7 loại trà tốt nhất cho một cuộc sống “trường thọ”!

Nhưng thực tế, các giải pháp thường vẫn rất mơ hồ. Tuy nhiên, có những điều nhỏ mà chúng ta có thể khẳng định là một thói quen nhỏ tốt hoặc một lối sống lành mạnh là một tiền đề cho một cuộc sống khỏe mạnh dài lâu. Chẳng hạn như các nghiên cứu đã cho thấy rằng một việc nhỏ như uống một tách trà vài lần một tuần có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những loại trà có thể giúp bạn sống lâu hơn? Hãy cùng đi sâu vào khám phá 7 loại trà tốt nhất cho một cuộc sống dài lâu nhé!

Như một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phòng ngừa Tim mạch Châu Âu đã quan sát thấy: "Những người uống trà thường xuyên có số năm không mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch lâu hơn 1,41 năm và tuổi thọ dự kiến dài hơn 1,26 năm ở tuổi 50. Chính vì vậy, tiêu thụ trà có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch và tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là ở những người uống trà theo thói quen.

Top 7 loại trà tốt nhất để kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe

1. Trà ô long

Trà ô long có chứa một hợp chất EGCG - có đặc tính chống ung thư!

Trà ô long là một loại trà phổ biến được thưởng thức ở Trung Quốc, và nó được làm từ cùng một loại lá trà xanh và đen. Đặc biệt, trà ô long có chứa một hợp chất được gọi là EGCG, có thể có đặc tính chống ung thư hiệu quả.

Cụ thể, trong một nghiên cứu so sánh thói quen uống trà giữa bệnh nhân ung thư buồng trứng, kết quả cho thấy những người không phát triển ung thư buồng trứng dường như uống nhiều trà xanh và/hoặc trà ô long hơn so với những người mắc bệnh ung thư này. Theo dữ liệu này, thói quen uống trà có liên quan đến việc giảm 71% nguy cơ ung thư buồng trứng.

2. Trà nghệ

Trà nghệ mang hương thơm độc đáo cùng những lợi ích sức khỏe tuyệt vời!

Củ nghệ là một nguyên liệu bổ sung phổ biến cho nhiều món ăn và mọi người đang bắt đầu chuyển sang sử dụng nó vì những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn cũng như hương vị độc đáo của loại củ này.

Cụ thể, lợi ích sức khỏe và khả năng kéo dài tuổi thọ tiềm năng của củ nghệ một phần là nhờ vào một loại polyphenol mà loại gia vị này chứa gọi là curcumin - là một trong số "các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học hứa hẹn nhất", đặc biệt là về khả năng điều trị một số loại bệnh ung thư.

3. Trà xanh

Trà xanh giúp giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ não và cải thiện độ đàn hồi cho da!

Một nghiên cứu dân số lớn tập trung vào đàn ông và phụ nữ Nhật Bản cho thấy những người uống hơn hai tách trà xanh mỗi ngày đã giảm 22-33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch so với những người uống ít hơn nửa cốc trà xanh mỗi ngày.

Từ việc giúp giảm nguy cơ ung thư đến hỗ trợ chức năng não của bạn và thậm chí cải thiện độ đàn hồi của da để ngăn chặn tình trạng chảy xệ, duy trì làn da tươi trẻ, trà xanh cũng có thể được đổi tên thành "thuốc tiên". Như một nghiên cứu của Molecules năm 2021 lưu ý: "Trà xanh dạng bột của Nhật Bản - matcha - chứa một lượng lớn các chất có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Nó hứa hẹn mang lại những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe, chủ yếu nhờ nồng độ catechin cao."

Đặc biệt, Matcha là một loại trà xanh có thể giúp tối ưu hóa sức khỏe của bạn theo cách có thể kéo dài tuổi thọ của bạn, đồng thời cung cấp thêm năng lượng tương đương với cà phê.

4. Trà trắng

Trà trắng có tác dụng chống oxy hóa và chống tăng sinh tế bào ung thư!

Mặc dù không phổ biến như các loại trà khác, nhưng trà trắng có thể là nguồn cung cấp nhiều hợp chất quan trọng có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể của chúng ta, chẳng hạn như EGCG. Trà trắng có thể chứa hàm lượng catechins cao hơn các loại trà khác và nó còn có tác dụng chống oxy hóa và chống tăng sinh tế bào ung thư.

5. Trà đen

Trà đen hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ!

Là một loại trà cổ điển, trà đen có thể giúp bạn sống lâu hơn bằng cách hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm thiểu các vấn đề tim mạch tiềm ẩn.

Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng: những người thường xuyên uống từ ba tách trà đen trở lên mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Cụ thể, được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, nghiên cứu này cho thấy những người uống hơn ba tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 9–13% so với những người không uống trà.

6. Trà hoa dâm bụt

Uống loại trà này mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp hiệu quả!

Trà hoa dâm bụt là một ví dụ điển hình cho một loại trà thảo mộc có thể giúp bạn tăng cơ hội sống lâu hơn.

Mặc dù trà hoa dâm bụt không chứa các hợp chất thực vật giống như các loại trà khác, nhưng nó có thể mang lại những lợi ích độc đáo nhờ các hợp chất tự nhiên của chính nó. Một số dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng uống loại trà này mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp, điều này có thể giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn.

Đồng thời, trà hoa dâm bụt cũng được cho là có một số tác dụng chống vi-rút và thậm chí có thể giúp kiểm soát cholesterol bằng cách giảm mức LDL (cholesterol "xấu") và chất béo trung tính.

7. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có khả năng làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch cho bạn!

Một loại trà thảo dược khác được khoa học chứng minh là giúp kéo dài tuổi thọ là trà hoa cúc.

Chẳng hạn, khi các nhà nghiên cứu từ Chi nhánh Y khoa Đại học Texas ở Galveston tiến hành một nghiên cứu về tác động của việc uống hoa cúc ở phụ nữ Mỹ gốc Mexico trên 65 tuổi, họ phát hiện ra rằng việc uống loại trà này có liên quan đến việc giảm 29% nguy cơ mắc bệnh do mọi nguyên nhân ở phụ nữ so với những người không sử dụng.

Bên cạnh đó, trà hoa cúc cũng có liên quan đến việc làm chậm quá trình yếu xương do tuổi tác, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim, tăng cường hệ thống miễn dịch và thậm chí có khả năng chống lại một số bệnh ung thư.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 loại trà tốt nhất giúp nâng cao tuổi thọ của bạn. Với những loại trà thơm ngon và vô cùng hữu ích cho sức khỏe như này, các chị em còn chần chừ gì mà không đưa vào thói quen uống trà hàng ngày ngay thôi nào?!