Tình hình sức khỏe bé gái 3 tuổi bị ngộ độc do thuốc nhỏ mũi

Đời sống 03/04/2023 15:40

Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ tiếp nhận bé H.P.M 72 tháng tuổi nhập viện vì mệt, rối loạn nhịp tim vì nhỏ thuốc nhỏ mũi dành cho người lớn

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ tiếp nhận bé H.P.M 72 tháng tuổi nhập viện vì mệt, rối loạn nhịp tim.

Tình hình sức khỏe bé gái 3 tuổi bị ngộ độc do thuốc nhỏ mũi - Ảnh 1
Bé M, 72 tháng tuổi khi nằm điều trị tại BV Nhi Đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Gia đình cho biết, bé bệnh 2 ngày, sốt nhẹ, ho ít, chảy mũi, người nhà có đưa bé đến cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được nội soi tai mũi họng và được chẩn đoán viêm mũi họng cấp, bé được kê toa uống 2 ngày kèm thuốc nhỏ mũi.

Sau nhỏ mũi bé buồn nôn, và than mệt nên người nhà đưa bé đến Khoa Cấp Cứu Nhi Đồng Cần Thơ. Bé được hổ trợ thở Oxy, truyền dịch, được nhập viện vào Khoa Cấp cứu và được mắc điện cực theo dõi nhịp tim liên tục và nằm lưu lại theo dõi tại khoa cấp cứu 1 ngày. Sau đó nhịp tim bé phục hồi, bé tươi tỉnh hơn, chi ấm, mạch quay rõ, nhịp tim đều 90 – 100 lần/phút và bé được chuyển Khoa Tim mạch theo dõi thêm 1 ngày, sau đó được cho ra viện.

Qua khai thác bác sĩ được biết bé được nhỏ mũi Polymax. Theo các bác sĩ Polymax, Rhinex là những thuốc nhỏ mũi dành cho người trưởng thành có chứa thành phần chính là Naphazolin.

Triệu chứng chính của ngộ độc Naphazolin là hạ nhiệt, tim đập chậm, ra mồ hôi, buồn ngủ, co giật hôn mê, đặc biệt ở trẻ em. Một số trường hợp ngộ độc nặng có thể đe dọa tính mạng của bé, đặc biệt ở các bé dưới 3 tuổi.

Trước đó, VTV News đưa tin, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cấp cứu bệnh nhi B.G.N. (11 tháng tuổi, trú tại Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) trong tình trạng lơ mơ, da tái, chân tay lạnh, vã mồ hôi, hạ thân nhiệt, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán xác định: Bệnh nhi bị ngộ độc Naphazolin có trong loại thuốc mà gia đình đã nhỏ mũi.

Chảy mũi, nghẹt mũi, hay khịt mũi là những triệu chứng viêm đường hô hấp hay gặp ở trẻ nhỏ, gây khó chịu như khò khè, khó bú, quấy khóc ở trẻ. Việc vệ sinh mũi đúng cách sẽ làm cho trẻ dễ chịu hơn.

Dung dịch được các nhà Nhi khoa khuyến cáo là nước muối biển đẳng trương tức nước muối sinh lý để vệ sinh mũi cho bé. Nước muối sinh lý có tác dụng làm ẩm niêm mạc mũi trong trường hợp không khí khô và ô nhiễm, long đờm, loãng đờm khi bị viêm mũi. Sử dụng nước muối sinh lý để làm thuốc nhỏ mũi cho bé rất an toàn và không có tác dụng phụ.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không tự ý dùng thuốc nhỏ mũi có chứa các thành phần: Xylometazolin, oxymetazolin, naphazolin hay kết hợp oxymetazolin với dexamethason (một corticoid) cho trẻ, bởi đây là loại thuốc co mạch tại chỗ.

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