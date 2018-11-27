Tin được không, chỉ cần nằm ngửa 5 phút như cách của phụ nữ Nhật, mỡ bụng tự động tan

Luyện tập 27/11/2018 17:03

Chắc hẳn những cô nàng bận rộn sẽ thích thú lắm khi chẳng cần phải vận động hay ăn kiêng mà vẫn có thể sở hữu vòng eo “con kiến”. Với phương pháp cực đơn giản này của phụ nữ Nhật, bạn có thể giảm được 2cm vòng eo chỉ sau vài tuần tập luyện.

Thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh có thể khiến mỡ thừa tích tụ vùng bụng, vóc dáng trở nên sồ sề kém thon gọn. Bạn muốn giảm mỡ bụng và sở hữu vòng eo phẳng lì nhưng chẳng thể ăn kiêng hay luyện tập mỗi ngày. Đừng lo lắng, phương pháp giảm cân bằng cách nằm ngửa cực đơn giản dưới đây của phụ nữ Nhật sẽ giúp bạn giảm eo nhanh chóng.

giảm cân bằng cách nằm ngửa
Làm thế nào để sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc? - Ảnh minh họa: Internet

Đã có không ít người giảm đến 2cm vòng eo chỉ sau vài tuần tập luyện,  thật khó tin nhưng bạn hãy thử qua nhé!

Phương pháp giảm mỡ bụng của người Nhật

Phương pháp đặc biệt này được phát hiện bởi Tiến sĩ người Nhật Fukutsudzi - người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các phương pháp giảm cân. Ông cho biết, mỡ thừa vùng bụng là do ngồi, nằm sai tư thế gây ảnh hưởng tới vùng hạ sườn và xương chậu.

giảm cân bằng cách nằm ngửa
Phương pháp cực đơn giản dưới đây của phụ nữ Nhật sẽ giúp bạn giảm eo nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, cách đơn giản nhất để “đánh bay” mỡ bụng chính là điều chỉnh tư thế, tăng sức mạnh cơ bụng. Bí quyết của phương pháp này là chiếc khăn cuộn tròn được đặt dưới lưng khi nằm. Phương pháp này được rất nhiều phụ nữ Nhật Bản áp dụng để giữ dáng và sở hữu vòng eo thon gọn.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn lấy một chiếc khăn tắm dài khoảng 40cm, sau đó cuộn tròn lại sao cho đường kính khoảng 10cm. Nếu sợ khăn bung ra, bạn có thể dùng một sợi dây buộc cố định cuộn khăn lại.

Tiếp đến, bạn nằm ngửa trên sàn nhà, lưu ý chỉ nằm trên mặt phẳng cứng, không nằm trên đệm. Đặt cuộn khăn phía dưới lưng, ngay vùng hõm nhất của lưng, hai chân duỗi thẳng song song, hai mũi chân chạm vào nhau. Hai tay giơ thẳng lên trên đỉnh đầu, đặt úp bàn tay xuống sàn, hai ngón tay út chạm vào nhau.

giảm cân bằng cách nằm ngửa
Cách thực hiện rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng 1 phút đầu, nếu có cảm giác cơ bụng căng, nhức thì bạn đã làm đúng động tác và bài tập đang phát huy tác dụng. Tiếp tục giữ nguyên tư thế trong 5 phút, sau đó nghiêng qua một bên, ngồi nghiêng dậy rồi từ từ đứng thẳng dậy.

Mỗi ngày bạn nên thực hiện 3 lần để đạt hiệu quả tốt nhất. Đối với những người mới tập, hãy bắt đầu trong 1-2 phút và tăng dần thời gian trong những lần sau.

Lưu ý: Những người có vấn đề về cột sống và xương khớp thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Kiên trì thực hiện bài tập, bạn không chỉ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn mà các vấn đề về xương khớp cũng được cải thiện hiệu quả.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập đơn giản này tại nhà, mỡ lưng nhanh chóng tiêu tan

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập đơn giản này tại nhà, mỡ lưng nhanh chóng tiêu tan

Chẳng cần đến phòng tập mỗi ngày, bạn vẫn có thể sở hữu lưng trần gợi cảm với những bài tập giảm mỡ thừa cực đơn giản này tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   phương pháp giảm mỡ bụng cách giảm mỡ bụng giảm mỡ bụng nằm ngửa giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen