5 loại thực phẩm giàu kẽm rất cần cho cơ thể bạn

Kẽm là một khoáng chất cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của động vật và thực vật. Nó còn cần thiết cho các tế bào để chống lại các tác nhân gây bệnh như vi rút và tạo ra DNA. Vì vậy, kẽm rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Cùng điểm qua một số loại thực phẩm cung cấp kẽm cho cơ thể mà bạn không thể bỏ qua.

1. Thịt bò

Nếu tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ sẽ không tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên ăn ở một mức độ nhất định để cân bằng chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn cần lưu ý, chỉ nên tiêu thụ những phần thịt bò có chứa ít mỡ. Nếu bạn ăn 150g thịt bò, bạn có thể hấp thụ đến 90% lượng kẽm được khuyến nghị mỗi ngày.

2. Hàu

85g hàu chứa 32mg kẽm. Lượng kẽm khuyến nghị hàng ngày là 8mg đối với phụ nữ trưởng thành và 10mg đối với nam giới. Nói cách khác, nếu bạn ăn 85g hàu, bạn có thể tiêu thụ gấp 3 đến 4 lần lượng kẽm được chuyên gia khuyên dùng.

Hàu cũng rất giàu vitamin B12, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp hệ thần kinh hoạt động tốt. Tương tự, 85g hàu có thể đáp ứng 100% lượng vitamin B12 cần thiết cho cơ thể của bạn.

3. Thịt cua

85g thịt cua chứa khoảng 7mg kẽm. Lượng này là khoảng 80% khuyến nghị hàng ngày theo chuyên gia dinh dưỡng. Cua không chỉ giàu kẽm mà còn có các khoáng chất khác rất tốt cho cơ thể.

4. Đậu đen

Một chén đậu đen chứa khoảng 2mg kẽm. Đậu đen cũng giàu magiê, phốt pho, sắt và canxi. Đậu gà cũng chứa nhiều kẽm, khoảng 2,5 mg/chén. Ngoài ra, nó cũng rất giàu chất xơ và protein, vì vậy bạn nên bổ sung đậu vào bữa ăn hàng ngày.

5. Hạt bí ngô

Kẽm tuy có nhiều trong thịt các loại động vật, nhưng nếu bạn là người ăn chay, bạn có thể ăn hạt bí ngô thay thế. 28gam hạt bí ngô chứa khoảng 2,2mg kẽm, đáp ứng gần đủ lượng kẽm cần thiết cho cơ thể bạn.

Theo Kormedi.com

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