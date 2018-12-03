Chẳng cần uống thuốc, đây chính là những cách giảm đau khi mọc răng khôn từ nguyên liệu thiên nhiên cực hiệu quả

Sống khỏe 03/12/2018 17:41

Những cơn đau nhức khi mọc răng khôn khiến bạn mệt mỏi và khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến việc ăn uống làm sức khỏe suy giảm. Hãy thử áp dụng những cách cực đơn giản sau để cải thiện tình trạng này hiệu quả.

Hầu hết mọi người đều phải trải qua cơn đau răng khôn một lần trong đời. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà bạn có thể gặp những triệu chứng khác nhau như đau răng ê ẩm trong một vài ngày, nặng hơn thì gây đau đầu dai dẳng, nướu sưng tấy, ốm sốt…

Thay vì sử dụng các loại thuốc giảm đau có thể gây tác dụng phụ, bạn có thể thử tận dụng những nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp để giảm đau tức thì. Dưới đây, Bright Side sẽ hướng dẫn bạn những cách giảm đau nhức khi mọc răng khôn cực đơn giản và hiệu quả:

Những cách giảm đau nhức răng khôn hiệu quả

Dùng nước muối ấm

Muối là chất khử trùng tự nhiên có khả năng sát khuẩn, giảm đau hiệu quả. Bạn có thể hòa muối vào nước ấm và súc miệng. Cách này giúp giảm đau răng ngay lập tức. Biện pháp này không chỉ đơn giản mà còn rất hiệu quả, bạn có thể súc miệng nhiều lần trong ngày để ngăn ngừa tình trạng sưng nướu.

Chẳng cần uống thuốc, đây chính là những cách giảm đau khi mọc răng khôn từ nguyên liệu thiên nhiên cực hiệu quả - Ảnh 1
Muối là chất khử trùng tự nhiên có khả năng sát khuẩn, giảm đau hiệu quả - Ảnh minh họa: Bright Side

Sử dụng baking soda

Nếu bạn gặp phải tình trạng sưng nướu khi mọc răng khôn thì có thể sử dụng baking soda để cải thiện vấn đề này. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm baking soda vào kem đánh răng và chà xát lên khu vực cần điều trị. Phương pháp này sẽ giúp giảm đau chỉ trong vài phút.

Chườm lạnh

Chườm lạnh là biện pháp hữu hiệu giúp giảm sưng tấy nhanh chóng. Bạn hãy lấy vài viên đá cho vào một chiếc khăn rồi chườm lên phần má phía răng đau. Giữ yên khoảng 15 phút bạn sẽ thấy cơn đau giảm dần, có thể thực hiện nhiều lần trong ngày hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy đau. Phương pháp này rất hữu ích trong việc giảm viêm và sưng.

Chẳng cần uống thuốc, đây chính là những cách giảm đau khi mọc răng khôn từ nguyên liệu thiên nhiên cực hiệu quả - Ảnh 2
Chườm lạnh là biện pháp hữu hiệu giúp giảm sưng tấy nhanh chóng - Ảnh minh họa: Bright Side

Dùng vani

Nếu bạn nghĩ rằng vani chỉ có thể dùng để làm bánh hoặc nấu chè thì sẽ “tiếc hùi hụi” đấy! Những thành phần có trong vani sẽ giúp giảm đau và ngăn ngừa sưng nướu do mọc răng khôn. Chỉ cần đổ vài giọt vani lên tăm bông và đặt lên chiếc răng đau khoảng 15 phút, nằm thư giãn và bạn sẽ nhận ra cơn đau đang giảm dần.

Túi trà

Đừng vội vứt bỏ túi trà sau khi sử dụng vì nó có thể giúp giảm đau răng khôn hiệu quả. Bạn có thể đặt trực tiếp túi trà lên phần răng đau để giảm sưng và viêm nhờ hàm lượng axit tannic có trong trà đen.

Chẳng cần uống thuốc, đây chính là những cách giảm đau khi mọc răng khôn từ nguyên liệu thiên nhiên cực hiệu quả - Ảnh 3
Đừng vội vứt bỏ túi trà sau khi sử dụng vì nó có thể giúp giảm đau răng khôn - Ảnh minh họa: Bright Side

Nước nghệ

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, nghệ còn là vị thuốc giúp sát trùng và giảm đau hiệu quả nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và thành phần chống viêm. Bạn có thể cho bột nghệ vào cốc nước ấm, khuấy đều rồi súc miệng để giảm đau, kháng khuẩn.

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