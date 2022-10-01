Người hiện đại thường không quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe, chế độ ăn uống, họ có xu hướng trì hoãn giờ ăn hoặc đơn giản là bỏ ăn khi bận công việc. Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen xấu này rất có hại cho sức khỏe của niêm mạc dạ dày. Nếu không được cải thiện kịp thời, theo thời gian, những thói quen này sẽ gây viêm loét dạ dày, bào mòn dạ dày và các bệnh khác. Khi tình trạng nặng hơn có thể chuyển thành ung thư dạ dày.

Ăn đúng giờ là yêu cầu cơ bản nhất để đảm bảo sức khỏe đường tiêu hóa, nhưng nhiều người không làm được. Bởi vì người hiện đại thường không quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe, chế độ ăn uống, họ có xu hướng trì hoãn giờ ăn hoặc đơn giản là bỏ ăn khi bận công việc. Thậm chí có người còn duy trì chế độ ăn đều đặn mỗi ngày một bữa.

2. Ăn kiêng quá mức

Nhịn ăn kéo dài làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây ra các vấn đề như suy dinh dưỡng, chức năng tiêu hóa không bình thường tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có nhu cầu giảm cân sẽ chọn phương pháp ăn kiêng "cực đoan" vì nghĩ rằng làm như vậy không chỉ đỡ lo lắng, tiết kiệm chi phí mà còn có thể đạt được hiệu quả giảm cân rõ rệt. Tuy nhiên, từ quan điểm sức khỏe thể chất, phương pháp giảm cân này cực kỳ không tốt.

Ăn kiêng quá mức có thể dẫn đến không cung cấp đủ dinh dưỡng. Nhịn ăn kéo dài làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây ra các vấn đề như suy dinh dưỡng, chức năng tiêu hóa không bình thường tỷ lệ mắc bệnh ung thư.

3. Thường xuyên tiêu thụ các loại đồ hộp

Đồ hộp là một phát minh mới trong xã hội hiện đại nhằm tăng sự tiện ích cho cuộc sống và giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, tuy nhiên sự thật là chúng rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Các loại đồ hộp đã được chứng minh có thể chứa loại hóa chất nguy hiểm BPA - đây là một chất gây rối loạn hormone, có liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư. Chất BPA này từ từ ngấm vào thức ăn và trở thành nguyên nhân chính gây ung thư cho con người.

4. Ăn quá nóng

Ăn thức ăn quá nóng sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là thực quản. Bởi đây là cơ quan tiêu hóa rất nhạy cảm đối với những loại thức ăn quá nóng. Khi niêm mạc thực quản bị tổn thương không thể tự khỏi thì lâu dần sẽ hình thành các tế bào ung thư.

5. Ăn ít chất xơ

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa ung thư ruột với thói quen ăn các món nướng, sử dụng thức ăn nhanh, ăn nhiều chất béo và thịt đỏ, ít chất xơ. Thời gian dài tiêu thụ thịt đỏ, thịt gia súc, nội tạng động vật các thực phẩm cholesterol cao sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại-trực tràng.

6. Thức ăn nấu quá chín

Để ăn uống ngừa ung thư, nên tránh làm cháy thức ăn và lựa chọn các cách chế biến đơn giản, đặc biệt khi nấu thịt, như hấp, luộc. Ảnh minh họa: Internet

Việc chế biến thức ăn ở nhiệt độ cao như nướng, chiên, hầm có thể sinh ra các hợp chất có hại như heterocyclic amines (HA) và các AGEs. Sự tích lũy nhiều hợp chất độc hại này có thể gây ra tình trạng viêm, cuối cùng dẫn đến các bệnh lý ác tính và nhiều bệnh lý khác.

Một số loại thực phẩm, như thực phẩm có nguồn gốc từ động vật giàu chất béo và protein, cũng như các loại thực phẩm chế biến sẵn không nên được chế biến ở nhiệt độ cao vì có thể sinh ra các thành phần độc hại. Một số loại thực phẩm khác bao gồm thịt đỏ, một số loại phô mai, trứng rán, bơ thực vật, mayonnaise, dầu.

Để ăn uống ngừa ung thư, nên tránh làm cháy thức ăn và lựa chọn các cách chế biến đơn giản, đặc biệt khi nấu thịt, như hấp, luộc.