năng sử dụng insulin của cơ thể để kiểm soát lượng đường trong máu. Tác động của việc tập thể dục vừa phải đối với nguy cơ tim mạch khá lớn và nguy hiểm khi kết hợp với các thay đổi cách sống khác như chế độ dinh dưỡng phù hợp, cai thuốc lá và sử dụng thuốc theo toa có thể gây xúc động. Đảm bảo duy trì các bài tập tim mạch của bạn đơn giản. Bắt đầu từ một nơi nào đó và đặt mục tiêu hoàn thành một việc nào đó một cách nhất quán, bất kể đó là 5 phút đi bộ. Hãy cố gắng thực hiện nó đồng thời và lên kế hoạch theo lịch trình của bạn. Bạn càng thực hành nhiều, nó càng trở nên đơn giản.