Các bài tập nặng không phải là một lựa chọn thực sự cho các cơ đang mệt mỏi và đau nhức của chúng ta. Mặc dù vậy, có một số thói quen tập thể dục sẽ không quá vất vả hoặc quá mệt mỏi, chẳng hạn như yoga.

Sẽ đến lúc mỗi chúng ta cảm nhận được gánh nặng của thời gian trôi qua, nhận ra thời điểm mà những đam mê của tuổi trẻ không còn giúp chúng ta trỗi dậy vào những buổi sáng với nghị lực và hoài bão cho ngày tháng phía trước, mà chính là chúng ta thấy mình lăn qua lăn lại dù chỉ ngủ thêm vài phút. Các bài tập nặng không phải là một lựa chọn thực sự cho các cơ đang mệt mỏi và đau nhức của chúng ta. Mặc dù vậy, có một số thói quen tập thể dục sẽ không quá vất vả hoặc quá mệt mỏi, chẳng hạn như yoga. Tại sao tập 15 phút yoga mỗi buổi sáng lại tốt cho bạn Sự trôi đi của thời gian - Không được chậm chạp nữa

Chúng ta cần tập thể dục thường xuyên, đây là một sự thật. Yoga là một trong những hình thức tập thể dục được ghi nhận lâu đời nhất được thiết kế đặc biệt để cải thiện và duy trì sức khỏe tốt. Các nhà hiền triết cổ đại của Ấn Độ đã phát triển hệ thống tập luyện này để mọi người từ nông nô đến quốc vương đều có thể tiếp cận được và những người mới bắt đầu không cần phải gắng sức một cách không cần thiết để trải nghiệm. 15 phút mỗi ngày có thể là quá đủ cho một khởi đầu không phải là quá lời, đơn giản là cơ thể con người được vận động khá khéo léo để mang lại sự nhẹ nhõm cho các cơ bắp và gân cứng. Giống như một con mèo

Yoga giúp tăng sức bền thể chất nhưng không giống như các bài tập khác, yoga tập trung vào các chuyển động chậm, chính xác và có kiểm soát với mức tối thiểu hoặc không có tác động đến các khớp. Hít thở cũng là một điểm tập trung chính, mỗi hơi thở dồn dập qua phổi của bạn sẽ thu hút hệ thống tim mạch và cùng với các bài tập cân bằng và có mục đích tốt, chúng ta có được sự điều hòa thể chất tuyệt vời trong khi chỉ sử dụng cơ thể của mình. Thay vào đó, yoga cho người mới bắt đầu không sử dụng tạ hoặc dây căng mà trọng tâm là kéo căng.Hãy duỗi thẳng, đan các ngón tay vào nhau trên gáy và giữ đầu bạn lại, bây giờ hãy tạo cho mình một vòng căng đẹp. Giống một chú mèo. Cảm thấy tốt, phải không? Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Yoga tập thể dục toàn bộ cơ thể và cải thiện các chức năng nhận thức một cách tự nhiên bằng cách hít thở và kéo căng đến giới hạn tự nhiên của cơ thể. Giống như một con mèo Lựa chọn của bạn, hãy thực hiện nó Các nghiên cứu y học đã đặt ra tiêu chuẩn cho chúng ta trong xã hội hiện đại, một hệ thống mà tất cả chúng ta có thể đóng góp và hưởng lợi từ đó nhưng mỗi chúng ta vẫn cần đưa ra lựa chọn cho mình để sống một cuộc sống khỏe mạnh và năng động hơn. Mỗi chúng ta cần dành một phần nhỏ thời gian trong ngày của mình và hướng tới một tương lai ít đau đớn hơn. Có thể khi đó các cơ sở y tế quá tải trên thế giới có thể có cơ hội nhìn nhận nghiêm túc hơn về những thứ mà tập thể dục không thể chữa khỏi.

Những bài tập yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà Có rất nhiều lý do thuyết phục để kết hợp yoga vào chế độ luyện tập của bạn. Yoga giúp bạn thư giãn và giảm căng thẳng bằng cách cải thiện sự săn chắc, linh hoạt và cân bằng của cơ bắp. Bắt đầu với những bài dễ nhất, kiên định với việc luyện tập của bạn và để cơ thể bạn điều chỉnh theo mức độ khó tăng dần của các tư thế yoga theo một dòng chảy liên tục. Dưới đây là một số tư thế yoga tốt nhất để thử tại nhà.

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