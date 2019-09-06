Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ: 1 tuần giảm vài cm là có thật

Nếu bạn đang tìm các phương pháp để giảm mỡ bụng thì các bài tập yoga giảm mỡ bụng tại nhà cho nữ trong bài viết này sẽ một phương pháp tốt giúp bạn giảm đến vài cm vòng eo trong vài tuần.

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ rất nên tham khảo để có thể tự tập luyện giảm mỡ bụng, nhất là các chị em bị nhiều mỡ bụng sau sinh, các chị em văn phòng…

+ Bạn hãy đứng thẳng sao cho cổ, lưng, chân tạo thành một đường thẳng, hai chân khép, hai bàn chân song song nhau, hai vai thả lỏng sao cho trọng lượng cơ thể phân tán đều ở hai lòng bàn chân, hai tay thả dọc hai bên sườn.

+ Hãy hít một hơi thật sâu rồi từ từ vươn hai tay qua đầu, sao cho lòng bàn tay hướng vào nhau, hai cánh tay thẳng áp sát tai, để cơ thể tạo thành một đường thẳng từ ngón tay tới gót chân.

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ này cũng có thể sử dụng làm bài tập yoga cho phụ nữ có thai để tự tập luyện mỗi ngày giúp giảm đau mỏi, lưu thông khí huyết rất tốt.

Tư thế trái núi giúp giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ với tư thế rắn hổ mang

+ Nằm sấp xuống sàn, nhấn mũi chân xuống sàn tập.

+ Đặt hai dưới vai, giữ khuỷu tay sát thân. Nhấc rốn lên khỏi sàn tập.

+ Hít vào, nhấn mũi chân và nhấn phía chân út xuống sàn, thả xương đuôi của bạn xuống về phía xương mu khi bạn thực hiện duỗi thẳng cánh tay để nâng đầu và ngực về phía trước và lên khỏi sàn.

+ Hít vào khi bạn mở rộng ngực và giữ hơi thở của bạn một, hai nhịp.

+ Khi thở ra, nhớ hạ đầu, cổ và ngực xuống sàn tập.

Đây là một trong các bài tập yoga cơ bản cho nữ giúp giảm mỡ vùng bụng, tăng cơ cho bắp tay, giảm đau thắt lưng rất hiệu quả.

Động tác rắn hổ mang giúp giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ với tư thế con mèo

Hãy chống hai tay và đầu gối xuống sàn. Giữ cho vai thẳng với cổ tay, phần hông thẳng với đầu gối.

Bắt đầu hít vào, giữ cho phần bụng thả lỏng hướng xuống sàn rồi ưỡn ngực và ngẩng đầu lên sau đó thở ra, hóp bụng và uốn cong phần lưng lên, đầu cúi xuống. Thực hiện từ 5 - 10 lần

Đây là bài tập yoga giảm mỡ bụng dưới cho nữ, cải thiện sức mạnh cột sống, căng cơ lưng dưới rất hiệu quả.

Tư thế con mèo giúp giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ với tư thế ngồi gập người

Hãy hít vào, giơ hai tay lên cao, sau đó thở ra, gập người xuống, hai tay giữ ngón chân cái. Tiếp tục thở ra, ép người xuống sát chân, cằm chạm chân, khuỷu tay chạm sàn bên ngoài chân, và hít thở đều.

Sau khi gập xuống, gót chân, bắp chân, đùi hoàn toàn chạm sàn, lưng thẳng, trán chạm nhẹ lên gối. Hít thở đều. Thả lỏng khuỷu tay trên sàn. Tiếp tục gập người theo khả năng, cố gắng giữ ổn định ở điểm này, giữ nhịp thở nhẹ nhàng. Không nâng gối lên chạm trán. Sau khi hoàn thành tư thế, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thở ra và hít vào, nâng người, đầu và tay lên cùng một lúc rồi thu tay về và quay trở về tư thế ngồi

Bài tập yoga tốt cho phụ nữ và cả cho những người có vấn đề về cột sống. Lưu ý, nếu bạn có vấn đề về cột sống nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi tập.

Tư thế ngồi gập người giúp giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ với tư thế con lạc đà

Hãy ngồi trên đầu gối và gót chân của bạn và hít thở đều đặn. Tiếp tục nghiêng mình qua bên phải, dùng bàn tay phải chạm hoặc nắm vào lòng bàn chân phải. Tương tự với bên trái, sau đó ngửa đầu ra sau, thở ra. Nếu lưng của bạn đủ dẻo thì có thể dùng đôi tay chống hẳn lên thắt lưng rồi ngửa người ra sau và chống hai tay xuống sàn.

Tiếp đến, bạn hãy thẳng tay lên, đổ dồn lực vào đôi cánh tay, đồng thời cố gắng rướn người về phía trước sao cho bắp đùi vuông góc với sàn nhà một góc 90 độ. Đôi bàn tay còn lại đặt lên hai lòng bàn chân nếu động tác rướn bạn cảm thấy hơi đau. Hông và eo của bạn phải xô về phía trước.

Lúc này đầu vẫn ngửa sâu ra sau, đôi vai cũng nên thả lõng hoàn toàn và xoay hẳn hai cánh vai ra phía sau để hổ trợ lực cho đôi cánh tay. Mắt luôn nhìn vào chóp mũi, không nên cố gắng nhướng mắt và nhìn về phía sau.

Giữ tư thế Yoga này từ 10 – 20 giây, sau đó hạ cánh tay xuống, nghiêng người qua bên phải và ngồi dậy, thu người về tư thế em bé, trán, mũi chạm sàn, hai tay để xuôi theo thân, thả lõng tinh thần toàn bộ để lấy lại sức.

Bài tập yoga buổi sáng cho nữ này có rất nhiều tác dụng tốt như giảm mỡ bụng, tăng sức dẻo dai của của lưng, trị đau lưng, giúp lưu thông máu lên não tốt, cải thiện hệ tiêu hoá, liệu pháp chữa trị chứng đau bao tử và ruột, đem lại sinh lực cho các cơ quan nội tạng như gan, tuỵ, thận, tăng cường khả năng chiu đựng của cơ bắp.

Ngoài ra, đây còn là bài tập yoga tốt cho sinh lý nữ vì giúp điều hoà kinh nguyệt.

Tư thế con lạc đà giúp giảm mỡ bụng và cải thiện tốt sức khoẻ của lưng, nội tạng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ với tư thế con thuyền

Bạn hãy nằm ngửa trên thảm, mặt đối diện với trần nhà. Sau đó để 2 cánh xuôi theo thân và áp 2 lòng bàn tay xuống sàn nhà. Tiếp theo hãy hít thở đều đặn để duy trì trạng thái thả lõng của cơ thể. Sau đó hít 1 hơi, nhấc cả 2 chân lên phía trên và tạo với sàn nhà 1 góc 45 độ, trong khi nhấc chân lên bạn cố gắng giữ cho đôi chân luôn thẳng.

Sau khi đã giơ chân lên đúng với hướng dẫn, bạn chồm người về phía trước với đôi tay cũng giơ thẳng và hướng về phía trước. Lúc này tư thế cơ bản nhất là đôi tay của bạn sẽ song song với đôi chân, nếu cơ thể của bạn dẻo tốt, hãy cố gắng chồm người tới dùng đôi tay chạm vào 2 bàn chân.Lúc này cơ thể của bạn chỉ tiếp xúc với sàn nhà thông qua mông, mọi lực của cơ thể lúc này cũng đổ dồn xuống mông. Giữ tư thế này từ 10 – 20 giây.

Sau đó thở ra, thả lỏng cơ thể trở về vị trí ban đầu, khi thả lõng cơ thể bạn nên để 2 tay xuôi thân, lòng bàn tay ngửa lên 1 cách tự nhiên, 2 chân duỗi thẳng, lòng bàn chân hướng ra 2 bên khác nhau. Sau đó tiếp tục thực hiện động tác này từ 3 – 4 lần mỗi ngày.

Đây là bài tập yoga giảm cân cho nữ rất hiệu quả ngoài giúp giảm mỡ bụng còn giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hoá, tăng cường cơ bụng, giúp cột sống dẻo dai, tăng cơ hông, đùi, cải thiện lưu thông máu, cải thiện chức năng thận, tuyến tiền liệt, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Tư thế chiếc thuyền giúp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ với tư thế cánh cung

Bạn hãy nằm sấp trên sàn, chân khép tay duỗi theo thân người, cằm chạm sàn, duỗi mũi bàn chân thẳng. Tiếp đến, bạn hãy chống tay ngang ngực, gập mũi chân trái lên đùi, tay trái bắt lấy cổ chân trái và lặp lại với bên phải.

Bắt đầu hít sâu, kéo hai chân lại thân người, càng cao càng tốt, giữ trong 15-30 giây thì thở ra và trở về vị trí ban đầu. Hãy lặp lại 10 lần, thư giãn 15 giây mỗi lần. Và hãy tăng dần theo thời gian tập.

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ này còn giúp tăng cơ lưng, cơ bụng và cơ đùi trở nên khoẻ và săn chắc hơn.

Tư thế cánh cung giúp giảm mỡ bụng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ với tư thế chào mặt trời

Đưa tay lên cao vòng qua đầu, ngửa người ra phía sau. Với những ai có vấn đề về xương khớp cột sống và cổ, có thể vươn người lên cao mà không cần ngả ra sau. Cúi gập người, tay ôm cổ chân. Bước một chân về phía trước, hạ đầu gối vuông góc, hai tay chống thẳng xuống đất. Đưa cả hai chân về phía sau. Gập khuỷu tay và hạ từ từ cơ thể xuống tương tự động tác hít đất. Hạ toàn bộ phần chân và hông xuống thảm, tay chống, người rướn cao và thẳng. Đưa hông lên cao, gập người theo hình chữ V, đầu xuôi theo tay. Lặp lại động tác 4 nhưng đổi chân. Lặp lại động tác 3. Lặp lại động tác 2. Lặp lại động tác 1.

Các bài tập yoga cho nữ này cũng áp dụng làm bài tập yoga cho phụ nữ tuổi 40, bài tập yoga cho phụ nữ tuổi 30, bài tập yoga giảm mỡ toàn thân cho nữ, bài tập yoga tăng chiều cao cho nữ… tại nhà hàng ngày.

Chuỗi động tác chào mặt trời - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập yoga giảm mỡ bụng cho nữ này cũng là các bài tập yoga cơ bản mà bạn có thể thực hiện tại nhà hàng ngày giúp cải thiện vùng eo, tăng cường cơ bắp, cải thiện chức năng các bộ phận nội tạng, lưu thông khí huyết rất tốt.

Hanako (TH)