An Hầu Đan có tốt không? Hiệu quả thế nào?

Các giải pháp trị viêm họng và viêm Amindan hiện nay từ dân gian tới Tây Y đều có nhiều điểm hạn chế. Vậy An Hầu Đan có thực sự hiệu quả thật không? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung dưới đây:

Viêm Amidan, viêm họng rất dễ mắc và trở thành mạn tính. Ngoài những triệu chứng khó chịu như ho dai dẳng, sưng đau cổ họng, viêm Amidan và viêm họng nếu mãn tính rất dễ biến chứng nặng hơn như amidan hốc mủ, hạt, xơ amidan, nhiều trường hợp gây suy tim, thận thậm chí cả ung thư vòm họng.

Cúc Lục Lăng là thảo dược quý hiếm đã được nghiên cứu và sử dụng tại nhiều nền y học lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và gần đây nhất là viện Y học bản địa Việt Nam chứng minh rằng trong Cúc Lục Lăng có chứa nhiều hoạt chất nhóm axit dicaffeoylquinic có tác dụng rất mạnh lên nhóm virus, vi khuẩn gây các bệnh viêm Amidan, viêm họng.

Cây Cúc Lục Lăng

Ngoài Cúc Lục Lăng, An Hầu Đan còn được phối vị cùng các thảo dược thiên nhiên khác theo thuyết quân thần tá sứ như Sơn Đậu Căn, Thăng Ma, Lược Vàng đều là các vị thảo dược được sử dụng hàng ngàn năm nay trong việc kháng viêm, cải thiện các triệu chứng khó chịu do viêm Amidan, viêm họng gây ra.

Được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng và dành nhiều tình cảm

Công ty TNHH Y dược Kinh Đô – Công ty phân phối độc quyển sản phẩm An Hầu Đan thường xuyên tổ chức tới thăm các bệnh nhân đã và đang sử dụng sản phẩm, để lắng nghe được ý kiến trung thực nhất từ khách hàng. Những chuyến đi có khi xuyên đêm, vội vã, vượt hàng ngàn km qua nhiều tỉnh thành. Nhưng được khách hàng đón chào nồng nhiệt và rất chân thành.

Chị Thuộc 40 tuổi tại thị trấn Lim, Bắc Ninh từng bị chỉ định cắt Amidan, 2 con cũng bị viêm Amidan mãn tính nhưng sau hơn 1 tháng sử dụng An Hầu Đan, tình trạng quá phát không còn, viêm Amidan cũng không thấy bị tái phát nhiều như trước.

Anh Sơn, 30 tuổi, kỹ sư tại KCN Cẩm Giàng, Hải Dương

Hay như anh Sơn, 30 tuổi tại khu công nghiệp Cẩm Giàng, Hải Dương bị viêm Amidan mãn tính từ nhỏ, dùng kháng sinh không đỡ, cứ 5-7 ngày lại tái phát, sau 1 tháng sử dụng, tình trạng đau ngứa rát không còn, không thấy tái phát, thậm chí có thể đi uống bia lạnh với đồng nghiệp.

Hay trường hợp bác Minh đã 76 tuổi ở Hà Nội, bị viêm Amidan hơn 20 năm, quá tuổi để cắt amidan sau hơn 1 tháng sử dụng An Hầu Đan cũng không thấy còn khó chịu, hiện tại bác chỉ duy trì 2 viên 1 ngày để tránh tái phát trở lại. Toàn bộ các trường hợp ghi nhận đều thấy nhanh chóng hết khó chịu nơi cổ họng, không thấy tái phát nhanh như khi sử dụng kháng sinh.

Sản phẩm an toàn, không có tác dụng phụ

An Hầu Đan được bào chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, không chứa thành phần hóa học, tạo màu, tạo mùi vị. Vị ngọt của sản phẩm được tổng hợp từ những cây cỏ tự nhiên như cỏ ngọt, cam thảo rất dễ chịu khi sử dụng.

Sử dụng bao lâu cho kết quả tốt nhất?

Theo chỉ định của nhà sản xuất, cách tốt nhất là ngậm ngay An Hầu Đan trong thời điểm từ 6-24 giờ đầu khi có triệu chứng ho, nuốt đau, vướng, đờm… sẽ giúp ngăn chặn viêm Amidan, viêm họng bùng phát và trở trành mãn tính.

Các trường hợp đã mãn tính, nên sử dụng từ 6-10 viên/ngày, và giảm liều xuống 4-6 viên/ ngày khi có kết quả tốt sử dụng từ 1- 3 tháng và duy trì 2 viên 1 ngày để phòng chống tái phát.

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Có AN HẦU ĐAN – Gia đình bạn không lo viêm amidan

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan chuyển giao thành quả nghiên cứu của Viện Y Học Bản Địa hiệp đồng tác dụng vượt trội của bài thuốc kết hợp Cúc lục lăng, Sơn đậu căn, Thăng ma, Lược vàng được chứng minh hiệu quả cao cho những người bị:

- Viêm Amidan.

- Viêm họng hạt.

- Viêm họng cấp và mãn tính.

Ngoài dạng viên ngâm, An Hầu Đan nay đã có dạng siro dành cho trẻ nhỏ.

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Website: http://anhaudan.com

GPQC số:01886/2017/ATTP-XNQC

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

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