6 triệu chứng của bệnh u não rất dễ nhầm với chứng rối loạn lo âu, chuyên gia khuyên: Già trẻ đều cần chú ý, có 1 cũng nên đi khám ngay

Sức khỏe 23/11/2023 09:09

Khối u não là một trong những dạng ung thư nguy hiểm nhất nhưng không phải ai cũng biết cách nhận ra.

Khối u não phát triển từ các tế bào thần kinh đệm - tế bào hỗ trợ của não và tủy sống.

Các bác sĩ có thể kiểm tra bệnh bằng chụp MRI hoặc CT, cũng như kiểm tra thần kinh và sinh thiết.

Các phương pháp điều trị chính là phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, cũng như các phương pháp điều trị hỗ trợ để giảm triệu chứng.

Các triệu chứng phụ thuộc vào vị trí của khối u trên não và thường có thể bị bỏ qua ở giai đoạn đầu của bệnh, khi bệnh dễ điều trị hơn.

Khối u não cũng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với những căn bệnh thường ngày khác, vì vậy điều quan trọng là cần biết về các dấu hiệu thường gặp của bệnh u não.      

1. Dễ bị kích động

Theo Tổ chức từ thiện về khối u não (Brain Tumour Charity), những thay đổi về tính cách có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về khối u não, cứ ba bệnh nhân thì có một người bị thay đổi về tính cách.

Căn bệnh này có thể khiến người mắc bệnh dễ cáu kỉnh hơn, nóng tính hoặc hay quên.

Mất động lực, trầm cảm, mất kiềm chế xã hội, lo lắng, thay đổi tâm trạng và khó lập kế hoạch hoặc khó xác định cảm xúc cũng có thể là một triệu chứng.

Khi khối u phát triển, khối u có thể đè lên các tế bào não xung quanh. Sự thay đổi tính cách thường xảy ra nhất khi khối u nằm ở thùy trán, nơi kiểm soát tính cách và cảm xúc của cơ thể. 

6 triệu chứng của bệnh u não rất dễ nhầm với chứng rối loạn lo âu, chuyên gia khuyên: Già trẻ đều cần chú ý, có 1 cũng nên đi khám ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tăng trưởng nhảy vọt 

Các khối u não có thể ảnh hưởng đến tuyến yên – một phần của não tạo ra hormone, bao gồm cả những hormone gây ra sự tăng trưởng.

Trong một số ít trường hợp, điều này có nghĩa là ung thư não có thể khiến con người tăng chiều cao nhanh chóng.

Triệu chứng kỳ lạ này đặc biệt khó phát hiện ở trẻ em, bởi trẻ có thể sẽ trải qua giai đoạn dậy thì phát triển chiều cao ở tuổi thiếu niên.

Theo Brain Tumor Research, các khối u cũng có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố khác như dậy thì muộn, thay đổi kinh nguyệt, tăng ham muốn tình dục hoặc tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân.

3. Khó biểu cảm trên khuôn mặt

Khối u não cũng có thể dẫn đến tổn thương thần kinh, khiến bệnh nhân gặp khó khăn khi biểu cảm trên khuôn mặt.

Người mắc u não có thể không thể mỉm cười, cau mày hoặc cử động khuôn mặt bình thường khi nói. 

Liệt dây thần kinh cũng có thể khiến khuôn mặt bị cố định ở một vị trí cụ thể hoặc gây yếu hoặc xệ một bên.

6 triệu chứng của bệnh u não rất dễ nhầm với chứng rối loạn lo âu, chuyên gia khuyên: Già trẻ đều cần chú ý, có 1 cũng nên đi khám ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Nghe thấy có giọng nói trong đầu

Một số bệnh ung thư não có thể gây ra các triệu chứng giống như vấn đề sức khỏe tâm thần hơn là bệnh thực thể.

Theo Cancer Research UK, các khối u ở thùy thái dương có thể khiến người mắc bệnh này nghe thấy giọng nói trong đầu.

Tổ chức từ thiện về khối u não cho biết bệnh khối u não cũng có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và khó nghe và khó nói.

5. Khó đọc 

Căn bệnh này thường ảnh hưởng đến chức năng não của người bệnh, ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ hoặc đọc.

Tiến sĩ Donald O'Rourke, bác sĩ giải phẫu thần kinh tại Penn Medicine, cho biết: “Một số triệu chứng khó nhận ra theo nghĩa là người bệnh hoàn toàn tỉnh táo và có thể trông hoàn toàn tỉnh táo hoặc bình thường.

Điều này đặc biệt phổ biến với các khối u ở não giữa. Hai bên não được kết nối và chúng 'nói chuyện' với nhau để cơ thể thực hiện những việc như suy nghĩ, viết và ghi nhớ. Chúng tôi thực sự coi việc giao tiếp đó là điều hiển nhiên. Khi một khối u làm gián đoạn quá trình liên lạc, nó sẽ có sức tàn phá rất lớn". 

6 triệu chứng của bệnh u não rất dễ nhầm với chứng rối loạn lo âu, chuyên gia khuyên: Già trẻ đều cần chú ý, có 1 cũng nên đi khám ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

6. Đi vệ sinh thường xuyên hơn

Các khối u não có thể gây ra những thay đổi đối với hệ thống nội tiết - một mạng lưới các tuyến và cơ quan sử dụng hormone để kiểm soát một loạt chức năng của cơ thể.

Theo Tổ chức từ thiện về khối u não, trong một số trường hợp, điều này có thể khiến mọi người cảm thấy cần đi vệ sinh thường xuyên hơn.

Khối u não cũng có thể tác động đến tình trạng mệt mỏi, nhạy cảm với cái lạnh, khát nước, tiểu đường, khả năng sinh sản và rối loạn cương dương.          

Các khối u trên tủy sống cũng có thể dẫn đến tình trạng tiểu không tự chủ trong một số trường hợp.

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