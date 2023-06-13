6 thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh bạn nên biết để tránh rước hoạ vào thân

Sức khỏe 13/06/2023 17:07

Tủ lạnh được xem là một vật dụng tiện ích không thể thiếu trong việc bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc sử dụng tủ lạnh để bảo quản thực phẩm đã trở thành một thói quen phổ biến. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng nên được bảo quản trong tủ lạnh. Nếu không biết cách sử dụng đúng cách, có thể sẽ khiến chúng ta lãng phí thực phẩm hoặc gây ra nguy hiểm cho sức khỏe. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những loại thực phẩm không nên bỏ tủ lạnh để giữ cho chúng luôn tươi ngon và an toàn cho sức khỏe.

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1. Chuối

Chuối cần nhiệt độ phòng vì hai lý do: Nhiệt độ ấm giúp quả chín hoàn toàn và ánh sáng, không khí làm chậm quá trình thối rữa của chuối.

Trong khi đó, ngăn mát tủ lạnh thường có nhiệt độ dao động khoảng từ 4 tới 8 độ C. Ở mức nhiệt độ này, chuối rất dễ bị thâm đen, biến chất, thậm chí đông cứng và hư thối, ảnh hưởng tiêu cực tới dưỡng chất và mùi vị của chuối.

2. Dầu ô liu

Việc cất trữ các loại dầu như dầu ô liu, dầu dừa trong tủ lạnh sẽ làm chúng ngưng tụ và chuyển sang thể rắn, khiến việc sử dụng dầu hàng ngày khó khăn hơn vì bạn phải mất thời gian rã đông.

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3. Trái bơ 

Tuyệt đối không nên cho các quả bơ vẫn còn sống vào tủ lạnh. Nếu được làm lạnh quá sớm, thì quả bơ sẽ dễ gặp phải tình trạng bị sượng và không thể ăn được nữa. Nguyên nhân là vì sau khi được hái xuống từ cây thì bơ sẽ sản sinh một lượng ethylene – chất xúc tác có tác dụng thúc đẩy quá trình chín của quả bơ. Khi làm lạnh tức thì thì chất này sẽ bị ức chế và mất tác dụng.

Nếu bạn không vội vàng để thưởng thức bơ ngay hoặc không ngại thời gian chờ đợi lâu thì bạn chỉ cần bảo quản bơ tại những nơi tối và mát mẻ, có nhiệt độ lý tưởng là 24 độ C để bơ chín từ từ. Quá trình bảo quản bơ sống thành chín này sẽ mất từ 2 - 3 ngày khi bạn cho bơ vào túi giấy. Còn nếu không có túi giấy, để bơ trần thì sẽ mất từ 3 - 5 ngày cho bơ chín hoàn toàn.

4. Khoai tây

Khi bảo quản khoai tây trong tủ lạnh tinh bột trong khoai tây sẽ chuyển thành đường, đồng thời chúng sẽ mất đi chất dinh dưỡng. Vì thế để bảo quản tốt khoai tây chúng ta nên bảo quản chúng trong môi trường thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

6 thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh bạn nên biết để tránh rước hoạ vào thân - Ảnh 3

5. Tỏi

Tỏi là thực phẩm không chịu được nhiệt độ lạnh và chúng sẽ biến đổi nhanh chóng trong tủ lạnh. Ngoài ra, do ẩm ướt, tỏi dễ bị mọc mầm, nấm mốc và mềm đi. Bạn sẽ không phát hiện ra do bề ngoài được vỏ bao bọc. Chỉ đến khi bóc ra nấu nướng, bạn mới nhận thấy sự thay đổi này.

6. Bánh mì

Bánh mì sẽ dễ dàng bị khô và cứng ở nhiệt độ thấp, đặc biệt là nhanh chóng bị nấm mốc nếu môi trường tủ lạnh không sạch sẽ. Bạn nên bảo quản bánh mì ở nhiệt độ phòng và sử dụng tối đa trong vòng 4 ngày.

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