5 vị trí chúng ta thường bỏ bỏ khi bôi kem chống nắng có thể biến tướng thành "máy gia tốc" lão hóa sức khỏe và nhan sắc của bạn

Sức khỏe 13/09/2022 14:05

Chúng ta bôi kem chống nắng trên cánh tay, lưng, cổ và mặt, nhưng có một số điểm cũng cần được bảo vệ như nhau, và nếu chúng không nhận được phần kem chống nắng của mình, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì hậu quả không tưởng.

Những điểm sau đây thường bị bỏ qua khi nói đến kem chống nắng, nhưng chúng thực sự là những phần bạn nên quan tâm đầu tiên.

1. Tóc

 

5 vị trí chúng ta thường bỏ bỏ khi bôi kem chống nắng có thể biến tướng thành 'máy gia tốc' lão hóa sức khỏe và nhan sắc của bạn - Ảnh 1

Có vẻ như da đầu của bạn không cần thêm bất kỳ biện pháp bảo vệ nào vì đã có tóc che phủ. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời có thể dễ dàng gây tổn thương da đầu và mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn khi bạn đi bơi ở biển hoặc hồ bơi. Tóc của bạn bị khô do tác động của clo và muối.

Thêm vào đó, màu tóc của bạn có thể bị rối do tia nắng mặt trời.

2. Môi

5 vị trí chúng ta thường bỏ bỏ khi bôi kem chống nắng có thể biến tướng thành 'máy gia tốc' lão hóa sức khỏe và nhan sắc của bạn - Ảnh 2

 

Tốt hơn hết là bạn không nên bỏ qua phần này của cơ thể, vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài sẽ dẫn đến nhiều vết rạn. Môi dưới của bạn có khả năng bị ảnh hưởng cao hơn. Cũng nên nhớ rằng sự đổi màu môi là một kết quả khác của tác hại của ánh nắng mặt trời.

3. Bàn chân

5 vị trí chúng ta thường bỏ bỏ khi bôi kem chống nắng có thể biến tướng thành 'máy gia tốc' lão hóa sức khỏe và nhan sắc của bạn - Ảnh 3

 

Bạn không chỉ nên thoa kem chống nắng cho bàn chân mà còn cho cả lòng bàn chân. Nếu bạn vừa tắm nắng vừa nằm sấp, thì đáy bàn chân của bạn sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da ở đó rất nhạy cảm và rất nhanh bị bỏng. Và điều đáng chú ý là những người có làn da sẫm màu dễ bị ung thư hắc tố, thường xuất hiện ở đáy bàn chân.

 

4. Đôi mắt

5 vị trí chúng ta thường bỏ bỏ khi bôi kem chống nắng có thể biến tướng thành 'máy gia tốc' lão hóa sức khỏe và nhan sắc của bạn - Ảnh 4

 

Vùng da dưới mắt dễ bị thâm và mẩn đỏ, vì vậy bạn cũng cần phải chăm sóc vùng da này. Các tia nắng mặt trời có thể làm nếp nhăn của bạn sâu hơn. Bạn nheo mắt khi trời sáng, vì vậy bạn sẽ có những vết chân chim. Ngoài ra, vì khu vực này nhạy cảm nên đây là khu vực đầu tiên bị lão hóa sớm.

5. Tai

5 vị trí chúng ta thường bỏ bỏ khi bôi kem chống nắng có thể biến tướng thành 'máy gia tốc' lão hóa sức khỏe và nhan sắc của bạn - Ảnh 5

 

Bạn cũng nên quan tâm đến việc bảo vệ đôi tai của mình, đặc biệt là nếu tóc bạn bị vén ra sau. Khu vực này cũng có nguy cơ cao về các khối u ác tính. Nó thậm chí có thể xuất hiện ở phần giữa tai của bạn, mặc dù đó là khu vực được bảo vệ tương đối.

Theo Brightside

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