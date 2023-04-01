8 thói quen uống khiến não bạn “nhanh già”

Chúng ta chỉ có một bộ não nên bất cứ điều gì có thể làm để củng cố sức khỏe của bộ não, đều là một khoản đầu tư cho tuổi thọ của chúng ta. Sở hữu một bộ óc nhanh nhẹn có thể lĩnh hội, ghi nhớ, tập trung và sáng tạo sẽ giúp chúng ta cảm thấy trẻ trung và hạnh phúc hơn, nhưng tất cả điều này phụ thuộc vào việc bạn chăm sóc bản thân và quản lý sức khỏe của mình tốt như thế nào. Thật vậy, ngay cả thói quen ăn uống của bạn cũng có thể làm não bạn bị lão hóa nếu bạn không cẩn thận.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa não của bạn, với một trong những yếu tố chính là chế độ ăn uống của bạn. Trên thực tế, có một số thói quen uống phổ biến, có thể khiến não bộ của chúng ta già đi nhanh hơn bình thường. Cụ thể là những thói quen uống nào khiễn não nhanh già hơn , hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Khi bạn già đi, bộ não của bạn sẽ tự nhiên thay đổi theo thời gian, theo chiều hướng kém hiệu quả hơn. Điều này có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ nhẹ, khó học các kỹ năng mới và khó thực hiện được nhiều việc cùng một lúc. Mặc dù mức độ tác dụng phụ lão hóa não này thường được coi là bình thường, nhưng những thay đổi thần kinh nghiêm trọng này có thể là biểu thị cho sự khởi đầu của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn như chứng mất trí nhớ hoặc thậm chí là bệnh Alzheimer,..

8 thói quen uống khiến não bộ lão hóa nhanh hơn

Bỏ qua việc uống trà xanh

Uống trà xanh giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung!

Nghiên cứu cho thấy rằng thói quen uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người có độ tuổi trung niên trở lên. Nó được phát hiện là có công dụng cải thiện trí nhớ và sự tập trung, cũng như chức năng tổng thể của não. Chính vì vậy, việc loại bỏ trà xanh ra khỏi thói quen hàng ngày của bạn, chính là một sự lãng phí lớn đối với sự cải thiện của não bộ.

Uống nhiều rượu quá nhanh

Khi bạn ở trong một môi trường xã hội mới, rượu là một cách nhanh chóng để bạn cảm thấy thoải mái và hòa đồng hơn. Tuy nhiên, Tiến sĩ William Li - chủ tịch và giám đốc y tế của Tổ chức Angiogenesis cảnh báo: khi cảm thấy không thoải mái, bạn có thể sẽ uống nhiều hơn mức cần thiết, khiến bạn cảm thấy say và tích tụ chất độc gây hại cho tế bào não.

Cụ thể, nồng độ cồn cao có thể giết chết các tế bào thần kinh não trong thời gian ngắn, vì vậy việc uống quá nhiều trong một thời gian ngắn có thể gây tổn thương não, gây viêm dây thần kinh. Ngoài ra, tác dụng độc hại của rượu cũng sẽ làm hỏng các cơ quan khác của bạn, chẳng hạn như gan và tim.

Chính vì vậy, thay vì cố gắng hết sức, hãy thoải mái với một ly rượu vang đỏ trong một buổi họp mặt xã hội. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự bình tĩnh mà không gây tổn hại cho bộ não của bạn.

Uống các loại đồ uống có nhiều đường

Việc tiêu thụ quá nhiều đường có liên quan đến sự suy giảm nhận thức!

Nhiều nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ quá nhiều đường với sự suy giảm nhận thức. Mặc dù não cần glucose (còn gọi là đường) để hoạt động, nhưng dung nạp quá nhiều có thể trở thành một điều không tốt.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ và giảm đường chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những người đang bị tiểu đường. Nhưng bạn có thể thực hiện từng bước nhỏ bằng cách thay thế nước ngọt có ga, nước trái cây, trà và nước ngọt bằng các loại không đường. Ngoài ra, các chuyên gia cũng gợi ý là bạn nên pha loãng đồ uống ngọt với nước hoặc giảm dần lượng đường mà bạn tự thêm vào nhé.

Không uống đủ nước

Bạn cần bổ sung đủ lượng nước để giữ cho não bộ được hoạt động hiệu quả cả ngày!

Theo các chuyên gia Y tế, việc không uống đủ nước hoặc bị mất nước có thể làm não bạn già đi nhanh hơn.

Trước hết, tình trạng mất nước có thể góp phần gây ra hiện tượng mệt mỏi và cảm thấy uể oải. Vì vậy, để giúp đầu óc tỉnh táo, hãy đảm bảo uống đủ nước và chất lỏng trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó, việc mất nước cũng có thể góp phần làm giảm sự sắc bén của trí óc, chính vì vậy, bạn cần uống đủ nước và chất lỏng để giữ cho bộ não hoạt động bình thường suốt cả ngày.

Uống một hoặc hai ly rượu mỗi đêm

Theo nghiên cứu của Nature Scientific Reports, 353 người tham gia đã trải qua quá trình chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy rằng: uống rượu vừa phải - ít hơn ba ly mỗi ngày đối với nữ giới, bốn ly mỗi ngày hoặc ít hơn đối với nam giới - có liên quan đến việc kích thước não bộ bị teo nhỏ đi.

Chính vì vậy, hãy hạn chế dần và tập loại bỏ thói quen này ngay nhé!

Uống rượu một mình

Tất nhiên, không có gì sai khi thỉnh thoảng thưởng thức một ly gì đó một mình, nhưng nếu đó là thói quen thường xuyên, thì đây có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của chứng nghiện và tiêu thụ đồ uống có cồn quá mức.

Thói quen uống rượu quá mức sẽ gây rối loạn thần kinh, các bệnh về gan và hàng loạt các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần khác. Đồng thời, nghiện rượu còn dẫn đến hệ quả là não bị lão hóa sớm và rối loạn nhận thức. Thật vậy, hãy dành ly rượu ấy cho những dịp xã giao hoặc trong những cuộc vui cùng bạn bè, hơn là việc tự khui và một mình nốc cạn cả một chai nhé.

Bên cạnh đó, nếu bạn thấy mình thường xuyên uống rượu một mình, nghĩ về rượu trong phần lớn thời gian trong ngày hoặc thường xuyên dành thời gian để uống rượu, bạn có thể cần tìm đến sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế hoặc các nhóm hỗ trợ.

Uống quá nhiều caffeine

Uống quá nhiều caffeine có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ!

Một lượng caffeine vừa phải có liên quan đến việc ngăn ngừa suy giảm nhận thức, giảm nguy cơ phát triển bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer, thậm chí nó có thể cải thiện tâm trạng và sự tập trung của bạn.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều caffein thường xuyên có thể gây rối loạn giấc ngủ ở một số người, và điều này thì thường có thể dẫn đến hệ quả là tế bào bị lão hóa nhanh hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc tiêu thụ nhiều cà phê, cụ thể là trên 6 ly mỗi ngày, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Uống đồ uống có cồn khi bụng rỗng

Uống rượu khi bụng rỗng sẽ dẫn đến việc rượu được hấp thụ và tích tụ trong não nhanh hơn!

Theo các nghiên cứu, uống rượu khi bụng đói có thể dẫn đến việc rượu được hấp thụ nhanh chóng vào máu và thậm chí tích tụ trong não của bạn trong vòng 5 đến 10 phút ngay sau khi nhấp một ngụm.

Mặc dù cơ thể của mỗi người chuyển hóa rượu với tốc độ hơi khác nhau, nhưng uống cùng với thức ăn sẽ làm chậm quá trình hấp thụ trong dạ dày. Bên cạnh đó, thức ăn cũng giúp làm loãng nồng độ cồn, khiến nồng độ không tăng nhanh hoặc ở mức cao trong máu và não như khi uống với chiếc bụng đói.

Chính bởi vậy, thay vì uống rượu khi bụng rỗng, bạn hãy kết hợp đồ uống với các loại thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh — tất cả các loại thực phẩm này đều có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ rượu.

Trên đây là chi tiết về 8 thói quen uống làm não bạn lão hóa nhanh hơn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ biết lưu ý hơn về các thói quen tưởng nhỏ mà gây hại không tưởng này, để duy trì một não bộ khỏe mạnh hơn nhé!