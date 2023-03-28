Hà Nội: Dụ học sinh tiểu học hút thuốc lá điện tử, rủ thêm người hút sẽ được tặng 50 ngàn đồng

Câu chuyện này lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo phụ huynh và nhà trường trong việc theo dõi và nhắc nhở con em mình cảnh giác trước các đối tượng xấu.

Mới đây, theo thông tin từ Sức khỏe đời sống, một số phụ huynh Trường Tiểu học Lại Yên (huyện Hoài Đức, Hà Nội), khoảng một tuần trước có 5 đối tượng là nữ mang thuốc lá điện tử đến mời gọi các em hút thử ở công viên với hứa hẹn hút và rủ thêm người hút sẽ được tặng luôn điếu thuốc lá điện tử và thêm 50.000 đồng.

Câu chuyện này lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo phụ huynh và nhà trường trong việc theo dõi và nhắc nhở con em mình cảnh giác trước các đối tượng xấu.

Thuốc lá điện tử. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Trao đổi với VietNamNet, bà Phí Thị Phương Nga, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lại Yên, cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ một số phụ huynh về việc con đã cầm đến thuốc lá điện tử, nhà trường lập tức phát thông báo cảnh giác.

Bà Nga thông tin thêm, nhà trường cũng mong có thêm sự quan tâm, đồng hành của các bậc phụ huynh để bảo vệ chính con em mình.

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