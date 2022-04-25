5 tác dụng của lê mà nhiều người không biết

Có hơn 3.000 loại lê trên toàn thế giới. Tất nhiên, hương vị và độ giòn của chúng cũng khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung là rõ ràng đỏ là đều tốt cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet Lê là loại trái cây đại diện cho mùa đông cùng với quýt và táo. Thịt quả ngọt và chứa nhiều nước. Có hơn 3.000 loại lê trên toàn thế giới. Tất nhiên, hương vị và độ giòn của chúng cũng khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung là rõ ràng đỏ là đều tốt cho sức khỏe của bạn. 'Health.com' trang tin sức khỏe của Mỹ đã giới thiệu 5 ưu điểm của lê. Chất dinh dưỡng phong phú Lê rất giàu vitamin C giúp phục hồi sau khi mệt mỏi và tăng cường khả năng miễn dịch. Lê cũng chưa vitamin K giúp tăng cường sức khỏe của xương và vitamin B giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nó cũng rất giàu kali và magie là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể chúng ta.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường Lê và táo làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Điều này là do chúng rất giàu chất xơ giúp giảm lượng đường trong máu. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2017 bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc cho thấy ăn một quả táo hoặc một quả lê mỗi tuần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường xuống 3%. Giảm cân Chỉ 100 calo trong 1 quả lê nhưng vẫn giữ được cảm giác no lâu. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rio de Janeiro ở Brazil đã chia những người phụ nữ này thành ba nhóm và cho một nhóm ăn ba quả táo, một nhóm ăn ba quả lê và còn lại là ăn ba chiếc bánh quy yến mạch ít béo mỗi ngày. Sau 12 tuần, những phụ nữ ăn táo hoặc lê đã giảm được 1kg. Đó là một thành công trong việc giảm cân ngay cả khi không có bất kỳ nỗ lực nào khác, chẳng hạn như tập thể dục.

Cách chế biến đa dạng Lê là một loại trái cây có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Vào buổi sáng sớm, bạn có thể cắt lát mỏng và ăn cùng với ngũ cốc, hoặc cho vào sandwich pho mát và ăn vào bữa trưa. Nếu nó được nướng hoặc hầm và được làm thành một món tráng miệng, sẽ không có gì khó khăn khi đi kèm với nó trong một bữa tối thịnh soạn. Nó rất bổ dưỡng khi kết hợp với phô mai và cũng rất hợp khi ăn kèm bơ đậu phộng. Hoạt chất chống oxy hóa Các gốc tự do dẫn đến tổn thương tế bào có thể gây ung thư hoặc bệnh tim. Các gốc tự do cũng là nguyên nhân gây ra lão hóa sớm. Tuy nhiên, ăn lê có thể làm giảm mức tác động của các gốc tự do. Lê rất giàu chất phytochemical chẳng hạn như flavonoid vì những thành phần này trung hòa các gốc tự do. (Theo Kormedi)

Cách giúp tăng tuổi thọ chỉ với 11 phút đi bộ mỗi ngày Một nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ nhanh 11 phút mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ của bạn.

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