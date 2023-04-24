6 học sinh tiểu học bị đau bụng, nôn ói sau khi uống sữa miễn phí tại trường

Sức khỏe 24/04/2023 20:04

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Kỳ Anh cho biết sau khi uống sữa do một công ty cung cấp miễn phí, 6 học sinh có triệu chứng buồn nôn ói và đau bụng.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Kỳ Anh cho biết sau khi uống sữa do một công ty cung cấp miễn phí, 6 học sinh có triệu chứng buồn nôn ói và đau bụng.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 24/4. Trường TH và THCS Kỳ Hoa (Kỳ Anh) được Công ty TNHH Trương Đoàn cung cấp miễn phí 693 hộp sữa Nestle Milo. Quá trình nhận sữa, trường đã bố trí cán bộ y tế và lãnh đạo trường kiểm tra thời hạn sử dụng sản phẩm, trong đó sữa có thời hạn sử dụng đến 7/2023 và một loại có hạn sử dụng đến tháng 11/2023.

Sau khi uống, đến 9h30 cùng ngày, có 6 học sinh lớp 3C xuất hiện triệu chứng buồn nôn ói và đau bụng. Nhà trường đã đưa các em học sinh này đến Trạm Y tế xã Kỳ Hoa theo dõi và truyền dịch. Đến 12h cùng ngày, 6 học sinh được về nhà theo dõi. Theo báo cáo của trường, hiện có 4 em đã đi học trở lại, 2 em đang ở nhà.

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Hiện sức khỏe của các em học sinh đã ổn định - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online

Trước đó không lâu, theo nguồn tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online, vào lúc 15h30 ngày 30/3, thầy cô Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, thôn Thi Phương, Điện Phong, thị xã Điện Bàn) phát hiện cháu N.N.N.T (học sinh lớp 5C) có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng. Sau đó, 17 học sinh cùng lớp cùng có triệu chứng tương tự như cháu T. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa 18 học sinh này cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã mang trà sữa, trái cây lắc tự chế biến tại nhà đến lớp cho các em ăn uống. Sau bữa ăn khoảng 15 phút thì các học sinh xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

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2 trẻ có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn nấm khoảng 1h. Rất may, cả 2 được trạm quân dân y biên phòng cấp cứu kịp thời.

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