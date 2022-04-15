3 ưu nhược điểm của dứa khiến bạn không ngờ đến

Dứa rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt, nó có chứa bromelain - một loại enzym phân giải protein nên ăn với thịt sẽ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, bạn có thể gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn. Cùng tìm hiểu xem công dụng và tác hại của việc ăn dứa trong bài viết bên dưới nhé!

Ưu điểm



1. Chống viêm

Dứa rất giàu vitamin C, có tác dụng kháng viêm. Đây là do ăn dứa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo chuyên gia dinh dưỡng, dứa cũng có thể giúp làm giảm bệnh viêm xương khớp.

2. Hỗ trợ giảm cân

Dứa rất giàu chất dinh dưỡng, nhưng lại chứa ít calo. Chúng cũng giàu chất xơ giúp tạo cảm giác no, là một trong những loại thực phẩm giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, có một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng dứa cũng có đặc tính đốt cháy chất béo, giúp giảm mỡ cho cơ thể.

3. Phòng ngừa ung thư

Bên cạnh chứa nhiều vitamin C với khả năng chống ung thư cũng như chống oxy hóa, thì quả khóm dứa thơm cũng giàu những chất oxy hóa khác, chẳng hạn như: bromelain, beta-carotene, vitamin A, mangan cao và những hợp chất flavonoid khác nhau. Đó là những chất kết hợp vô cùng quan trọng cùng với superoxide dismutase, chất có khả năng cực tốt trong phòng ngừa các loại ung thư khác nhau, chất ăn mòn gốc tự do cực kỳ mạnh. Vì thế, sử dụng rất tốt trong ngừa bệnh ung thư vú, ung thư cổ họng và ung thư miệng.

Nhược điểm

1. Gây đau môi, rát lưỡi

Nấu thịt với dứa rất có lợi cho sức khỏe. Đây là do dứa giàu enzyme phân giải protein bromelain. Vấn đề là bromelain cũng làm phá vỡ các protein trong màng nhầy của lưỡi, môi và miệng. Vì vậy, nhiều người khi ăn dứa có thể khiến vòm miệng bị bỏng và gây rát lưỡi. Hãy nhớ rằng nhiệt độ sẽ phá vỡ enzym bromelain nên tốt hơn bạn nên nấu chín rồi ăn.



2. Gây nổi mề đay

Những người bị dị ứng với nhựa mủ khi ăn dứa có thể bị ngứa hoặc nổi mề đay. Ngoài ra, kiwi, bơ và xoài cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự.



3. Gây tiêu chảy

Dứa có thể gây tiêu chảy hoặc nôn mửa nhưng không đây là trường hợp khá hiếm. Theo chuyên gia dinh dưỡng, những người nhạy cảm với chất bromelain trong dứa nên cẩn thận khi ăn.

Theo Kormedi.com

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