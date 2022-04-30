5 loại thực phẩm quen thuộc sau đây sẽ là 'liều thuốc thần kỳ' cho cơn đau đầu của bạn

Sức khỏe 30/04/2022 11:43

Đau đầu có thể do một số nguyên nhân như dị ứng, mẫn cảm, kèm theo những cơn chóng mặt, mệt mỏi, khó chịu. Thay vì dùng thuốc mỗi khi đau đầu, bạn có thể lựa chọn một trong số các loại thực phẩm sau đây để làm giảm cơn đau, vừa tiện lợi lại có lợi cho sức khỏe.

1. Cà phê

5 loại thực phẩm quen thuộc sau đây sẽ là 'liều thuốc thần kỳ' cho cơn đau đầu của bạn - Ảnh 1

Cà phê, nếu được tiêu thụ ở mức độ vừa phải có thể trở thành 'thuốc' giúp bạn giảm đau đầu vô cùng hiệu quả. Caffeine trong cà phê làm co mạch máu có thể giúp bạn giảm cơn đau. 

Uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp bạn giảm chứng đau đầu do dị ứng theo mùa. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong cà phê còn làm giảm giải phóng histamine trong máu cũng có tác dụng làm dịu các phản ứng dị ứng và giảm đau. 

2. Chuối

Chuối là một loại trái cây vô cùng tốt giúp giảm cơn đau đầu mãn tính. Magie có trong chuối giúp thư giãn mạch máu và giảm đau. Chuối cũng rất giàu kali giúp chữa chứng nôn nao, ngăn ngừa cảm giác buồn nônđau đầu và mỏi cơ. 

3. Sữa chua

5 loại thực phẩm quen thuộc sau đây sẽ là 'liều thuốc thần kỳ' cho cơn đau đầu của bạn - Ảnh 2

Thực phẩm giàu canxi là một trong những 'bài thuốc' giúp chữa chứng đau đầu. Nếu lượng canxi trong cơ thể thấp bạn sẽ dễ bị đau đầu. Sữa chua là một loại thực phẩm có mùi vị thơm ngon và là nguồn cung cấp canxi dồi dào. 

Đặc biệt, sữa chua Hy Lạp không chứa chất béo là một thực phẩm rất thích hợp cho người hay bị đau đầu. Thêm quả mọng vào sữa chua còn giúp bạn giảm cảm giá đầy hơi và đau đầu.

4. Hạnh nhân

Hạnh nhân rất giàu tryptophan - một loại axit amin giúp giải phóng serotonin có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu trong nãoHạnh nhân cũng chứa nhiều magiê, giúp giãn  và mạch máu. 

Mặc dù các loại hạt có thể gây ra chứng đau nửa đầu ở một số người, nhưng riêng với hạnh nhân lại rất hiệu quả trong việc điều trị chứng đau đầu do căng thẳng. Lý do là trong hạnh nhân có chứa salicin một thành phần quan trọng trong thuốc giảm đau.

5. Dưa hấu

5 loại thực phẩm quen thuộc sau đây sẽ là 'liều thuốc thần kỳ' cho cơn đau đầu của bạn - Ảnh 3

Những cơn đau đầu dễ xảy ra nếu cơ thể thiếu nước, mất nước. Do đó, khi cảm thấy thiếu nước, bạn nên ăn các loại trái cây như dưa hấu hoặc các loại trái cây có chứa nhiều nước sẽ rất tốt cho  sức khỏeNgoài ra, ăn dưa hấu còn giúp ngăn ngừa đột quỵ vào mùa nóng, lượng đường tự nhiên có trong dưa hấu còn rất tốt cho sức khỏe. 

Theo Kormedi.com

 

 

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