Làm 5 việc này mỗi sáng để giảm cân nhanh hơn!

Giảm cân 07/03/2023 14:15

Chỉ với những khác biệt nhỏ này mỗi sáng, quá trình giảm cân lành mạnh của chị em sẽ thu về hiệu quả với tốc độ ánh sáng đấy!

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 Muốn giẩm cân hiệu quả thì bữa sáng khoa học đóng vai trò rất quan trọng!

Để mỗi buổi sáng đều có giá trị trong hành trình giảm cân lành mạnh, bạn cần phải có một số thói quen vững chắc. Cuộc hành trình này đôi khi có thể đầy thử thách, nhưng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết thực hiện đúng cách. Nếu bạn đang tìm cách đẩy nhanh tiến độ giảm cân của mình, hãy cùng chúng tôi thực hiện 5 việc này mỗi sáng để giảm cân nhanh hơn nhé!

5 việc cần làm mỗi sáng để quá trình giảm cân được hiệu quả hơn

1. Uống một ly nước mát

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 Bổ sung một ly nước cho cơ thể sau một đêm dài là một bước đi rất thông minh!

Tăng lượng nước bạn uống mỗi ngày có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn— các nghiên cứu đã chỉ ra như vậy! Chẳng hạn, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Chẩn đoán và Lâm sàng, những người tham gia đã uống khoảng hai cốc nước trước 30 phút vào các bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Và kết quả là họ  đã giảm cân và giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) .

Thật vậy, việc uống một ly nước đầu tiên vào mỗi buổi sáng là một bước đi thông minh. Bởi khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể bạn có thể bị mất nước, vì vậy việc cấp bổ sung một ly nước là một ý kiến tuyệt vời. Bạn cũng có thể nghĩ rằng mình đang đói nhưng thực ra bạn chỉ khát nước. Và nếu nước lọc quá buồn tẻ với bạn, thì hãy cân nhắc thêm chanh tươi hoặc bạc hà vào để thưởng thức nhé.

2. Thêm thực phẩm chứa protein vào bữa sáng của bạn

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 Protein giúp bạn cảm thấy no lâu và hỗ trợ làm ổn định lượng đường trong máu!

Bắt đầu bữa sáng của bạn với một loại thực phẩm chứa nhiều protein như trứng, sữa chua hoặc bơ hạt sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Thêm vào đó, nó sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu - điều cơ bản cho việc giảm cân!

Nghiên cứu đã chứng minh về tầm quan trọng của protein trong hành trình giảm cân của bạn. Cụ thể, có rất nhiều thử nghiệm lâm sàng đã tiết lộ rằng việc tăng lượng protein của bạn — hay còn gọi là ăn nhiều hơn mức cho phép trong chế độ ăn uống được khuyến nghị — có thể giúp bạn giảm cân và cải thiện thành phần cơ thể tổng thể bằng cách giảm khối lượng chất béo và giúp bạn duy trì khối lượng không có chất béo.

3. Bổ sung các loại trái cây

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 Các loại trái cây rất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng!

Trái cây là một loại thực phẩm tuyệt vời để thêm vào thực đơn mỗi sáng của bạn, vì nó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ. Bạn sẽ bổ sung được đầy đủ lượng dưỡng chất và năng lượng cần thiết chỉ với một số lượng nho nhỏ, mà không cần phải ăn thêm bất kỳ một loại thực phẩm calo dư thừa nào nữa.

Một nghiên cứu được công bố trên Annals of Internal Medicine cho thấy rằng việc tăng lượng chất xơ bạn tiêu thụ mỗi ngày lên đến 30 gam có thể làm giảm huyết áp và giúp bạn giảm cân. Chỉnh bởi vậy, việc bổ sung thêm chất xơ vào đầu ngày là một cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả cho quá trình giảm cân của bạn, đừng bỏ lỡ nhé!

4. Bổ sung một số loại ngũ cốc nguyên hạt

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 Không phải loại tinh bột nào cũng "đe dọa" quá trình giảm cân của bạn đâu nhé!

Nếu bạn nghĩ rằng tất cả các loại tinh bột đều xấu, thì hãy nghĩ lại nhé. Ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt có chứa chất xơ và chất dinh dưỡng giúp bạn no lâu. Chính vì vậy, bạn không cần phải sợ tinh bột nhé.

5. Ra ngoài trời để đi bộ nhanh

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 Đi bộ là phương pháp hỗ trợ tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh!

Có điều gì đó rất phấn khích khi dành thời gian để tập thể dục buổi sáng. Đây là một thói quen tuyệt vời và thông minh nếu bạn đang muốn giảm cân và bắt đầu ngày mới với tinh thần minh mẫn. Vì vậy, hãy thắt dây giày của bạn và ra ngoài trời để đi bộ nhanh! Tâm trí và cơ thể của bạn sẽ phải cảm ơn bạn đấy.

Thật vậy, giảm cân bằng cách đi bộ là một phương pháp hỗ trợ tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh. Bởi đi bộ giúp đốt cháy calo, giúp xương chắc khỏe và còn rất tốt cho tâm trạng của bạn.

Trên đây là tổng hợp 5 việc cần làm mỗi sáng để giảm cân hiệu quả hơn. Với 5 việc nhỏ vừa giúp bạn có một vóc dáng cân đối và một sức khỏe tuyệt vời như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng luôn từ sáng ngày mai nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả giảm cân và sức khỏe như ý nhé!

5 thói quen uống nước buổi sáng tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe đường ruột!

5 thói quen uống nước buổi sáng tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe đường ruột!

Hãy bắt đầu buổi sáng của bạn với một đường ruột khỏe mạnh.

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