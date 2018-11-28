Phương pháp chữa bệnh tuyệt vời của người Nhật: Chỉ cần day ngón tay, bệnh tật đều tiêu tan

Luyện tập 28/11/2018 14:52

Phương pháp chữa bệnh cổ truyền này của người Nhật đã được nhiều người áp dụng và thành công, đặc biệt hiệu quả trong việc chữa đau và giảm căng thẳng.

Phương pháp chữa bệnh cổ truyền này của người Nhật được gọi là Jin Shin Jyutsu. Kĩ thuật của phương pháp chữa bệnh này vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện nó mọi lúc mọi nơi và chỉ tốn khoảng 5 phút cho cả bài tập.

Jin Shin Jyutsu có khả năng cân bằng năng lượng bên trong cơ thể, trí não và tinh thần thông qua việc tác động lực vào các điểm trên bàn tay. Tương tự như phương pháp bấm huyệt, Jin Shin Jyutsu có tác dụng đả thông kinh mạch, giúp các dòng năng lượng dễ lưu thông và cân bằng cảm xúc tốt hơn.

Hướng dẫn thực hiện phương pháp chữa bệnh Jin Shin Jyutsu

Day ngón cái: Giúp giảm căng thẳng, đau đầu, đau dạ dày

Ngón cái không chỉ có mối liên kết với dạ dày và lá lách mà còn có thể tác động đến cảm xúc. Động tác day ngón cái giúp chữa những chứng bệnh thường gặp như căng thẳng, đau đầu, đau dạ dày cũng như căng thẳng.

Phương pháp chữa bệnh tuyệt vời của người Nhật: Chỉ cần day ngón tay, bệnh tật đều tiêu tan - Ảnh 1
Cách thực hiện rất đơn giản phải không nào! - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện động tác nắm tay lại và ép ngón cái vào hông ngón trỏ để giúp dung hòa năng lượng của dạ dày, lá lách và bảo vệ hai cơ quan này.

Day ngón trỏ: Chữa đau lưng, đau răng, viêm cơ

Không nhiều người biết rằng ngón trỏ có liên kết với thận, bàng quang. Nếu biết cách tác động sẽ giúp phòng ngừa những bệnh lí nhẹ về tiết niệu. Bạn chỉ cần thực hiện động tác day ngón trỏ trong vài phút, các triệu chứng liên quan đến các vấn đề tiêu hóa, đau lưng, đau răng hoặc viêm cơ đều có thể được giảm thiểu.

Phương pháp chữa bệnh tuyệt vời của người Nhật: Chỉ cần day ngón tay, bệnh tật đều tiêu tan - Ảnh 2
Ngón trỏ có liên kết với thận, bàng quang - Ảnh minh họa: Internet

Day ngón giữa: Giảm chứng đau nửa đầu, tuần hoàn kém, đau bụng kinh..

Nếu bạn thường xuyên gặp chứng đau nửa đầu hoặc đau bụng khi đến “ngày đèn đỏ” thì nên áp dụng phương pháp bấm huyệt ngón giữa. Nguyên nhân là do ngón tay này có liên kết với gan, tuần hoàn máu và hệ thần kinh.

Dùng lực vừa phải day vào ngón giữa sẽ giúp hỗ trợ giảm chứng đau nửa đầu, tuần hoàn kém, đau bụng kinh, đau đầu vùng trán và mệt mỏi.

Phương pháp chữa bệnh tuyệt vời của người Nhật: Chỉ cần day ngón tay, bệnh tật đều tiêu tan - Ảnh 3
Nếu bạn thường xuyên gặp chứng đau nửa đầu hoặc đau bụng khi đến “ngày đèn đỏ” thì nên áp dụng phương pháp bấm huyệt ngón giữa - Ảnh minh họa: Internet

Day ngón áp út: Giúp giảm cảm giác sợ hãi, hỗ trợ trị các bệnh về tiêu hóa

Ngón áp út có liên quan đến đại tràng và phổi. Việc tác động lực lên ngón áp út sẽ giúp hỗ trợ trị các bệnh về tiêu hóa, hen suyễn, bệnh về da và các vấn đề về hô hấp. Bên cạnh đó, phương pháp này còn giúp cải thiện tâm trạng, cảm xúc, giảm lo lắng, sợ hãi cho bạn.

Phương pháp chữa bệnh tuyệt vời của người Nhật: Chỉ cần day ngón tay, bệnh tật đều tiêu tan - Ảnh 4
Ngón áp út có liên quan đến đại tràng và phổi - Ảnh minh họa: Internet

Day ngón út: Giúp giảm căng thẳng, cắt cơn viêm họng

Để giảm căng thẳng hiệu quả, bạn có thể thực hiện động tác day ngón út vì nó có liên quan đến các cảm xúc như căng thẳng, lo lắng...

Phương pháp chữa bệnh tuyệt vời của người Nhật: Chỉ cần day ngón tay, bệnh tật đều tiêu tan - Ảnh 5
Để giảm căng thẳng hiệu quả, bạn có thể thực hiện động tác day ngón út - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt ngón tay này còn có mối liên kết với ruột non và tim. Vì vậy, phương pháp này còn giúp hỗ trợ các bệnh liên quan đến đau họng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh liên quan đến mô và xương.

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