5 tác dụng của lê mà nhiều người không biết

Cách chế biến đa dạng

Lê là một loại trái cây có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Vào buổi sáng sớm, bạn có thể cắt lát mỏng và ăn cùng với ngũ cốc, hoặc cho vào sandwich pho mát và ăn vào bữa trưa. Nếu nó được nướng hoặc hầm và được làm thành một món tráng miệng, sẽ không có gì khó khăn khi đi kèm với nó trong một bữa tối thịnh soạn. Nó rất bổ dưỡng khi kết hợp với phô mai và cũng rất hợp khi ăn kèm bơ đậu phộng.

Hoạt chất chống oxy hóa

Các gốc tự do dẫn đến tổn thương tế bào có thể gây ung thư hoặc bệnh tim. Các gốc tự do cũng là nguyên nhân gây ra lão hóa sớm. Tuy nhiên, ăn lê có thể làm giảm mức tác động của các gốc tự do. Lê rất giàu chất phytochemical chẳng hạn như flavonoid vì những thành phần này trung hòa các gốc tự do.

(Theo Kormedi)