Cảnh báo: Tình trạng thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học, nhiều học sinh phải cấp cứu 'gấp' vì ngộ độc

Đời sống 24/04/2023 14:58

Ngày 24/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế thông tin nhiều trường hợp học sinh phải cấp cứu do bị ngộ độc nicotine và các dung dịch trong thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 4/4, tại một lớp 10 của Trường THPT Hà Đông (Hà Nội), nhiều học sinh sau khi sử dụng thuốc lá điện tử có biểu hiện mệt, buồn nôn, ngã ra sàn lớp học... phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Cảnh báo: Tình trạng thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học, nhiều học sinh phải cấp cứu 'gấp' vì ngộ độc - Ảnh 1

Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới được bày bán công khai, tràn lan trên mạng -

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, qua phản ánh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục và phương tiện thông tin đại chúng cho thấy hiện nay việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử (Electronic Nicotine Delivery - ENDs), thuốc lá nung nóng (Heated Tobacco Product - HTPs) đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng đặc biệt trong đối tượng học sinh. 

Cảnh báo: Tình trạng thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học, nhiều học sinh phải cấp cứu 'gấp' vì ngộ độc - Ảnh 2
Nhiều trường hợp các em học sinh phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Hiện các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Tăng cường ngăn ngừa việc sử dụng thuốc ở học sinh

Các Sở ban, ngành, các cơ quan truyền thông của tỉnh thường xuyên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và kịp thời có các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này tại các cơ quan, công sở và đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục đào tạo; tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha. 

Cảnh báo: Tình trạng thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học, nhiều học sinh phải cấp cứu 'gấp' vì ngộ độc - Ảnh 3

Thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử chứa các chất gây hại cho sức khỏe -

Ảnh minh họa: Internet

Cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị liên quan kịp thời phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên 2 chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn. Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện của cơ quan, đơn vị, cộng đồng. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để cung cấp thông tin, và phổ biến rộng rãi về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý. 

Các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực cung cấp các thông tin về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới tới người bệnh, người nhà người bệnh và người dân trong cộng đồng. 

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Câu chuyện này lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo phụ huynh và nhà trường trong việc theo dõi và nhắc nhở con em mình cảnh giác trước các đối tượng xấu.

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