Tin được không, chỉ cần nằm ngửa 5 phút như cách của phụ nữ Nhật, mỡ bụng tự động tan

Chắc hẳn những cô nàng bận rộn sẽ thích thú lắm khi chẳng cần phải vận động hay ăn kiêng mà vẫn có thể sở hữu vòng eo “con kiến”. Với phương pháp cực đơn giản này của phụ nữ Nhật, bạn có thể giảm được 2cm vòng eo chỉ sau vài tuần tập luyện.

Thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh có thể khiến mỡ thừa tích tụ vùng bụng, vóc dáng trở nên sồ sề kém thon gọn. Bạn muốn giảm mỡ bụng và sở hữu vòng eo phẳng lì nhưng chẳng thể ăn kiêng hay luyện tập mỗi ngày. Đừng lo lắng, phương pháp giảm cân bằng cách nằm ngửa cực đơn giản dưới đây của phụ nữ Nhật sẽ giúp bạn giảm eo nhanh chóng. Làm thế nào để sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc? - Ảnh minh họa: Internet Đã có không ít người giảm đến 2cm vòng eo chỉ sau vài tuần tập luyện, thật khó tin nhưng bạn hãy thử qua nhé!

Phương pháp giảm mỡ bụng của người Nhật Phương pháp đặc biệt này được phát hiện bởi Tiến sĩ người Nhật Fukutsudzi - người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các phương pháp giảm cân. Ông cho biết, mỡ thừa vùng bụng là do ngồi, nằm sai tư thế gây ảnh hưởng tới vùng hạ sườn và xương chậu. Phương pháp cực đơn giản dưới đây của phụ nữ Nhật sẽ giúp bạn giảm eo nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Chính vì vậy, cách đơn giản nhất để “đánh bay” mỡ bụng chính là điều chỉnh tư thế, tăng sức mạnh cơ bụng. Bí quyết của phương pháp này là chiếc khăn cuộn tròn được đặt dưới lưng khi nằm. Phương pháp này được rất nhiều phụ nữ Nhật Bản áp dụng để giữ dáng và sở hữu vòng eo thon gọn.

Hướng dẫn thực hiện: Bạn lấy một chiếc khăn tắm dài khoảng 40cm, sau đó cuộn tròn lại sao cho đường kính khoảng 10cm. Nếu sợ khăn bung ra, bạn có thể dùng một sợi dây buộc cố định cuộn khăn lại. Tiếp đến, bạn nằm ngửa trên sàn nhà, lưu ý chỉ nằm trên mặt phẳng cứng, không nằm trên đệm. Đặt cuộn khăn phía dưới lưng, ngay vùng hõm nhất của lưng, hai chân duỗi thẳng song song, hai mũi chân chạm vào nhau. Hai tay giơ thẳng lên trên đỉnh đầu, đặt úp bàn tay xuống sàn, hai ngón tay út chạm vào nhau. Cách thực hiện rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Trong khoảng 1 phút đầu, nếu có cảm giác cơ bụng căng, nhức thì bạn đã làm đúng động tác và bài tập đang phát huy tác dụng. Tiếp tục giữ nguyên tư thế trong 5 phút, sau đó nghiêng qua một bên, ngồi nghiêng dậy rồi từ từ đứng thẳng dậy. Mỗi ngày bạn nên thực hiện 3 lần để đạt hiệu quả tốt nhất. Đối với những người mới tập, hãy bắt đầu trong 1-2 phút và tăng dần thời gian trong những lần sau. Lưu ý: Những người có vấn đề về cột sống và xương khớp thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Kiên trì thực hiện bài tập, bạn không chỉ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn mà các vấn đề về xương khớp cũng được cải thiện hiệu quả.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập đơn giản này tại nhà, mỡ lưng nhanh chóng tiêu tan Chẳng cần đến phòng tập mỗi ngày, bạn vẫn có thể sở hữu lưng trần gợi cảm với những bài tập giảm mỡ thừa cực đơn giản này tại nhà.

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